Kvůli krachu slevového portálu odmítá prodávající vyřídit reklamaci

Pan Hostinský tedy v červnu letošního roku u Megaslevy kupón zaplatil, u Fajn nákupu jej uplatnil a čekal na dodávku zboží. "Už zpočátku mi bylo divné, že mi nepřišlo žádné potvrzení o platbě ani kupón, takže jsem prodejce i slevový portál musel uhánět," popisuje pan Hostinský.

Nakonec se ale dočkal, tři týdny po zaplacení si konečně disk osobně vyzvedl ve výdejně v Praze. Jenže disk nefungoval. Závadu popsal prodávajícímu a během týdne mu od Fajn nákupu přišla odpověď: připravíme nový disk a budeme vás informovat. Tímto e-mailem ale veškerá komunikace skončila a další dva měsíce se nic nedělo. A tak pan Hostinský svou reklamaci urgoval. Dozvěděl se, že prodávající reklamace nepřijímá, protože Megasleva skončila v insolvenci a peníze za slevové kupóny prodávajícímu nezaplatila. "To ale opravdu není můj problém, já jsem zboží zaplatil a na reklamaci mám snad právo," rozhořčuje se zákazník.

Megasleva nekomunikuje, Fajn nákup chce vrátit zboží

O vyjádření jsme nejprve požádali slevový portál megasleva.cz, na odpověď ale stále marně čekáme. Webové stránky serveru dnes již nefungují. Provozovatelem portálu je, nebo spíše byla, společnost Kolektiva s.r.o.. Rozhodnutím Městského soudu v Praze bylo 3. září 2013 zahájeno insolvenční řízení, a to na návrh samotné společnosti.

A tak jsme zeptali na Fajn nákupu, kdy bude reklamace vyřízena. Odpověď, i když poněkud překvapivá, přišla obratem: "Na váš popud jsem nucen přikročit k následujícímu úkonu, s klientem Lukáš Hostinský odstupuji od kupní smlouvy a to za předpokladu, že veškeré poštovné ihned klientovi uhradím a budu od něho dané zboží požadovat k navrácení. Klient si může zboží nebo jeho hodnotu reklamovat na daném portále, popřípadě u jeho insolvenčního správce," píše ve svém e-mailu David Končický. Provozovatel e-shopu údajně na serveru Megasleva prodal zboží za několik desítek tisíc korun a do dnešního dne mu ze strany portálu nebylo nic proplaceno.

Fakta Podle údajů Asociace pro elektronickou komerci (APEK) se tržby za nákupy na internetu zvyšují.

Letos by měly dosáhnout téměř padesáti miliard korun, což je o desetinu víc než loni.

Stoupá i obliba slevových kupónů.

Aby se ale situace ještě více zkomplikovala, faktura, kterou pan Hostinský obdržel při odběru zboží, je na jméno Jaromír Končický. Ten provozuje e-shop Královská nabídka. I od něj jsme obdrželi odpověď: "Já jako osoba Jaromír Končický jsem toto zboží neprodával, opatrně koho pán označuje jako prodejce, má v tom asi nějaký zmatek," uvádí Jaromír Končický. Podle jeho vyjádření s Megaslevou nemá nic společného. Uznává sice, že možná vystavil fakturu, nicméně podle jeho slov měl fakturu zákazník vrátit. A že stále není vyřízena reklamace? Jaromír Končický na své straně žádné pochybení nevidí. "Pan Hostinský má neustále zboží od dodavatele, kterému nezaplatil a zboží si nechal, neměl by on zboží vrátit majiteli, který mu zboží odeslal?" píše provozovatel e-shopu.

Prodávajícím je e-shop uvedený na faktuře

Jak to tedy je? U koho má pan Hostinský zboží reklamovat? U Meglaslevy, u Fajn nákupu nebo u Královské nabídky? Podle právníků záleží na tom, s kým byla uzavřena kupní smlouva. "Z obchodních podmínek portálu Megasleva je zcela jednoznačné, že portál prodává pouze poukazy, nikoli konkrétní zboží," vysvětluje advokát Pavel Nastis. Přestože tedy zákazník platil slevovému portálu, skutečným prodejcem zboží je firma, která zboží dodala a která je uvedena na faktuře. V tomto případě tedy e-shop Královská nabídka, firma Jaromíra Končického. Ten je povinen i vyřídit reklamaci. Skutečnost, že slevový portál e-shopu nezaplatil, zákazníka nemusí zajímat. "Prodejce je povinen reklamaci v zákonné lhůtě vyřešit, případné nesplněné závazky ze strany slevového portálu pak v insolvenčním řízení může uplatňovat jedině prodávající, nikoli konečný zákazník, " upřesňuje advokát.

"V tomto případě již navíc v podstatě došlo k přijetí reklamace, a to tím, že byl kupující firmou informován, že se jeho nárok z odpovědnosti za vady řeší," potvrzuje vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený. Podle zákona o ochraně spotřebitele má prodávající povinnost reklamaci vyřídit do třiceti dnů. To se ale v tomto případě nestalo, pan Hostinský čeká na vyřízení reklamace již skoro tři měsíce. "Vzhledem k tomu, že prodejce již vadu uznal a nevyřídil reklamaci včas, má nyní kupující stejné nároky, jakoby se jednalo o vadu neodstranitelnou, tedy nárok na výměnu výrobku nebo vrácení peněz," dodává Zelený. Jinými slovy, jediný, kdo má právo odstoupit od smlouvy, je pan Hostinský, nikoli prodávající.

"Rád bych varoval ostatní zákazníky před podobnými podvody na slevových serverech," říká na závěr Lukáš Hostinský. "Navíc když v tom i sám prodejce způsobí takový chaos, hůře se pak reklamuje a tak nejspíš všichni spoléhají na to, že to zákazníci vzdají," uzavírá zklamaně svou zkušenost.

A jak podobné situaci předejít? Pokud nakupujete na slevovém portále, sledujte recenze, zkušenosti a reakce ostatních zákazníků na fungování portálu. A prověřte si i konkrétní e-shop, který slevu nabízí.