Chtěla zhubnout, e-shop ji připravil o peníze

Paní Miroslava z Pardubic chtěla trochu zhubnout. Náhodou na internetu objevila přípravek, který by jí v tom měl pomoci. České stránky, fotky lidí, kteří zhubili, úžasné reference a hlavně záruka vrácení peněz v případě problémů. A tak paní Miroslava přípravek objednala. Za dva dny zásilku kurýr přivezl a ona zaplatila 940 korun. "Po třech dnech užívání mi bylo tak špatně, že jsem se rozhodla, že přípravek vrátím," popsala zákaznice. "Firma na svých stránkách garantovala vrácení peněz, tak jsem byla přesvědčena, že vše bude v krátké době vyřešeno," dodala.

Balíček vrátila na adresu, odkud jí byl zaslán: Park avenue, Praha 6. Jenže balíček se vrátil zpět, taková adresa v Praze totiž neexistuje. Paní Miroslava proto poslala firmě e-mail. Firma jí odpověděla, že má sídlo mimo Českou republiku a místo vrácení peněz nabídla výměnu za bělící zubní pastu. S tím zákaznice nesouhlasila, ale od té doby už na její e-mail nikdo nereagoval.

České stránky neznamenají, že jde o českého obchodníka

"To, že je nějaký web v češtině a má doménu .cz ještě nutně neznamená, že obchodník, který nabízí dané zboží, je sídlem v České republice," upozornil poradce Evropského spotřebitelského centra ČR při České obchodní inspekci Ondřej Tichota.

A to je i případ paní Miroslavy. Podle údajů na přípravku je distributorem firma se sídlem na Park avenue v New Yorku. "Nám se nepodařilo dohledat, že by v obchodním rejstříku státu New York byla tato firma vedena," uvedl Tichota. "Zdá se, že to je klamavá praktika, která má za cíl skrýt provozovatele daného e-shopu," doplnil. Vrácení přípravku tedy bude asi náročné, ne-li nemožné.

Pokud si objednáváte zboží přes internet, buďte proto opatrní. E-shop si prověřte, prostudujte jeho obchodní a dodací podmínky, případně i reference jiných uživatelů. V případě neúspěšné reklamace u e-shopu z jiné země Evropské unie může pomoci Evropské spotřebitelské centrum.

A na co má zákazník při nákupu v zahraničním e-shopu právo? Odpovídá poradce Evropského spotřebitelského centra Ondřej Tichota.

V českém právu platí, že při nákupu přes internet může zákazník do 14 dnů od smlouvy odstoupit, platí to i při nákupu v zahraničním e-shopu?

Pro nákup v jakémkoli e-shopu v Evropské unii je stanovena lhůta nejméně sedmi pracovních dnů od doručení zboží, během níž má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy bez sankce a bez uvedení důvodu. Tato lhůta je stanovena směrnicí o ochraně spotřebitele jako minimální, to znamená, že může být v jednotlivých členských státech EU i delší. V případě, že se prodávající z jiné členské země EU zaměřuje i na české spotřebitele, jsou čeští spotřebitelé zpravidla chráněni českými právními předpisy, a tak bude pro odstoupení od smlouvy platit čtrnáctidenní lhůta stejně, jako by nakupovali v českém e-shopu.

Jak zboží nakoupené u zahraničního obchodníka vrátit?

Postup je v podstatě stejný jako při vracení zboží českému e-shopu. V zákonem stanovené lhůtě tedy stačí napsat prodejci dopis, ať už poštou nebo e-mailem, že zákazník od smlouvy odstupuje. Důležité je samozřejmě nepoškozený výrobek vrátit. Rozhodně doporučuji přečíst si obchodní podmínky konkrétního e-shopu, někteří prodejci totiž mají pro odstoupení od smlouvy vlastní formuláře.

Jaká je záruka u zboží zakoupeného přes internet v zahraničí?

Pokud se e-shop zaměřuje na prodej do České republiky, zpravidla bude platit běžná dvouletá záruční doba, stejně jako při nákupu v České republice. I pokud by se smlouva řídila právem jiného členského státu Evropské unie, zboží musí odpovídat kupní smlouvě a spotřebitel může případné vady reklamovat ve lhůtě do dvou let od převzetí věci.

Rady : Jak poznat podvod na internetu

Zadejte údaje o společnosti (např. název společnosti, adresu webu, e-mail) do internetového vyhledávače. Díky tomu můžete zjistit, jaké zkušenosti mají s danou společností jiní lidé. Anglicky se "podvod" řekne "scam" nebo "fraud"; narazíte-li v souvislosti s klíčovým slovem na tyto či obdobné výrazy, mějte se na pozoru.

Zamyslete se nad tím, jak se obchodník prezentuje. Je vzhled webu, na kterém se chystáte nakoupit, profesionální? Důvěryhodný dojem rozhodně nebudí e-mailové adresy na bezplatných a anonymních serverech typu yahoo.com, hotmail.com, gmail.com, live.com, seznam.cz apod. Stejně tak, je-li web umístěn na bezplatném hostingovém serveru, není to znak profesionality.

Platbu předem provádějte jen tehdy, jde-li o skutečně důvěryhodného obchodníka. Jistě nedáte peníze na ulici neznámému člověku s příslibem, že vám v budoucnu dodá věc. Na internetu tak však řada uživatelů činí. Platbu předem provádějte jen tehdy, pokud jste si jisti, že jednáte s důvěryhodným dodavatelem. Při platbě systémem PayPal či platební kartou existují nástroje, kterými se lze domoci vrácení peněz, pokud obchodník zboží nedodá. Nevyplatí se však na ně stoprocentně spoléhat. Především údaje o platební kartě je třeba chránit.

Zvlášť podezřelý je požadavek na platbu systémem Western Union. U bankovních převodů nikdy nezasílejte peníze na účty soukromých osob, pokud se nejedná o účet prodávající firmy/společnosti.

Mezi obvyklé znaky podvodu patří špatná jazyková úprava, požadavek platby předem v hotovosti či převodem, další požadavky na platby pod smyšlenou záminkou (clo, pojištění, přibalení většího počtu kusů výrobku) a tak podobně. Pamatujte si, že pokud se nabídka zdá příliš výhodná, než aby byla skutečná, tak nejspíš skutečná není!

Nahlédněte do obchodního rejstříku dané země, zda je v něm společnost registrována (odkazy na rejstříky zemí EU, Norska a Islandu jsou zde).

Najděte si sídlo společnosti na internetovém serveru nabízejícím pouliční fotografie měst, a to podle adresy uváděné u inzerátů a na webové stránce společnosti. Tvrdí-li o sobě dodavatel, že je velkou nadnárodní společností, a přitom se daná adresa nachází uprostřed obytné čtvrti na předměstí, obvykle není něco v pořádku.

Važte si svých osobních údajů. I ty mají velkou cenu. Nesdělujte informace o sobě na nedůvěryhodných či vám dosud neznámých stránkách. Uvádějte jen takové údaje, které jsou skutečně nezbytné.

Nereagujte na nevyžádanou poštu (spam) a v žádném případě nesdělujte e-mailem údaje o bankovním účtu, číslo platební karty nebo třeba přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Nevyžádaný e-mail smažte, nikdy neotvírejte neznámé přílohy.

Zdroj: www.evropskyspotrebitel.cz