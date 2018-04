Poradna: Šéf na mě křičí a chová se hrubě. Jak se bránit?

Šéf na mě často křičí. Podobně funguje i vůči ostatním podřízeným, všichni to přijímají, bojí se, že by v případě odporu přišli o práci. Může s námi šéf takhle tvrdě jednat, jaké zákony tím může porušovat?

Současný zákoník práce je založen na několika zásadách, které spíše představují povinnosti zaměstnavatele. Každý zaměstnanec tak mimo jiné požívá zvláštní zákonné ochrany svého postavení a zaměstnavatel je zároveň povinen zajistit zaměstnancům uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce. Dále je stanovena povinnost jak v zákoníku práce, tak v antidiskriminačním zákoně, zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci a zákaz jakékoliv diskriminace včetně obtěžování a pronásledování.

Křik se nás hodně dotýká. Porušuje vedoucí, který se takto chová, své pracovní povinnosti?

Zachování lidské důstojnosti a osobní cti a uspokojivé pracovní podmínky patří k základním právům každého člověka. K hlavním povinnostem vedoucích pracovníků patří řízení a kontrola práce podřízených a hodnocení jejich výkonností a pracovních výsledků.

Mezi povinnosti patří i vytváření příznivých pracovních podmínek a zajištění ochrany zdraví při práci. Tyto povinnosti musí vedoucí pracovník plnit tak, aby nebyla narušena důstojnost člověka. Hrubé jednání včetně neobvykle hlasitých projevů adresovaných zaměstnancům může takovou důstojnost skutečně narušovat či přímo narušuje, zejména když to nesou zaměstnanci nelibě. A může tak narušovat i příznivé pracovní podmínky, což může mít dopad na výkon práce. Takové jednání se tak dá označit jako jednání, které je v rozporu s právem, tedy i zásadami, na nichž jsou založeny pracovněprávní vztahy.

Pokud se proti tomu ohradím, jak postupovat? A mohou mě za to vyhodit z práce?

Jestliže by šlo o ojedinělý případ takového excesu, mohl by se případně i tolerovat. Pokud je ale tento způsob permanentním stavem jednání vedoucího zaměstnance vůči jeho podřízeným, situace není v pořádku a bylo by žádoucí na takovéto jednání upozornit nadřízeného onoho vedoucího pracovníka. Ten by měl s ním věc projednat a zjednat nápravu. To znamená zajistit, aby již nedocházelo k opakování takového jednání. Za takovýto podnět byste neměl být v žádném případě postižen.

Může se hodit Najděte si novou práci na jobDNES.cz. Aktuálně okolo 17 tisíc volných pracovních pozic.

Co když ale výpověď přece jen dostanu?

Pokud by důvodem výpovědi byla skutečnost, že jste se proti takovému jednání svého nadřízeného pracovníka ohradil, na ni upozornil a požadoval nápravu, taková výpověď by dle mého názoru byla neplatná. Nesplňovala by zákonné důvody pro výpověď stanovené zákoníkem práce.

Může naopak za své jednání dostat případnou výpověď můj nadřízený?Otázky týkající se jednání mezi zaměstnanci včetně jednání vedoucích pracovníků vůči podřízeným upravují někteří zaměstnavatelé podrobněji ve svých vnitřních předpisech. A to zejména v pracovních řádech či ve speciálních kodexech etického chování. Porušení těchto pravidel pak může být důvodem pro výpověď, a to i nadřízeného pracovníka, který se chová v rozporu s těmito pravidly vůči podřízeným.