Jak řešit pět pojistných problémů, které vás mohou potkat na silnici

Zmapovali jsme pět nějčastějších potíží a rady, jak pojistnou událost řešit, na co si dát pozor a zbytečně přitom netratit.

1. Odřené auto, viník ujel

Máte auto zaparkované před obchodním centrem. Když k němu přijdete, najdete je odřené. Viníka bohužel neznáte.

Povinné ručení: Tento typ pojištění je vám na nic. Viník není známý, z jeho pojistky se tudíž plnit nemůže. Ani myšlenka, že by mohla škodu uhradit Česká kancelář pojistitelů, neobstojí. To by šlo pouze v případě, že by byla způsobena škoda na zdraví.

Havarijní pojištění: Pokud máte tento typ pojistky, dočkáte se od pojišťovny pojistného plnění, počítejte však s tím, že od částky, která bude uznána jako škoda, odečte pojišťovna sjednanou spoluúčast a škoda může ovlivnit výši bonusů, které vám pojišťovna přiznává.

Možné problémy: V případě malé škody dobře počítejte, zda spoluúčast a ztráta bonusů na další období nevyjdou dráž, než kdybyste si rovnou opravu zaplatili sami.

Na co dát pozor předem: V případě, že nejde o nehodu, ale někdo vám třeba auto "objede korunou", je třeba, abyste v pojistné smlouvě neměli vyloučeno riziko vandalismu.

2. Nehoda v zahraničí

Způsobíte nehodu v zahraničí. S majitelem vozidla si předáte kontakty, ale dohodnete se, že pár škrábanců za řešení nestojí a rozejdete se. Po čase dostanete od dotyčného fakturu za opravu auta, jejíž cena zjevně neodpovídá poškození.

Povinné ručení: Není rozdíl, zda se nehoda stane v zahraničí či v Česku, obdobný postup platí u všech nehod. Škoda by se měla hradit z vašeho povinného ručení. Pokud jste však s poškozeným nevyplnili záznam o nehodě, dá se předpokládat, že jste ani nepořizovali fotodokumentaci ani nezajišťovali svědky a v tom případě pojišťovna vzniklou škodu snadno zpochybní.

Předání kontaktů z právního hlediska neznamená nic. Pokud chce poškozený, abyste škodu na jeho autě uhradili, musí prokázat, že se skutečně stala a že vy jste viníkem.

Pro viníka i poškozeného je v každém případě lepší, když vyplní formulář Evropský záznam o nehodě. Ten posílá řidičům jejich pojišťovna a je dobré ho vozit s sebou. Formulář má ve všech evropských zemích stejnou podobu, takže není problém ho vyplnit, i když nevládnete místním jazykem.

Možné problémy: Při vyplňování formuláře ukažte druhé straně řidičský průkaz či jiný doklad a totéž požadujte od ní. Vyhnete se tak nepříjemnému dokazování, kdyby někdo nahlásil falešné jméno.

Na co si dát pozor předem: Pokud se nehoda stane v cizině, ani jeden z vás s sebou nemá formulář a sepisujete vše na "čistý papír", nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. To raději i k malé nehodě volejte policii.

3. Rozbité čelní sklo

Auto před vámi vám rozbilo čelní sklo, poznamenali jste si poznávací značku a nahlásili vše pojišťovně. Co se bude dít?

Povinné ručení: S povinným ručením viníka je to tak, že ho nejprve musíte vyhledat. I když si stihnete poznamenat značku, standardně vám na policii neřeknou adresu majitele auta podle SPZ. Přijatelnějším řešením je na stránkách České kanceláře pojistitelů zadat poznávací značku. Speciální aplikace (najdete ji zde) ukáže, o jaké auto jde a kde je pojištěno.

Pak oslovte pojišťovnu viníka s vylíčením situace, ta se obrátí na pojištěného, a pokud ten uzná vinu, škoda se zaplatí z jeho povinného ručení. V praxi však viník uzná škodu jen výjimečně, pro něj to totiž znamená, že přijde o bonus.

Pokud máte u vašeho povinného ručení sjednané připojištění čelního skla, je možné opravu uhradit z něho.

Havarijní pojištění: Škodu lze hradit z vaší havarijní pojistky, pozor však na to, zda pojištění skel je její součástí. Roli hraje i výše spoluúčasti a případná ztráta bonusů.

Na co si dát pozor předem: Klasické pojištění může být nedostatečné, pro tento případ je třeba mít sjednané připojištění čelního skla. Lze ho koupit k povinnému ručení i k havarijní pojistce.

4. Viník nehody bez pojistky

Nabourá do vás majitel auta, který nemá sjednané povinné ručení.

Povinné ručení: Obraťte se na Českou kancelář pojistitelů. Pokud je viník známý, škodu vám proplatí z garančního fondu, posléze ji pak po viníkovi budou vymáhat.

Havarijní pojištění: Pokud máte havarijní pojistku a je možné plnit škodu z ní, obvykle je proces likvidace rychlejší. Na druhou stranu dostanete méně než z povinného ručení (obvykle třeba není nárok na náhradní vozidlo a podobně) a můžete přijít o bonusy na vlastní havarijní pojistce.

Možné problémy: Pozor, nárok na škodu nemůžete uplatňovat dvakrát, musíte si vybrat, zda se bude plnit z povinného ručení či havarijní pojistky. To ale platí u všech typů nehod.

Na co si dát pozor předem: V každém případě sepište formulář Evropský záznam o nehodě. A to i ve chvíli, kdy vám řidič hned řekne, že nemá povinné ručení. Nepřistupujte na dohodu, že za vás opravu zaplatí, když nehodu nebudete hlásit pojišťovně. Viník se chce vyhnout pokutám, ale bez dobré dokumentace z něho žádné plnění škody nemusíte dostat.

5. Ukradené nové auto

Ukradli vám auto 14 dní od pořízení, měli jste ho havarijně pojištěné proti krádeži a pojišťovna vám tvrdí, že vás podezírá z pojistného podvodu a že vám nic neproplatí.

Povinné ručení: Z povinného ručení by tato škoda rozhodně nebyla hrazena.

Havarijní pojištění: Pokud má pojišťovna podezření na nekalé jednání, důkladně prošetřuje všechny okolnosti. Pokud je prokázán pojistný podvod, pak je případ posuzován jako trestný čin, za který hrozí trest až deset let odnětí svobody. Vinu však neprokazujete vy, ale pojišťovna.

Možné problémy: Pojišťovna má vytipované situace, kdy může jít o pojistný podvod. Je to třeba stav, kdy je odcizeno čerstvě pojištěné auto. V takovém případě vám téměř jistě pojišťovna pošle zamítací dopis. Požadujte revizi případu.

Na co si dát pozor: Nebojte se hnát věc až k soudu.