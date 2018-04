Napálil vás zahraniční e-shop? Reklamujte a braňte se přes internet

"Rozhodně jednejte. A to čím dříve, tím lépe. Pokud vám zboží nedorazilo v termínu, který je přiměřený a prodejce s vámi nekomunikuje korektně, je potřeba věc začít řešit. Díky soudnímu řízení on-line se nyní můžete dožadovat vrácení svých peněz i ze zahraničí," radí právník Rostislav Kovář z bezplatného právně-poradenského webu poradnaveritele.cz.

Fakta V českých internetových serverech nakupuje 70 procent lidí všech věkových kategorií, a to i senioři.

Zahraniční internetové portály využívají především mladší lidé, starší generace je ale rychle dohánějí. Zdroj: aktuální průzkum Era

Co konkrétně znamená dožadovat se nápravy v soudním řízení on-line?

Soudní řízení on-line existuje již od roku 2009 a mezi jeho hlavní výhody patří to, že k soudu vůbec nemusíte, vše se vyřídí přes internet.

Někteří majitelé zahraničních e-shopů však stále spoléhají na to, že vymáhání pohledávek v jiné zemi se věřitelům může zdát příliš komplikované a drahé. Proto si dovolí k zahraničnímu klientovi něco, co by na tuzemského nikdy nezkusili. A sice nedodání zboží nebo nevyřízení reklamace.

Jaké podmínky musí spor splňovat, aby šel řešit po internetu?

Musí se vést mezi členskými zeměmi EU, sporná částka nesmí přesáhnout dva tisíce eur a je nutné zaplatit soudní poplatek nejméně ve výši jeden tisíc korun nebo čtyři procenta z dlužné sumy. Tento poplatek se vypočítává automaticky při podání k soudu. Pokud zákazník ve sporu uspěje, poplatek nakonec uhradí protistrana.

Co vše je potřeba doložit, aby byl spor úspěšný?

Žalující strana, tedy nespokojený zákazník nebo jeho právní zástupce musí doložit k případu veškerou písemnou dokumentaci. V případě e-shopů to jsou objednávky, výpisy z účtu dokládající úhradu zboží a případně veškerou komunikaci s prodejcem. Bez těchto základních dokladů o provedené transakci samozřejmě nelze žalobu vůbec podat.

Jak rychle je takový soudní spor přes internet vyřešen?

Podle našich zkušeností, kdy jsme klienty právně zastupovali, je řešení přeshraničního sporu je ve srovnání se situací v tuzemsku relativně rychlé. Pokud má klient svůj nárok řádně doložený, nemělo by řízení trvat déle než zhruba tři měsíce. Soud musí do 14 dní po obdržení žaloby zaslat dokumenty protistraně k vyjádření, ta má na zaslání svého stanoviska lhůtu 30 dnů. Poté má soud opět 30denní lhůtu na rozhodnutí.

Jaký počet zákazníků má problémy s dodáním zboží, které si objednali po internetu?

Výzkumy hovoří až o čtvrtině zklamaných zákazníků. Mnozí se však vůbec nedožadují nápravy, protože nevěří, že by jí dosáhli. A lze předpokládat, že se vzrůstajícím objemem internetových nákupů bude narůstat i sporů. Už nyní řeší každý pátý Evropan nějaký problém při on-line nakupování. Nejčastěji jde o reklamace, nedodané zboží nebo nekompletní objednávky. Průměrná sporná částka, která se v současnosti řeší v rámci soudního řízení on-line činí 375 eur.

Nakupovali jste již někdy v zahraničním e-shopu?