Rady, jak řešit srážku s nepojištěným autem i další komplikace

, aktualizováno

Přišli jste k zaparkovanému autu, bylo nabourané a nikde nikdo. Co dělat? Máte-li havarijní pojištění, je to v suchu. Když ne, musíte sáhnout do své kapsy. A jak řešit situaci, když vás nabourá auto, které nemá povinné ručení?