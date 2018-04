Jak říct šéfovi něco pěkně od plic?

Chystáte se kolegovi, nebo dokonce šéfovi říct něco pěkně od plic? Brzděte!

Zvažte, jestli to stojí za trable v práci. V podstatě můžete říct vše. Ale záleží na tom jak.



Málokdo má problém někoho upřímně pochválit. A snad vůbec nikdo se chvále nebrání. Sdělit na rovinu, že se nám něco nelíbí, to už je tvrdší oříšek. Hlavně když jde o nadřízeného. "Můj dlouholetý šéf dává s oblibou k dobru, že si mě vybral proto, že s ním v osmdesáti procentech případů nesouhlasím," líčí svou pozitivní zkušenost Jiří Devát, generální ředitel českého Microsoftu. Jeho šéfem je nejvýše postavený Čech v celosvětové hierarchii této softwarové firmy, Jan Mühlfeit.

"Můžete být upřímní k nadřízenému, ale záleží na tom, jestli je silnou osobností, ochotnou diskutovat," říká personalistka Alena Chlumská. I tak je důležité načasování a situace. Nepřehánějte to s přímou kritikou, když je šéf třeba zrovna ve stresu. "Nadřízeného, zvyklého jen rozkazovat, přímých výtek ušetřete. Ve vlastním zájmu," dodává Chlumská. Řada lidí tak činí a volí přetvářku. Najdou se však i tací, kteří věří, že otevřeností dosáhnou změny stavu, s nímž nejsou spokojeni.

Ranaři doplácejí na špatné podání

Říkáte svou pravdu bez ohledu na důsledky? Pak asi máte pověst ranaře. Jenže tím, že si neberete servítky, podkopáte vlastní snahu. "A ztráty mohou být daleko větší než radost z toho, jak jste to někomu nandali," varuje psycholog Vladimír Täubner. Uvědomte si, že vaše pravda je jenom vaše, a ostatní mají zase tu svou. Proto když chcete projevit nelibost, nemiřte přímo na člověka, ale na jeho chybný čin nebo špatný stav věci. Není také řešením okamžitě útočit, křičet - a ještě hůře - před ostatními. Pokud to jde, zajděte s kolegou třeba na kávu a promluvte si v klidu. "Vždy je lepší začít kritiku něčím pozitivním a pomalu přejít k tomu, co vás trápí a co se vám nelíbí," radí personalistka Chlumská. Jste-li v diplomacii začátečník, alespoň předem oznamte, že to, co za chvíli ze sebe vychrlíte, bude velmi velmi nepříjemné a určitě subjektivní. Už tímhle možná někoho pobavíte a naladíte k velkorysosti. Vymažte přitom ze svého slovníku výrazy "nikdy, vždycky, nikdo, všichni..." Pokud své ostří neobrousíte, nejistí šéfové popřemýšlí, jak se vás zbavit. A kolegové se vám začnou vyhýbat nebo oplatí stejnou mincí a budou ještě krutější.

Upřímnost za upřímnost?

Mnozí pracovníci se častují upřímnostmi, z nichž nezávislému posluchači vstávají vlasy hrůzou. Pokud se tak děje v přátelském duchu, spíš jako forma odreagování, nic proti. I když ani tak nevíte, jestli se přece jen někdo necítí dotčený. Ale aby držel partu, nedává to znát.



Pokud kolega otevřeně kritizuje tak, že to zabolí, může to pokazit vztahy na delší čas. Máte-li proto chuť reagovat stejně, vyhněte se tomu. Nesnižujte se na jeho úroveň, a hlavně ne sami před sebou. Nezapomeňte, že každý je v práci pod drobnohledem lidí, kteří citlivě vnímají, jak dvě znesvářené strany dokážou svůj spor urovnat. A dav se vždy raději přikloní k tomu, kdo tolik nekritizuje, je méně konfliktní a má nadhled.



Čím naštvete...





1. To nepochopí jen idiot jako ty.2. Neřvi tak! Nedá se tu pracovat.3. Smrdíš jako tchoř. Nemůžeš se míň potit?4. Tvůj nápad je na houby.5. Ostatní dřou, ty se flákáš.6. Nikdy nedodržíš termín.7. Tady nikdo nedělá, co je třeba.8. Co ti přijde do ruky, to pokazíš.9. V téhle firmě to stojí za...10. Šéfe, nemáte pravdu.1. Asi jsem to nevysvětlil přesně. Zkusím to lépe.2. Vím, máš silný hlas. Ale ruší mě v práci.3. Občas cítím tvůj pot. Co myslíš, jde s tím něco dělat? (oznámit jen mezi čtyřma očima)4. Promiň, ale tvůj návrh nelze uplatnit.5. Není dobré, když ostatní musí pracovat i za tebe.6. Občas termín dodržíš. Mrzí mě, že to není častěji.7. Pánové X a Y, zaměřte se na svou práci. (oslovte jen ty, kterých se to týká)8. Tohle se nepovedlo, příště to zkus udělat správně.9. Myslím, že tenhle měsíc tu je větší chaos než obvykle.10. Šéfe, chápu vás, ale já si na základě těchto informací (vyjmenujte) myslím něco jiného.