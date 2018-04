Jak rozmnožit vyhraný milion

1. mladý muž 25 let - bez závazků, potřebuje vyřešit v horizontu 5 let svoje bydlení, zatím nemá jiné finanční prostředky

Je pravděpodobné, že by již za milion korun pořídil malý byt v Praze nebo větší byt mimo Prahu. Svůj milion by však mohl investovat tak, aby mu vydělal více, než by zaplatil na úrocích ze stavebního spoření a hypotečního úvěru. Úroková sazba úvěrů ze stavebního spoření je dnes přibližně pět až šest procent, z hypotečních úvěrů se pohybuje kolem 7 až 9 procent. Takže kdyby svůj milion investoval tak, aby vydělal více, mohl by mu výnos zaplatit úroky a ještě i část úvěru. Po zaplacení dlužné částky tak bude mít k dispozici svůj vyhraný milion, který pro něj bude dále pracovat. Výhodnou investicí by mohlo být jednak stavební spoření - za pět let vynese optimální částka 90 tisíc korun průměrné zhodnocení dvanáct procent. Rozumná část uložená v akciových a indexových fondech by mohla v dlouhodobém horizontu přinést 12 až 15 procent.

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem je financování bydlení, bude vhodné si založit stavební spoření. Pokud bude mít spoření pouze za svou osobu, dostane maximální státní podporu čtyři a půl tisíce korun z vložených 18 tisíc korun ročně. Druhý díl peněz by měl směřovat do otevřených podílových fondů peněžního trhu, dluhopisových a akciových. Největší část z peněz by měla být uložena do obligačních podílových fondů. Třetí díl by mohl mladý člověk věnovat na studium ve formě zahraničního pobytu, kde by bylo možné naučit se cizí jazyk, případně získat praxi v oboru a přivydělat si.

Druh investice Očekávaný výnos Procentní podíl akciový fond 10,00% 25% dluhopisový fond 6,00% 60% fond peněžního trhu 4,00% 15% Počet let Celková částka 1 1 047 794 Kč 5 147 031 Kč* 10 217 376 Kč 20 449 209 Kč *nákup bytu za 1 250 000 korun, navržené rozložení investic počítá se stavebním spořením - pravidelná měsíční úložka 1500 korun

Protože mladí investoři se nebojí rizika, je možné doporučit investování finančních prostředků i do akciových podílových fondů. Spořit na důchod prostřednictvím penzijního připojištění nebo životního pojištění zatím není v tomto věku potřeba, naopak vysoký výnos se dá získat stavebním spořením se státní podporou. Výhra jednoho milionu korunu tak může zajistit za pět let pěkný menší byt za 1 250 000 korun.

2. manželé - 40 a 35 let - s dvěma menšími dětmi, mají stavební spoření a muž má životní pojistku

Pokud rodina dokáže být disciplinovaná a svůj milion bude investovat tak, aby pro ně vydělával, budou se výnosy podílet na Další informace o stavebním spoření naleznete ve specializované sekci - ZDE zvýšení životní úrovně v budoucnu. Mohou tedy jeden milion korun, případně spolu s úvěrem ze stavebního spoření, investovat do vhodné nemovitosti a využívat výnos z pronájmu nemovitosti. Je však nutné mít přehled o tomto oboru a být připraven na takový způsob podnikání. Dobře zvolená nemovitost by měla být schopna vrátit investici do ní vloženou do deseti až dvanácti let.

Samozřejmě mohou využít k investici v širším slova smyslu všechny dostupné finanční nástroje, jako jsou stavební spoření, podílové listy otevřených podílových fondů - s přihlédnutím k časovému horizontu a riziku.

Nejvýhodnější by bylo založení stavebního spoření pro všechny členy rodiny, aby se každý rok využilo maximální státní podpory, to znamená 1500 korun měsíčně pro každého. Vzhledem k tomu, že se pomalu blíží doba, kdy je vhodné začít spořit na důchod, je výhra příležitostí založit penzijní připojištění pro manžela, pro manželku za pár let. Nyní bude výhodnější zhodnocovat peníze v podílových fondech. Časový horizont je dlouhý, a proto by bylo finančně zajímavé část peněz investovat agresivněji - do akciových fondů, a těžit tak z možných vysokých výnosů. Pokud má rodina již zajištěno vlastní bydlení, může uvažovat o utracení zbylé částky, jestliže si ji nepřeje celou investovat, podle vlastního uvážení - například nákup auta, výdaje na sportovní a kulturní vyžití.

Druh investice Očekávaný výnos Procentní podíl akciový fond 10,00% 15% dluhopisový fond 6,00% 75% fond peněžního trhu 4,00% 10% termínovaný vklad 2,80% 0% Počet let Celková částka 3 1 204 550 Kč* 5 1 022 116 Kč 10 453 520 Kč 13 17 397 Kč 14 -146 969 Kč *nákup rodinného domku za 2,5 milionu korun s pomocí hypotečního úvěru, rodina skládá vlastní prostředky ve výši 750 tisíc korun, doba splácení 15 let, obě děti mají stavební spoření Jestliže nechtějí měnit svou bytovou situaci, mohou vyhraný milion dlouhodobě uložit a zhodnocovat pro případ nečekaně velkých vydání nebo třeba nákupu bytu pro děti. Investovat mohou jak do podílových fondů, tak na termínovaný vklad do banky. Pokud chtějí vylepšit své bydlení, je možné milion použít jako akontaci pro hypoteční úvěr nebo přidat tuto částku ke stavebnímu spoření a požádat o překlenovací úvěr.

Navržené portfolio vychází z toho, že se manželé rozhodnou peníze na tři roky investovat a poté koupí nový domek za 2,5 milionu korun pomocí hypotečního úvěru. Milion rozložený podle níže uvedených proporcí a při předpokládané míře výnosu by stačil financovat hypotéku po dobu deseti let. Zbývajících pět let by již museli platit z jiných zdrojů.

3. manželé na prahu důchodového věku - 60 a 55 let, chtějí být zabezpečeni na důchod, oba mají penzijní připojištění

Lidé několik let před důchodem mají šanci díky výhře zlepšit své výchozí podmínky pro vstup do důchodu. Pokud nebudou chtít zanechat dědictví, mohou si dovolit luxus využití výnosu i samotné částky - z vyhraného milionu by po dobu 20 let při ročním výnosu sedm procent mohli ročně čerpat až 86 000 korun, však tím by za uvedenou dobu utratili celou výhru.

Pokud by se spoléhali pouze na výnosy, které by při sedmi procentech výnosu činily 70 000 korun, zbyl by jim po dvaceti letech stále jeden milion korun, ale jeho kupní síla díky inflaci již nebude taková jako před dvaceti lety.

Výhra by měla být určena na konzervativní formu investování - fondy peněžního trhu a obligační fondy. Možné je také navýšení penzijního připojištění či založení důchodového pojištění s jednorázovým pojistným. Samozřejmě je možné část peněz utratit, například za dovolenou.

Manželé pár let před důchodem mají asi největší volnost v tom, jak s penězi naloží. Mimořádně výhodné z hlediska zhodnocení prostředků je zvolit si penzijní fond. Tradiční variantou je stavební spoření, kde mohou spořit například pro vnoučata. Zbývající část lze použít pro tvorbu úspor pro udržení standardu v penzi. Při navrženém portfoliu si po šestém roce z investovaného milionu přilepšují oba manželé k důchodu 9000 korun.

Druh investice Očekávaný výnos Procentní podíl akciový fond 10,00% 0% dluhopisový fond 6,00% 10% fond peněžního trhu 4,00% 30% termínovaný vklad 2,80% 60% Počet let Celková částka 1 962 800 Kč 5 1 266 228 Kč 6 1 220 293 Kč 10 1 485 632 Kč 20 2 054 858 Kč Oba manželé mají stavební spoření - 18 000 korun ročně - a penzijní připojištění - 18 000 korun ročně.

