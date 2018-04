Jak rozumět řeči manažerů

Petra je HR koordinátorka. Zajišťuje interní komunikaci, recruitment a zpracovává pro firmu personální strategie. Společnost si ji vybrala pro její proaktivní přístup, flexibilní osobnost a dostatek sebezkušenosti. Na oplátku jí nabízí firemní kulturu založenou na otevřenosti a zázemí stabilní mezinárodní skupiny s dlouhodobou pracovní perspektivou.

Nerozumíte řeči manažerů a personalistů? Přeložit by se dala třeba takhle:

Petra pracuje v personálním oddělení. Stará se o to, aby se mezi zaměstnance dostávaly potřebné informace, nabírá nové lidi a připravuje plány na obsazování volných míst v budoucnu. Společnost si ji vybrala proto, že sama přichází s nápady, jak svou práci vylepšit, chodí do kanceláře i mimo pracovní dobu a podobnou činností se už dříve zabývala. Firma má v plánu říkat jí vše na rovinu a po čase ji možná čeká povýšení.

Nikdo to nepřekládá

Proč se jednoduché věci musí říkat složitě, šroubovaně a s použitím anglických slov, jejichž význam se někdy těžko hledá i při sebelepším překladu? „Jsou to určitá zaklínadla, snaha vyčlenit se a ozvláštnit,“ nabízí jedno vysvětlení personální konzultant Tomáš Libert z poradenské společnosti Force 1. „Je to módní záležitost, manažeři se odlišují tím, že rozumějí oné tajemné, magické řeči. Proto ji vyhledávají a používají,“ dodává.

Podobně to chodí i v jiných oborech, málokdy však najdou výrazy z učebnic takové uplatnění v praxi.

Martin Heger, jednatel personální společnosti Heger & Partner, poukazuje na to, že odborné personalistické termíny v Česku nikdo nepřekládá. „V žádné publikaci jejich český překlad nenajdete, všichni je přebírají. Kdyby se překladům někdo věnoval, musel by je pak prosazovat na konferencích. Na to personalisté zřejmě nemají čas.“

Pokud se firma připravuje na „zavedení nových politik“, pravděpodobně chystá nový způsob odměňování, zaměstnanecké výhody či změnu vedení porad. „Zatímco vnější politikou se myslí například to, že chemička vylepšuje svou pověst sponzorováním ekologických programů, vnitřní politika zahrnuje pravidla, jak se k sobě zaměstnanci chovají, komunikují, jak smýšlejí o firmě a podobně,“ vysvětluje Tomáš Libert.

„Globální politika“ firmy znamená, že česká pobočka probírá své jednotlivé kroky s pobočkami či ústředím v zahraničí.

„Personální strategie“ zahrnuje starost o to, aby firma měla kde brát zaměstnance v budoucnu. „Má třeba připravené uchazeče, kteří neuspěli u pohovoru, kontaktuje vysoké školy v okolí a podobně,“ vysvětluje Tomáš Libert.

Má-li personalista za úkol „specifikaci budoucích rizik“, má přemýšlet o tom, co udělat pro zaměstnance, aby neodešli ke konkurenci, která staví továrnu za rohem.

Jak číst v inzerátech

Se svéráznou firemní řečí se potýkají i uchazeči o práci. Zajímá-li se zaměstnavatel o „soft skills“, pak chce vědět, zda působíte dobře na lidi, umíte vyjednávat či vést druhé.

Myslíte, že máte proaktivní přístup k práci? A jak se liší od aktivního? „Aktivní přístup znamená, že když práci dostanete, děláte ji. Proaktivní je ten, kdo práci sám vyhledává. Byla by to například asistentka, která chodí za šéfem a ptá se ho, zda mu může s něčím pomoci,“ přibližuje Tomáš Libert.

Pořiďte si osvědčený Anglicko-český výkladový slovník personalistiky od profesora Josefa Koubka z Vysoké školy ekonomické.

Jak si říkají manažeři:

Managing director

Provozní ředitel; má právo samostatně podepisovat účty do určité finanční částky, vlastník firmy ho pravidelně kontroluje.

Office manager

Vedoucí kanceláře; má pod sebou všechny odbory v kanceláři ředitele, je odpovědný za administrativu, přípravu dokumentů apod.

Junior/senior manager

Označení, které se v Česku vžilo pro začínající manažery. Junior je absolvent školy, seniorem se stává po několika letech praxe. Až pak následuje postup do vyššího (top) managementu. Ve světě není toto rozlišování běžné, v Česku je postupně zavedly firmy, každá si pod ním může představovat něco jiného.