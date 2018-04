Jak s přehledem zvládnout denní porci pošty

Tu s klidným svědomím obětujte koši. V žádném zákoně není ani psáno, že jste povinni denně vybírat vzkazy z e-mailové schránky či SMS na svém mobilu. Pokud máte k ruce milou asistentku či sekretářku, může velkou část vaší korespondence zvládnout sama. Je určitě méně náročné, když budete jen podepisovat asistentkou napsané odpovědi, než když je budete muset číst sami a ješte formulovat odpověď. Jiné je to s informačními sděleními od nejbližších lidí - pracovně i osobně. Nejvyšší kastě tří až sedmi osob dejte možnost sehnat vás kdykoliv. Třeba druhým mobilem, jehož číslo znají jen oni. Nebo smluveným slovem v nadpisu e-mailu. A domluvou, že budou v určitých pracovně náročných obdobích s nezbytným nerušeným soustředěním volat či psát opravdu jen v nouzi. Stejně tak patří k image úspěšného člověka důsledné a včasné odpovídání na vyžádanou poštu - a to od kohokoliv. Různým lidem záleží na jedné a téže záležitosti různě. Pošli pozvánku, pošli osnovu, pošli podrobnou informaci," utrousíte na půl úst někomu, kdo vám naznačil potenciálně zajímavou nabídku. Vyžádaná informace přijde a vás nezaujme. Když nereaguji, jistě si on domyslí, že nemám zájem," pomyslíte si s jistotou. Ale jak pozná odesílatel, že vám jeho text vůbec došel, že se neztratil někde cestou? A jak víte, že mu na doručení textu záleželo méně než životně? Vidíte do jeho hlavy?Ignorování zdánlivě bezvýznamného textu se může za čas vrátit jako bumerang. Zvlášť důsledný odesílatel může z vašeho mlčení bez omluvy usoudit, že jste ohrozili jeho životní zájem - a po pár měsících nenávisti vůči vám třeba s chutí pomůže vaší firmě ke značným potížím, ba k zániku. Závěr je jasný: žádejte po svém okolí jen tolik informací, na kolik jste schopni reagovat. Z těch nežádaných vyberte dvacet procent nejužitečnějších - ty podle Paretova pravidla obsahují osmdesát procent toho, co vás může zajímat. A zbylí autoři oněch osmdesáti procent neprioritních nevyžádaných textů - ti vás můžou mít rádi.Jak přijmout kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky či jak se vyrovnat se stresem? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem knih s touto tematikou.Vypořádejte se s tím okamžitě - nechoďte na schůzky (je-li to možné) do té doby, než máte veškerou poštu vyřízenu (zodpovězenu, delegovánu nebo "vertikálně navršenu", tedy v odpadkovém koši). Hromadění pošty na pracovním stole nevytváří image těžce pracujícího manažera, ale spíše někoho, kdo si svůj čas neumí dobře zorganizovat.