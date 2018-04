Jak schválíme úvěr v družstvu?

Nás je ve družstvu 12. Jak se souhlas projevuje? Písemně, nebo hlasováním na schůzi? Jsem prakticky neslyšící a s hlasováním mám problém. (L. P., Kladno)

Spoluvlastnictví budovy a s tím související otázky upravuje zákon o vlastnictví bytů. Všichni vlastníci bytů jsou členy takzvaného shromáždění, které je nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek. Do pravomoci shromáždění náleží také rozhodnutí o stavebních úpravách společných částí domu, například střechy, a rozhodnutí o uzavření smlouvy o zástavním právu. Co se týká shromáždění společenství vlastníků jednotek, toto se musí konat nejméně jednou za rok.

Kdo má větší byt, hlasuje vyšší silou

Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů, tedy nad 50 procent. Počet hlasů se stanoví podle velikosti spoluvlastnického podílu toho kterého vlastníka na společných částech domu, to zase vychází z velikosti podlahové plochy bytu v poměru k celkové ploše všech bytových jednotek v domě.

Zjednodušeně se dá říci, že čím větší byt, tím větší je podíl na společných částech domu, a tedy větší počet hlasů. Není tedy rozhodující počet vlastníků jednotek, kteří jsou na shromáždění přítomni, ale počet hlasů, kterými disponují. Budovu musíte dát do zástavy celou K přijetí usnesení o stavebních úpravách, tedy i k rozhodnutí o rekonstrukci střechy, je potřeba souhlasu tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů. Stejně tak s přijetím usnesení o uzavření smlouvy o zástavním právu musí souhlasit tři čtvrtiny hlasů.

K zástavnímu právu je nutno dodat, že zastavit lze pouze celou nemovitost, nikoliv její části. Způsob hlasování na shromáždění upravují stanovy společenství. Většinou se hlasuje aklamací, tedy zvednutím ruky. Písemné hlasování také vyloučeno není, ale na takovém způsobu, pokud jej nepřipouštějí stanovy, by se muselo shromáždění usnést.

Na jednání můžete poslat zástupce

Shromáždění se nemusíte účastnit osobně. Pokud vám osobní účast na shromáždění činí potíže, můžete se nechat zastoupit na základě plné moci, kterou udělíte nějaké osobě, jež by se zúčastnila shromáždění za vás. Plná moc by měla být písemná. Pokud to nestanoví stanovy, podpis na ní nemusí být úředně ověřený.



Barbora Mokrošová,

advokátka