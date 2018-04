Jak se banky přetahují o klienty

Nejčastějším způsobem nalákání nových klientů je model „poplatkových prázdnin“, tedy dočasného osvobození nových klientů od poplatků za určitý produkt (plného či částečného). Běžný účet patří k nejzákladnějším, proto bývá často takto zvýhodněn právě on, respektive různé balíčky, v nichž je obsažen. Zvýhodněny ovšem mohou být i jiné služby – většinou spotřebitelské úvěry, kreditní karty, investiční produkty (snížení vstupního poplatku při investování do fondů, automatický nárok na jiný, zvýhodněný produkt při investici apod.) či dokonce hypoteční úvěry. Přes nabídku spotřebitelských úvěrů lze navíc přinutit klienty k založení běžného účtu, neboť jde o podmínku většiny bank pro poskytnutí úvěru. Budeme se ale nyní věnovat nejvyužívanějšímu produktu - jakými způsoby banky bojují o nové klienty, kteří by využívali jejich běžných účtů či balíčků služeb?

Účet zdarma

eBanka na podzim loňského roku přišla s novinkou - cenovou politikou u nás zcela neobvyklou – vedením účtu a služeb přímého bankovnictví zdarma, a to v případě určitého příjmu na účet klienta (minimálně 15 000 Kč za měsíc). Novinku podpořila kampaní, která bance dle jejích informací přináší 4000 klientů měsíčně. Žádná zásadní reakce na tento počin z řad ostatních bank ovšem neproběhla. Zůstaly jen nabídky GE Capital Bank a Citibank na vedení běžného účtu zdarma pro klienty s určitým minimálním zůstatkem na účtu, resp. všech účtech klienta u banky v daném měsíci (40, resp. 300 tisíc korun). Nabídka GE Capital Bank zahrnuje jen vedení účtu zdarma včetně výpisu, nabídka Citibank i další služby - hranice je však nastavena již poměrně vysoko.

Pouze určitou formu dočasného zvýhodnění balíčků (poplatkových prázdnin) nabídla novým klientům před koncem minulého roku Česká a Poštovní spořitelna. V tomto roce připravila podobnou nabídku ČSOB se svým nejběžnějším kontem, akce skončila před několika dny.

Z hlediska dlouhodobých cen bankovních služeb však došlo pouze k částečnému rušení jednoho typu poplatku - začátkem roku dvě banky oznámily, že přestanou vybírat poplatky za zrušení účtu (Komerční banka a Citibank). Pokud mluvíme o poplatkové politice jednotlivých bank, je na místě připomenout, že Česká spořitelna nedávno své balíčky zdražila, přestože to bylo spojeno s určitým zvýšením počtu zahrnutých služeb. Toto zvýšení následovalo právě po kampani, kdy dané programy mohli noví klienti rovněž získat po určitou dobu zdarma.

Motivační novinka?

Nyní spustila kampaň jedna z malých bank. Živnostenská banka prošla během konce minulého roku zásadní přeměnou. Na podzim zdražila a svým klientům nabídla nové balíčky typu "all inclusive". Položila si za cíl získat vyšší podíl v segmentu retailu a oslovit především střední vrstvy.

Včera oznámila, že prodej svých balíčků služeb podpoří poplatkovými prázdninami po dobu šesti měsíců – pro klienty, kteří si zřídí balíček od 16.3. do 30.6.2004. Aby předešla případným obavám klientů z následného zdražení, garantuje jim alespoň do konce roku 2004 současnou cenu balíčků. Akce se týká všech tří druhů nabízených typů – od nejnižšího (paušál 99 Kč za měsíc) až po nejvyšší (289 Kč/měsíc). Ke všem banka nabízí okamžitý kontokorent, spotřebitelský úvěr a kreditní kartu podle scoringového hodnocení. Novým klientům je dále nabízena sleva 50% pro vstupní poplatky při investování do podílových fondů Pioneer, a to do konce května.

Svým rozsahem a délkou není akce nijak zvláštní – podobné zde na podporu balíčků jiných bank již byly (viz výše). Nová je ovšem garance dočasného udržení cen. Dobré také je, že si Živnobanka neúčtuje ani poplatek za zrušení účtu, což pro klienta, kterého její akce „Vyzkoušejte si nás“ k definitivní změně bankovního ústavu nepřesvědčí, znamená jistě dobrou zprávu. Navíc jsou dotyčné balíčky typu „all inclusive“ – pokud nebudete trvat na měsíčním výpisu poštou, návštěvách přepážky, ovládání účtu přes telefon a více než dvou výběrech z cizího bankomatu za měsíc, nepřibudou vám po dobu půl roku opravdu žádné další poplatky. Pravdou ovšem je, že pro někoho bude tento výčet znamenat příliš mnoho "ale".

Co Živnobanka „přidala“ k dosavadním akcím konkurence zcela netradičního, je její trvalá nabídka v rámci akvizice nových klientů: pokud klient přestoupí od jiné banky a přeje si svůj současný účet zrušit, budou mu ze strany Živnobanky nabídnuty následující služby:

- vyřízení administrativy spojené s přestupem

- přefinancování závazků u jiné banky

Jak vypadá nabídka v praxi? Vyřízení administrativy spojené s přestupem umožňují korespondenčně, tedy bez přímé účasti klienta, pouze některé, byť z hlediska podílu na retailovém trhu významné banky. Na základě podepsané žádosti (lze ve většině případů vytisknout z internetu) s podpisem podle podpisového vzoru lze zrušit účet u České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, GE Capital Bank, Raiffeisenbank a eBanky - u nich tedy za vás tímto způsobem může vyřídit zrušení účtu jiná osoba (pokud nenastanou nesrovnalosti, kdy by byl zapotřebí ověřený podpis). Osobně se naopak za účelem zrušení účtu musíte vždy dostavit na pobočku HVB Bank a Poštovní spořitelny.

Pokud se v souladu s druhým bodem ptáte, zda pro vás bude přefinancování od Živnobanky výhodnější než současné úvěry, zní odpověď – možná. Případný úvěr se totiž bude řídit pravidly banky, tedy jejím scoringovým hodnocením. Posouzení výhodnosti je pak na každém klientovi - banka v žádném případě nezaručuje novým klientům tímto způsobem nižší úročení než jiné banky.

Zda bude mít uvedená strategie Živnobanky - odbourání tří základních bariér klienta pro změnu bankovního ústavu (ceny, administrativy při rušení jiného účtu a zadlužení u jiné banky) - úspěch, ukáže čas. Každopádně jde v případě služby vyřízení zrušení účtu u jiné banky o první počin svého druhu u nás. Obdobný program akvizice nových klientů již byl v rámci skupiny Unicredito vyzkoušen na Slovensku, kde byly výsledky poměrně povzbudivé.

Vyplatí se využít marketingových akcí?

Jak jsme si řekli, vedou banky boj o klienta v rámci dočasných marketingových akcí i trvalejších strategií. Strategické snižování poplatků se ale podle všeho v nejbližší době nechystá, zatímco krátkodobějších motivačních kampaní je stále více. Finanční motivace ale pro klienta samozřejmě při nich trvá pouze po určitou dobu, na což je třeba vždy pamatovat zejména u nejpoužívanější služby - běžného účtu či balíčku služeb - a zhodnotit, zda je pravděpodobné, že vám nabízené služby budou vyhovovat a účet se vám dlouhodobě vyplatí. Doprovodné, nefinanční programy mohou být rovněž lákavé, ovšem výběr nové banky by měl být ovlivněn důležitějšími faktory.

Jakými? Důležité jsou samozřejmě parametry jednotlivých balíčků a jejich srovnání s konkurencí. Připravili jsme pro vás přehled nejběžnějších balíčků služeb poskytovaných na trhu (do výše měsíčního poplatku 100 Kč/měsíc, určené pro všechny občany) - viz tabulka. Uvažovali jsme největší banky v ČR. Do výčtu nebyl zahrnut program Klasik od Poštovní spořitelny, který za 19 korun měsíčně nabízí pouze vedení účtu včetně výpisu a dále vydání karty – to ovšem bývá zdarma v drtivé většině bank. U eBanky jsme nezahrnuli klasické programy (Základ, eLinka, Plus), ačkoliv určité požadavky balíčků splňují – zvolený program ovlivňuje cenu prováděných operací (jinak platí klienti 19 Kč za vedení účtu a 45 Kč, resp. 75 Kč u programu Plus za vedení služeb přímého bankovnictví). Nejde ovšem o klasický druh se zahrnutými službami za jednu "cenu", kterému se již zmíněný typ s měsíčním paušálem zdarma podobá. Nutno podotknout, že zejména aktivním klientům se kromě ceny běžného účtu či balíčku vyplatí sledovat ceny nejběžnějších služeb (platebních příkazů aj.) a samozřejmě úroveň služeb poskytovaných bankou.

Banka Balíček Měsíční paušál Karta v ceně zdarma Přímé bank. v rámci paušálu Kontokorent v ceně Dále v ceně Česká spořitelna Výhodný program 45 Kč 1 elekt., druhá v 1. roce 3 kanály zřízení, vedení výpis bez poštovného, 2 výběry z ATM ČS, 2 položky elektronicky zadané* Komplexní program 90 Kč 2 karty dle výběru** 3 kanály zřízení, vedení totéž jako u předch. plus 1 výběr a položka zdarma navíc ČSOB Osobní konto Plus 50 Kč elekt. 3 kanály zřízení, vedení výpis eBanka Program Základ Zdarma*** 0 Kč - všechny - - GE Capital Bank Běžný účet Genius 79 Kč - 2 kanály zřízení 250 Kč, vedení:0 výpis HVB Bank Konto Pohoda 64 Kč embos. 2 kanály zřízení 250 Kč, vedení:0 výpis, 5 info by GSM Banking, zvýhodněná cena za výběr Konto Rodina (1účet) 94 Kč 1 elekt., 1 embos 3 kanály zřízení 250 Kč, vedení:0 tytéž jako u předch.+ možnost 2.elektr.karty za 50% pro dítě do 15let Komerční banka Ideal konto 30 Kč elekt. - - sporoúčet a účet. položka na něm Perfektkonto 55 Kč elekt. 1 kanál splatnost 1 měsíc**** výpis, 2 výběry z ATM KB Expreskonto 79 Kč embos. 2 kanály - výpis, povolení inkasa první 3měsíce, zadání aut. převodu Poštovní spořitelna Program Rodina 50 Kč - 1 kanál - pasivní zřízení, vedení výpis Program Elektron 70 Kč - 3kanály ***** - výpis Program Plus 90 Kč embos.- 1. rok 3kanály ***** zřízení, vedení výpis Raiffeisenbank Kompletkonto Start 45 Kč elekt. 1 kanál zřízení, vedení čtvrtletní výpis Kompletkonto Klasik 80 Kč 1 elekt., 1 embos. 3 kanály zřízení, vedení výpis, spořící účet pojištění proti zneužití embos.karty Živnostenská banka Osobní menu Standard 99 Kč elekt. 3 kanály zřízení, vedení neomezeně tuzem.el.odchoz.+ přích.platby, trvalé příkazy, 2 výběry z cizích+všechny z vlastního ATM ******

Pozn.: *) vyjma služeb telefonního bankéře; **) kromě typu Gold, Diners Club a Student+ ; ***) jde o program pro klienty, jejichž měsíční příjem na učet činí min. 15 tis. Kč; pokud přesahuje 30 tis. Kč, mohou si zřídit Program Plus zdarma s výhodnějšími poplatky za základní služby; ****) jde o speciální typ kontokorentu se splatností jeden měsíc ; *****) jde o službu telefonního automatu pro zjišťování operací a zůstatku, dále homebankig a GSM Banking; ******) v ceně je zřízení, změna, zrušení trvalého příkazu, příkazu k inkasu, platby SIPO elektronickou formou i jejich provedení; v ceně naopak není poplatek za spojení účtovaný při transakcích přes telefon

výpisem je myšlen měsíční výpis poštou, kartou v ceně její vydání a vedení, přímým bankovnictvím měsíční paušál za služby přímého bankovnictví v ceně balíčku; zdroj: banky

S novým balíčkem služeb přišla na začátku tohtoto měsíce HVB Bank - s kontem Pohoda. Banka jeho zavedením začala plnit cíl, který si stanovila - přestat být vnímána jako banka pro movité klienty a zpřístupnit své produkty segmentu středně movité klientely. Cena 64 Kč/měsíc zahrnuje vedení běžného účtu s výpisy, embosovanou kartu, 2 vybrané kanály přímého bankovnictví, výběr z bankomatu v ČR za 9 Kč, vedení úvěrového rámce (zřízení stojí 250 Kč) a v rámci GSM Banking 5 informací zaslaných prostřednictvím sms zprávy. K účtu je zároveň automaticky zdarma zřizován vkladový účet pro termínované vklady.

Přijdou vám balíčky služeb výhodné? Nechali byste se zlákat nabídkou poplatkových prázdnin? Využili byste nabídky Živnostenské banky pro "přebíhající" klienty?