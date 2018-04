Jak se bránit horku v práci?

Kdo by si měl dát na horko při práci zejména pozor?

V první řadě starší lidé, kteří mají zhoršenou termoregulaci, obtížně se tedy vypořádávají s extrémními teplotami. Horko je rizikem i pro kardiaky, zvyšuje nároky na srdeční činnost. Bránit by se mu měly i těhotné ženy. Pozor si musí dávat lidé, kteří mají vyšší tlak.

Který nápoj bych si měl v horkém dni koupit?

Přednost dávejte neslazeným nápojům, cukr nezažene žízeň, naopak odvádí vodu z těla. Přestože může slazený nápoj působit jako příjemné osvěžení, dlouhodobě tekutiny nedoplní. Lepší je pít nápoje vlažné než zcela vychlazené. Velký rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou nápoje může být pro tělo stresující, příliš chladný nápoj také oslabuje obranyschopnost.

Je pravda, že ve velkém horku je v práci povoleno pivo?

Zákoník práce dovoluje pouze nízkostupňové pivo, tedy osmistupňové. Platí to navíc jen v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, tedy v horku, které překračuje stanovené limity pro danou práci.

Kdy mi musí zaměstnavatel poskytnout nápoje zdarma?

Tuto povinnost stanoví nařízení vlády 178/2001. Rozhodují mikroklimatické podmínky na pracovišti. Jejich výpočet je nesmírně složitý, závisí například na tepelném odporu oděvu, rychlosti proudění vzduchu či relativní vlhkosti. Na bližší podrobnosti se informujte u hygienických stanic či zdravotních ústavů.

Kromě toho má firma povinnost poskytnout takzvané ochranné nápoje při venkovních pracích, pokud teplota ve stínu mezi 10. a 17. hodinou překročí limit stanovený pro danou práci, obvykle je to 26 až 27 stupňů. Povinnost poskytovat nápoje zdarma vzniká i v případě, že se u zaměstnanců měřením prokáže ztráta tekutin dýcháním a potem vyšší než 1,25 litru za směnu.

Existuje nějaký jednodušší způsob výpočtu?

Jednodušším řešením je dohoda se zaměstnavatelem v kolektivní smlouvě uzavřené s odbory. Při kolektivním vyjednávání mohou zástupci odborů navrhnout, za jakých podmínek by měli zaměstnanci dostávat napít zdarma. Lze se jednoduše domluvit například na 25stupňové teplotě vzduchu. Je to aktuální zejména v horkých provozech (sklárny, doly) a při venkovních pracích.

Jak by měl takový ochranný nápoj vypadat?

I na to nařízení vlády pamatuje. Nápoj nemá být sladký, obsah cukru nesmí překročit 2,5 procenta objemu. Doporučuje se alespoň 1,5 litru nápoje za směnu. Nápoj nemá být teplejší než 16 stupňů, jeho teplota by neměla klesnout pod 10 stupňů.

Rada MF DNES

Pozor na kávu! Kávu a jiné kofeinové nápoje k celkovému množství tekutin, které musíte doplnit (2 až 3 litry denně), nepřičítejte. Odvádějí vodu z těla, proto by se měly spíše odečítat.