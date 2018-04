Jak se bránit inflaci?

Rostoucí cenová hladina je od vzniku prvních platidel největším strašákem všech, kteří akumulují své bohatství. Zatímco ještě v 19. století se tento problém týkal relativně malé skupiny obyvatelstva, neboť úspory patřily mezi výsadu malé části populace, v dnešní době se dotýká takřka každého. V poslední stovce let se i zvýšil dopad inflace na úspory – v důsledku dvou světových válek, aktivní a populistické hospodářské politice a postupující globalizace a monopolizace se průměrná výše inflace výrazně zvýšila.

Ve stejné době se ale zvýšily možnosti střadatelů, jak se inflaci bránit. Díky rozvoji finančních trhů jsou dnes možnosti individuálních investorů takřka neomezené – dá se investovat po celém světě do všeho možného i nemožného. Přesto ale není jednoduché se dopadu inflace vyhnout. Mnohdy se totiž stává, že úrokové sazby z bankovních vkladů jsou hluboko pod úrovní inflace. Tato situace je nejmarkantnější v období stagflace – v situaci, kdy země trpí vysokou inflací a zároveň hospodářský růst stagnuje. Centrální banka totiž nemůže bojovat s inflací za každou cenu a snižovat inflaci tím, že uvrhne ekonomiku do recese. V podobné situaci je dnes česká ekonomika, na což doplácí především drobní a konzervativní investoři.

Vývoj inflace a úrokových sazeb z termínovaných vkladů



Zdroj: ČNB, ČSÚ

Zatímco červencová inflace činila 5,9%, průměrné úrokové sazby z termínovaných vkladů na jeden rok se dnes pohybují okolo 3,8%. Pokud by inflace byla za rok na dnešní úrovni, budete po započtení daně ze získaných úroků za rok chudší o dvě a půl procenta svých úspor na termínovaném vkladu. Může se český střádal vyhnout znehodnocení svých úspor? Odpověď zní ano, ale jen velmi obtížně.

Povodňové dluhopisy jsou pasé

Jediným nástrojem, který indexoval inflaci (tj. zaručoval výnos nad skutečnou inflací) byly povodňové dluhopisy, které jsou splatné v příštím roce. U těchto dluhopisů je roční kupón stanoven jako výše červnové inflace v předchozím roce + 2,5%. To znamená, že kupón pro příští rok ve výši 8% je již stanoven a jeho výše je již zabudována v ceně, na které se dnes tento dluhopis obchoduje. Tento instrument již tedy nelze použít k zabezpečení úspor proti inflaci. Ani v blízké budoucnosti se na českém trhu neobjeví žádný další indexovaný dluhopis.

Stavební spoření je výhodné pouze se státní podporou

Produktem, který i dnes nabízí vyšší zhodnocení než je inflace, je stavební spoření. Podmínkou ale je, že máte nárok na státní podporu (která činí až 25% roční úložky). K dosažení průměrného výnosu vyššího 6 procent můžete ale tímto způsobem spořit měsíčně maximálně 3 000 Kč. Nevýhodou stavebního spoření je to, že se ke svým penězům dostanete až po pěti letech.

Dluhopisové fondy – výnos neznámý

Dluhopisové fondy mají v průměru zhruba o 2% vyšší výnos než je inflace. Přesto ale situace, kdy je jejich výnos pod inflací, není výjimečná. Například dnes je průměrná výkonnost dluhopisových fondů za poslední rok 4,3%. Důvodem je to, že ceny dluhopisů jsou citlivé na změny úrokových sazeb a očekávání těchto změn. Pokud trh očekává růst úrokových sazeb, ceny dluhopisů klesají a naopak. Z této skutečnosti plyne, že budoucí výnos dluhopisových fondů není předem známý a je nutno počítat s tím, že v nejhorším případě může být i pod výnosem termínovaného vkladu. Dluhopisový fond lze chápat jako dlouhodobou ochranu proti inflaci, kdy je výnos nad inflací zaručen při investování na dobu minimálně tří let.

Zlato se již neblyští

Tradičním způsobem uložení, který byl v minulosti považován za bezpečný a imunní vůči inflaci, je koupě zlata. Vývoj posledních deseti let však ukazuje, že investování do zlata je velmi rizikové a nejen že nepokryje inflaci, ale může přinést i výrazné ztráty. Příčinou je to, že zlato přestává být vnímáno jako finanční aktivum a je považováno za obyčejnou komoditu, jako je třeba rtuť nebo obilí. Cena zlata je také dlouhodobě pod tlakem centrálních bank celého světa, které se zbavují svých zlatých rezerv. Zlato tedy není vhodnou obranou proti inflaci. Výjimku mohou tvořit zlaté předměty a šperky s vysokým podílem ruční práce, jejichž hodnota není příliš závislá na světové ceně zlata.

Vývoj ceny zlata a spotřebitelských cen v USA (1820=100)



Zdroj: Global Financial Data

Co říci na závěr? Ubránit se inflaci je v Čechách obtížné a to obzvláště v případě větších částek. Vysoká inflace však nabízí příležitost k zamyšlení, zda jsou naše finanční prostředky optimálně uloženy a zda nelze najít způsob, jak při minimálním zvýšení rizika dosáhnout vyššího výnosu. Například oproti uložení dvě stě tisíc na termínovaný vklad, který je nízko úročený a jen obtížně se vypovídá, je výhodnější uložit sto tisíc do fondu peněžního trhu a sto tisíc do dluhopisového fondu. I když budoucí výnos takovéhoto portfolia třeba nepokryje inflaci, bude dozajista vyšší než výnos termínovaného vkladu a navíc své peníze můžete kdykoliv vybrat bez jakýchkoliv sankcí.

Jak se bráníte inflaci Vy? Jste ochoten přijmout vyšší riziko nebo raději zůstanete u bezpečných produktů i za cenu, že za rok ztratíte dvě procenta svých úspor? Napište nám svůj názor.