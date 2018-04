Jak se bránit pomluvám

Proslýchá se o tobě, že prý..., dozvíte se nečekaně. Za slůvkem "prý" následuje něco, co vůbec není pravda. A navíc vás to staví do takového světla, v jakém jste nikdy nechtěli být.



Jak je možné, že normální, inteligentní dospělý člověk je ochoten bez důkazů věřit nějaké hlouposti a ještě ji šířit dál? Inu (jak by začal větu stařičký profesor Hrbolek z filmu Marečku, podejte mi pero), příčinou v psychice šiřitele pomluvy i v psychice "věřitele" je vlastnost zvaná závist.

Závistivec rád vytrhává věci z kontextu. Ostře vidí, že v jedné oblasti jste na tom lépe než on. Máte vkusnější oblečení, šéf si vás více považuje nebo třeba jen míváte optimističtější náladu. V jiné oblasti jste na tom hůře - museli jste si své výdobytky tvrdě zasloužit, namáhavě odpracovat. K tomu je však závistivec zcela slepý. Ignoruje základní pravidlo lidského bytí, pravidlo "něco je za něco". Nahrazuje si je v mysli pravidlem "něco je za nic". To jest, že vy máte nějakou výhodu za nic. A on to hned spěchá "spravedlivě" napravit.

Pomlouvání tu prostě je

Nepomůže bít hlavou o zeď s nářkem "to přece nejde, to přece nesmí být, taková nespravedlnost". Především ve své mysli akceptujte fakt, že pomluvy byly, jsou a budou. Ale akceptovat neznamená smířit se s nimi. Drb je něco jako stříknutí mastného bláta na vaši bílou sukni nebo kalhoty. Když ji začnete ihned usilovně stírat, spíše se rozmaže. Takže když začnete na pracovišti usilovně šířit, že ta pomluva vůbec není pravda, skoro všichni si s chutí vyslechnou právě ten začátek - ne už vaše popření pomluvy. A jste tak vlastně dalšími šiřiteli.



Z prvního šoku si můžete pomoci nějakou dobrou průpovídkou. Jeden z nejlepších léčivých citátů, jaký jsem za dlouhé roky praxe slyšel, je věta amerického autora Dale Carnegieho: "Když tě kopou do zadku, znamená to, že jsi vpředu." A být vpředu není přece špatné.



Dále pomyslete na to, že autor pomluv ve svém zoufalství už nemá, jak by jinak uškodil. Věcné argumenty mu došly; ví, že v přímé diskusi s vámi by pohořel. Tak už mu zbývá jenom ta pomluva, chudáčkovi. Uvažujte o prevenci pomluv do budoucna. Učte se zbytečně neprovokovat. Možná jste četli, že mezi bohatými lidmi stavějí na odiv svůj blahobyt spíše čerství majitelé několika prvních milionků. Miliardáři to už nemají zapotřebí -a bývají spíše v ústraní.

Drby mohou být i užitečné

Podle psychologa Karla Humhala je trest za roznášku pomluv v rukou nadřízeného, který se k tomuto problému musí postavit čelem hned v zárodku. "Je třeba, aby šéf minimálně domluvil konkrétní klepně mezi čtyřma očima nebo stanovil i nějaké sankce," říká. Pokud ani to nepřinese žádaný efekt, měl by dotyčnému naložit více práce, aby mu v zaměstnání na šíření špíny nezbýval čas. Když je někdo nucen pracovat více, je to vždy ku prospěchu firmy.



Ale je pravda, že vám správná pomluva může i pomoci. Většina lidí se k vám bude chovat opatrně a mile, když někdo rozšíří, že máte nadstandardní vztahy se šéfy. Stačí, že vás někdo uvidí, jak se s nadřízeným smějete na chodbě. Nebo vám náhodou projde nějaký ten hřích. Nepřiživujte tuto svou pověst, jen ji tajemně snášejte. Budete mít klid.



Máte v práci čas na pomluvy?

Občas probíráme vztahy ve firmě 31 %

Na "drby" nemáme čas 56 %

Ano, "drbeme" hlavně šéfy 6 %

Často pomlouváme své kolegy 7 %

Hlasovalo 578 lidí

Zdroj: www.prace.cz