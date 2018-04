Jak se bránit stresu? Zhluboka dýchat a počítat do deseti

Nesnažte se o nějaká zásadní rozhodnutí! Nenechte se stresovou situací zcela vtáhnout a pohltit. Zachovejte si širší pohled na souvislosti. Zkuste být programově nad věcí. To se lépe daří tomu, k jehož životní filozofii patří optimizmus, sebedůvěra, trpělivost a dobrá mysl. Pokud chcete předejít nutkání něco na místě okamžitě a radikálně řešit, je dobré z exponovaného místa odejít. V ústraní se pak lze uklidnit douškem vody, ochlazením obličeje, případně se zbavit nahromaděné energie intenzivním pohybem třeba dřepy či vzteklým roztrháním předem připraveného papíru zvaného Zlostník. Nemůžete-li z místa, kde jste byli stresem zasaženi, odejít, pokuste se alespoň vytěsnit ze své mysli dominující příčiny stresu. Vše, co dokáže zaujmout vaši pozornost, se k tomu účelu dobře hodí. Aktuální rozsah vědomí není neomezený, takže vaše mysl se nemůže intenzivně zabývat více záležitostmi najednou. Proto je vhodné zaměstnat ji něčím, co není příliš obtížné a může mysl zaujmout. Již naši předkové při podobných událostech mechanicky počítali do deseti. Odvést pozornost lze také pohledem z okna. Podobně může pomoci i představa, vytrhující jednotlivé příčiny (třeba osoby) stresové situace z daného kontextu. Dobrým prostředkem odbourání stresu je také soustředěná regulace dýchání (například na čtyři nádech, na čtyři výdrž a na čtyři výdech). Marná není ani úvaha na téma dočasnosti našeho trápení a relativizace současných obtíží a jejich srovnání s délkou lidského života. Můžeme si také připomenout, jak se nám minulé velké těžkosti po čase jevily úplně jinak, mnohdy i humorně. A když nic nepomůže, obraťte se na odborníka psychologa.Uvědomte si, že jste na této planetě zhruba osmdesát let. A pokud se většinu času stresujete, pak jím hodně plýtváte. Váš nadřízený se přitom stresuje dvakrát tolik než vy. Myšlenky na to by vám měly přinést úlevu.Jak přijmout kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky či jak se vyrovnat se stresem? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem knih s touto tematikou.