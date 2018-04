Jak se budou vyvíjet ceny rekreačních nemovitostí?

Viktorie Kafková, B.I.R.T

Všude tam, kde se jedná o chráněné krajinné oblasti nebo vysoce atraktivní místa z hlediska turistického ruchu, jako je například Lipno, Slapy, Český ráj apod., doporučuji nemovitosti držet a neprodávat, nebo naopak rychle koupit, zejména objekty, které jsou ve špatném stavebně technickém stavu. Budou dobrou investicí, která se již nemusí opakovat. V méně atraktivních lokalitách, například v podhůří Krušných hor, ve východních Čechách apod., ceny stagnují a žádné převratné změny nelze čekat.



Michal Macek, realitní kancelář Evropa

V cenovém vývoji chat a chalup neočekáváme v příštím roce žádný mimořádný vývoj. Chaty a chalupy si drží hodnotu stabilně. Pouze ve větších městech a v Praze je čím dál větší trend tyto nemovitosti rekolaudovat k trvalému bydlení, což samozřejmě vede ke zvýšené poptávce a ceně. V takovém případě mají na ceny chat a chalup největší vliv lokalita, infrastruktura, dobrá dostupnost, technický stav, zasíťování.



Jaroslav Novotný, RAK

Pokud se týká rekreačních nemovitostí, lze v posledních letech zaznamenat renesanci rekreačního bydlení. To se projevuje zejména v atraktivních oblastech Šumavy, Krkonoš apod. S ohledem na vývoj poptávky lze obdobný vývoj předpokládat i v příštím roce.

Miroslav Havelka, Omega reality

Rekreační chalupy a chaty jsou velmi žádanou realitou posledních let, a to zejména pak v letních částech roku. Pravda je, že kupující jsou čím dál tím více náročnější na kvalitu, případně vybavení nemovitosti. Cenově si mohou polepšit chalupy a chaty v bezprostřední blízkosti Prahy, tak do 30 kilometrů, které často lidé kupují za účelem jejich přestavby k trvalému užívání. Ani majitelé objektů nacházejících se ve vyhlášených rekreačních oblastech nemusí mít obavy z poklesu cen, které se dlouhodobě drží a neprocházejí žádnými výkyvy. Mírný pokles lze očekávat u nemovitostí, které jsou hůře dostupné, případně jim chybí voda, odpad, elektřina.



Petr Vosmík, Českomoravská realitní kancelář

V blízkosti velkých měst a vzhledem k novým možnostem financování jejich koupí hypotékou předpokládáme v jarním období mírný růst cen u celoročně obyvatelných