Jak se bydlení splácí

Hypoteční úvěry i úvěry ze stavebního spoření se v naprosté většině případů splácejí konstantní částkou, která v sobě obsahuje splátku jistiny (úmor) a úroky placené bance či spořitelně za půjčení peněz.

Narozdíl od hypotéky se měsíční platba za úvěr ze stavebního spoření nevypočítává podle délky doby splatnosti, ale je určena procentem z cílové částky, které je stanoveno ve smlouvě o stavebním spoření. Takže zatímco se u hypotéky odvodí výše měsíční anuity z doby splatnosti, splátka úvěru ze stavebního spoření naopak určí dobu jeho splatnosti.

Velkou výhodou stavebního spoření je možnost umořovat úvěr i nepravidelně, mimořádnými splátkami. Zvýšení splátek zkrátí celkovou dobu splácení a sníží celkovou sumu úroků zaplacených za úvěr .

V případě hypotéky je předčasné splacení části nebo celého úvěru sankcionováno. Banka se tím chrání proti ušlým výnosům z neinkasovaných úroků. Mimořádné platby jsou možné pouze po skončení doby fixace úrokové sazby. V tomto okamžiku si totiž dlužník s bankou sjednává novou výši úrokové sazby, která se určí z aktuální situace na bankovním trhu. Pokud by byla nová sazba vyšší než si dlužník přeje splácet, může úvěr částečně nebo úplně umořit. Po celou dobu fixace se úroková sazba uvedená ve smlouvě nemění bez ohledu na vývoj tržních úrokových sazeb. nejčastěji se sjednává pětiletá fixační doba, banky ale v nedávné době svou nabídku postupně rozšiřovaly, takže jejich klienti si mohou vybrat například desetiletou či dokonce patnáctiletou dobu fixace.

V následující tabulce jsou uvedeny výše splátek úvěrů ze stavebního spoření jednotlivých spořitelen. Výpočet je proveden pro měsíční vklad 0,5% z cílové částky 800 000 korun

Vybrané tarify Splátky úvěru dle VOP (v % z CČ) Výše splátky úvěru při CČ 800 000 Kč ČMSS - rychlá varianta spoření 0,80 6 400 Kč SS ČS - rychlá varianta spoření 0,65 5 200 Kč HYPO - úvěrový tarif NU 0,60 4 800 Kč Raiffesen úvěrový tarif S-01 0,50 4 000 Kč VSS KB - rychlá varianta spoření 0,75 6 000 Kč Wüstenrot - tarif OF 0,70 5 600 Kč

Poznámky:

CČ – cílová částka

úvěr – „řádný“ úvěr ze stavebního spoření

VOP – všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny

Výše splátek úvěru jsou odvozeny od varianty spoření (rychlá, standardní, pomalá a podobně, používá se také označení tarif). Porovnávat rychlost varianty ale

můžeme pouze v rámci jedné spořitelny, varianty spoření různých spořitelen spolu nijak nesouvisejí a srovnávat je nelze! Platí, že čím rychlejší je varianta spoření, tím vyšší je splátka úvěru. (To samozřejmě znamená i kratší dobu splácení. Je to tím, že rychlost varianty spoření ovlivňuje hodnotící číslo , které je jednou z podmínek pro přidělení úvěru. U rychlejší varianty vznikne nárok na úvěr rychleji, musí však být také rychleji splacen. Ten, kdo si chce uzavřít novou smlouvu, by na toto neměl zapomenout a měl by si předem ujasnit, jak vysoké splátky si bude moci vzhledem ke svým příjmům dovolit měsíčně platit. Pokud má obavu, že by se svou bonitou mohl mít problém, může si uzavřít smlouvu v pomalejší variantě, která je spojena s nižšími splátkami. Tarifní variantu je možné v případě potřeby v průběhu spoření změnit, pokud k tomu spořitelna dá souhlas.

Nevýhodou stavebního spoření je nutnost čekat na přidělení „řádného“ úvěru minimálně dva roky, jak stanoví zákon o stavebním spoření. Pokud je nutné získat finanční prostředky dříve než dojde k přidělení „řádného“úvěru, je možné požádat o překlenovací úvěr nebo hypotéku.

H ypotéka je rychlejší, ale méně dostupná

Hypotéku je naopak možné čerpat téměř ihned – samozřejmě až po doložení všech bankou požadovaných dokumentů a potvrzení. Nevýhodou hypotéky je, že nemusí být žadateli vůbec poskytnuta, závisí to na individuálním posouzení pracovníka hypoteční banky. Dále jsou s vyřízením spojeny vysoké vstupní poplatky, které mohou dosahovat až desítek tisíc korun.

U překlenovacích úvěrů se nesplácí jistina

Úrokové sazby hypoték stále hledají dno.

Pokud je nutné prostředky získat okamžitě, je možné obrátit se i na stavební spořitelnu a ihned po uzavření smlouvy požádat o překlenovací úvěr. Dnes již má většina z nich v nabídce překlenovací úvěr s nulovou akontací, který nevyžaduje žádné vlastní počáteční zdroje.



Obecně se překlenovací úvěry neumořují. Po celou dobu se z nich platí pouze úroky a zároveň se čeká na přidělení řádného úvěru. Což znamená naspoření požadované akontace úvěru (většinou 40 % z cílové částky), dosažení stanovené výše hodnotícího čísla a čekání minimálně dva roky od uzavření smlouvy. Pokud je tedy překlenovací úvěr otevřen ihned po uzavření smlouvy, může se docela prodražit. Naproti tomu hypotéky i řádné úvěry ze stavebního spoření se začínají splácet okamžitě po čerpání (na trhu jsou ale i hypotéky s odloženou splatností).

Výše měsíční platby překlenovacího úvěru se určuje podle příslušné úrokové sazby z cílové částky. Například při cílové částce 500 000 korun a úrokové sazbě 6 % činí měsíční platba úroků z překlenovacího úvěru 2 500 korun.

To však není vše, měsíční rozpočet dlužníka dále navíc zatíží „dospořování“ na vkladový účet. Podle obchodních podmínek stavebních spořitelen činí většinou minimálně 0,5 % z cílové částky (jsou ale výjimky). Při výše uvedené cílové částce by měsíční vklad činil také 2 500 korun, takže celkem by dlužník zasílal spořitelně 5 000 korun.

J ak jednotlivé druhy zde uvedených úvěrů zatíží měsíční rozpočet dlužníka?

V případě, kdy potřebujeme okamžitě získat určitou sumu prostředků na financování nějaké bytové potřeby prostřednictvím úvěru, jednoznačně nejlevnějším řešením

je řádný úvěr ze stavebního spoření . Tuto možnost ale můžeme samozřejmě využít jedině v případě, kdy již delší dobu vlastníme smlouvu o stavebním spoření, na které již vznikl nárok na přidělení úvěru. Výše "řádného" úvěru bude činit přibližně jen 50 – 60 procent celkové sumy, kterou potřebujeme, zbytek bude dofinancován z naspořené částky. Proto jsou tu také splátky v porovnání s ostatními úvěry nejnižší.Pokud prostředky potřebujeme ihned a smlouvu o stavebním spoření nevlastníme dostatečně dlouho, za překlenovací úvěr budeme ve fázi dospořování platit dokonce více než za hypotéku. To se ale změní v okamžiku přidělení "řádného" úvěru, který spolu s úsporami překlenovací úvěr jednorázově umoří. Splátkazůstane však stejná, pokud se nezmění úroková sazba po skončení doby fixace.



Jaké máte zkušenosti s čerpáním úvěrů na bydlení? Dali byste přednost stavebnímu spoření, nebo hypotéce?



