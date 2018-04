Sedm dobrých rad, jak se kvůli kariéře chovat na sociálních sítích

Markéta Švédová je headhunterka. Společnost Recruit CZ, kterou vede už přes deset let, hledá vhodné kandidáty na...

Udělá-li uchazeč o zaměstnání s personalisty špatnou zkušenost, ovlivní to jeho výkon u dalších pohovorů. Je...

Pět kroků, jak získat dobrou práci přes profesní síť LinkedIn

Hledáte nové lidi do firmy, takže dáte inzerát do tisku či na pracovní portál. To je jedna možnost. Pak je i druhá,...