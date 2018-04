Jak se chytře rozloučit s korunou

„Přijetí eura rozhodně není nějaká měnová reforma, která by vás měla připravit o hodnotu vašich úspor. Začneme zkrátka sledovat své peníze v jiné měně. Podstatné je, že převod všech aktiv a příjmů i závazků a výdajů se přepočtou všechny jedním kurzem. Je to podobné, jako bychom zrušili koruny a začali vše počítat jen v haléřích.“



Někdo se na euro těší, jiný z má z příchodu nové měny obavy. Kdo je blíž realitě?

To samozřejmě záleží na úhlu pohledu - a těch je mnoho. Můžeme najít hodně pro a hodně proti.

Jaká jsou ta pro a jaká proti z pohledu českého investora? Mám se obávat o svoje úspory, ať už jsou na termínovaném vkladu v bance nebo v korunových dluhopisech či akciích?

Obavy rozhodně nejsou na místě. Přijetí eura není nějaká měnová reforma, která by vás měla připravit o hodnotu vašich úspor. Začneme zkrátka sledovat své peníze v jiné měně. Podstatné je, že převod všech aktiv a příjmů (peníze v hotovosti, na účtech, v investicích, mzdy a další příjmy) i závazků a výdajů (hypotéky a jiné dluhy, ceny v obchodech atd.) se přepočtou všechny jedním kurzem. Je to podobné, jako bychom zrušili koruny a začali vše počítat jen v haléřích.

Lidé se často také bojí skokového zvýšení cen.

Je potřeba se ptát, z čeho taková obava vyplývá. Mělo by snad to, že přijmeme stejnou měnu, jakou používají v Německu, znamenat okamžité srovnání cen veškerého zboží na německou úroveň? To je samozřejmě nesmysl. Když jedete do zahraničí, můžete si lehce všimnout rozdílů v cenách například benzínu v různých zemích, i když jsou všechny v eurech.

A co zvýšení cen z důvodu zaokrouhlování?

To samozřejmě nastat může. Ale je potřeba si uvědomit, u kterého zboží a jak to celkově na naše výdaje dopadne. U těch opravdu podstatných výdajů bude vliv naprosto zanedbatelný, rozhodně to nebude znamenat plošné snížení životní úrovně.

Když se tedy dnes rozhoduji pro investování, mám se na budoucí přijetí eura ohlížet nebo ne? Mám své investice ponechávat v korunách nebo je mám už směřovat do eura?

Naší měnou je stále česká koruna a jak už jsme si řekli, přechod na euro bude vlastně jen účetní převod. Proto bychom si úspory i nadále měli vytvářet a sledovat v českých korunách.

Zkusíte srozumitelně vysvětlit proč?

Zkusím jednoduchý vysvětlující příklad. Mám hypotéku a proti ní úspory, které bych chtěl použít na její splacení při následující vhodné příležitosti, tedy například za tři roky, kdy mi skončí fixace dnešního úroku. Pro zjednodušení zapomeňme na zhodnocení investice a předpokládejme, že mám přesně tolik, kolik budu potřebovat na doplacení hypotéky, třeba 1 milion korun.

Takže budeme sledovat jen vliv měnového kurzu…

Přesně tak. Dnes si 1 milion uložím v korunách a za tři roky přijde přechod na euro při kurzu 25 korun za euro. Jak zbytek hypotéky, tak hodnota investice se smění na 40 000 EUR. Přechod na euro pro mě neznamenal žádné měnové riziko, svůj záměr mohu bezpečně uskutečnit. Pokud si ale již dnes směním svůj milion korun při kurzu 27,78, dostanu 36 000 EUR. Při přechodu na euro za 25 Kč/EUR budu na hypotéku potřebovat 40.000 EUR. Ty ale nemám. Podstoupil jsem měnové riziko a prodělal.

Může situace dopadnout i opačně?

Ale ano, pokud bychom při přechodu na eura měnili koruny za 30, potom se zbytek mé hypotéky přepočte na „pouhých“ 33 000 EUR, proti kterým mám úspory v hodnotě 36 000. Podstoupil jsem měnové riziko a vydělal jsem na tom. Většina analytiků vám ale dnes řekne, že je to spíše nepravděpodobné. Koruna by podle nich měla dále posilovat.





