Jak se cítíte v zaměstnání?

1. Moje zaměstnání mě baví

2. Dobře vycházím se spolupracovníky

3. Podnik, v němž pracuji, koná potřebnou činnost

4. S nadřízenými vycházím dobře

5. Zvyšuji si kvalifikaci

6. Občas uvažuji o tom, co lze v práci zlepšit

7. Jistě bych našel(šla) práci jinde, ale nechci. Jsem v zaměstnání spokojen(a)

8. Jsem přesvědčen, že má pozice v práci je dobrá

9. Iniciativa je na mém pracovišti podporována

10. Někdo by nás v práci nazval velkou rodinou, jiný týmem. V každém případě nám jde o rozkvět firmy, a to nás stmeluje

11. Kdybych mohl(a), dělám něco jiného

12. Lidé, s nimiž musím jednat, jsou protivní

13. Vytvořil(a) jsem si hanlivou přezdívku pro lidi, s nimiž spolupracuji

14. "Jen přes mou mrtvolu" je výrok vystihující vaši reakci na to, kdyby vaše dítě chtělo jít ve vašich šlépějích

15. Lidé mé zaměstnání nedoceňují

16. Má profese je v podstatě k ničemu

17. Na pracovišti jsou lidé, kteří mi jdou po krku

18. Zákazníci, klienti, odběratelé, pacienti jsou neseriózní, intrikují a snaží se získat neoprávněné výhody

19. Když s někým jednám, často mě napadá: Měl bys také zkusit, jak se tady vydělává chleba

20. V mém povolání mě už nic nemůže překvapit

21.Ve skutečnosti nemá nikdo přehled o tom, co se v podniku děje

22. V podniku je práce spojena s co nejnižším podnikáním

23. Náš podnik připomíná žumpu. To největší svinstvo se vždy dere nahoru

24. Čím vyšší postavení, tím větší chaos - alespoň u nás platí

25. V našem podniku jsou čtyři druhy lidí: jedni v klidu sedí a nic nedělají, druzí vykládají o tom, jak by si nejradši sedli a nic nedělali, třetí dělají a čtvrtí vykládají o tom, jak je třeba dělat. Zaměstnanců třetí skupiny je nejméně



VYHODNOCENÍ



Počet odpovědí ano v položkách 1 až 10 znamená skóre spokojenosti v práci.



* 7 až 10 bodů Jste velmi spokojeni

* 4 až 6 bodů V podstatě jste spokojeni, ale i spokojený člověk občas hudruje

* 1 až 3 body Moc spokojeni nejste

* 0 bodů Nevíte o nějakém jiném zaměstnání?



Počet odpovědí ano na otázky 11 až 20 určuje skóre vyhoření, to znamená míru ztráty psychických rezerv, únavy a vyčerpání, jakož i nechuť něco měnit k lepšímu



* 7 až 10 bodů Práce je pro vás stres

* 4 až 6 bodů Chtělo by to na dovolenou a navíc ještě měsíc pobytu v lázních. Pak může být zase dobře

* 1 až 3 body Všude je něco, o vyhoření mluvit nelze. Máte ještě psychické rezervy

* 0 bodů Blahopřejme



Pramen: Tomáš Novák, Otestujte si svou duši, Grada