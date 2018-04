Jak se co nejlépe prodat

Ten, kdo umí potenciálnímu zaměstnavateli přesvědčivě prezentovat, v čem bude výhodný právě pro něj, a zároveň dovede soustavně viditelně prezentovat své kvality, aby si jich jeho zaměstnavatel všímal. Známá nastupovala jako učitelka na střední školu. Když ji lákali, moc pěkně jí zpívali, neboť je vysokoškolsky kvalifikovaná angličtinářka s prestižní praxí - a o takové bývá na středních školách nouze. Jak ji strašně potřebují, jak jí vytvoří optimální podmínky... znáte ty řeči.



Vypadalo to, že přímé nedodržení nějakého základního zákonného nároku ze strany školy vůči profesorce je méně pravděpodobné než výbuch sopky vjižních Čechách. V próze všedního dne však k nim samozřejmě došlo. Nejpozději v den nástupu do práce má pracovník obdržet pracovní smlouvu. A ta jaksi nebyla - ani první den, ani třetí. A když asi po týdnu byla, tak jen na jeden rok.

Kantorka se mohla na podpatku otočit a odejít. Kantorka mohla přejít všechno mlčky a tvářit se vděčně, že od milostivého panstva vůbec nějakou smlouvu dostala. To by ale za krátkou dobu v té škole lítala jako hadr na holi. Zvolila zlatou střední cestu.

Zástupci ředitele řekla: "Právě jste do našeho vztahu zavedl pravidlo, že vzájemné povinnosti a sliby se plní nepořádně. Dobře, já to tedy beru, vy jste vyšší. Nepředpokládám, že bych nyní já musela plnit něco přísně včas - až budete po mně potřebovat něco vy; třeba chodit na minutu přesně do třídy a tak. Trochu mi to vadí - byla jsem nachystaná dělat svou práci co nejperfektněji. Doposud jsem si myslela, že vy si to zasloužíte..."

Rozumný zástupce se ve své reakci před omluvnými chlácholivými větami zarazil. Těch pár sekund kantorce stačilo - znala řeč těla a bylo jí jasné, že právě získala respekt. Že právě prodala svou pracovní sílu lépe, že ji směnila za slušnější zacházení, než mívá zaměstnanec méně respektovaný. Každý den v práci vám dává skvělou příležitost se to učit, zdokonalovat se. Inspiraci máte.



Lhát v životopise se nevyplácí.

