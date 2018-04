Jak se dá pomáhat postiženým dětem

Náš program je zaměřen především na zastupování a podporu práv rodičů dětí se speciálními potřebami, poskytuje informační servis pro rodiče, školy a další zainteresované odborníky a subjekty, podporuje jejich spolupráci a snaží se prosadit začleněné vzdělávání dětí s postižením jako rovnoprávnou možnost vzdělávání, která při promyšleném poskytování odborné pomoci vede k požadovaným výsledkům.Rytmus je nestátní nezisková organizace, která pracuje v oblasti integrace dětí s postižením od roku 1994. Od té doby podporujeme ­ odborně i finančně ­ asi 25 dětí s postižením, které navštěvují běžné základní školy převážně v Praze. Odborně ­ zprostředkováváním kontaktů se speciálními pracovišti, která při integraci pomáhají. Finančně ­ sháněním finančních prostředků na mzdy asistentů dětí. Tito asistenti jsou zaměstnanci našeho sdružení, především z důvodu nevyjasněné odpovědnosti za financování asistentů, neochoty škol zaplatit asistenty atd.Úkolem asistenta ve třídě je pomáhat učiteli v běžné třídě základní školy, kde je individuálně začleněno dítě s těžším postižením. Náplň práce třídního asistenta závisí na potřebách dětí. Nejčastěji jde o pomoc dítěti během vyučování ­ vede dítě při plnění zadaných úkolů, střídání činností, pomáhá s porozuměním atd. V případě, že má dítě fyzické postižení, jde převážně o pomoc s přesuny po škole, při převlékání, jídle, tělesné výchově apod. Mimo to může třídní učitel asistenta zapojit do práce s celou třídou.Třídní asistent musí mít dokončené středoškolské vzdělání, nejlépe pedagogického či příbuzného směru, a trestní bezúhonnost. Výhodou je pro něj praxe a zájem o postižené děti, protože prochází výběrovým řízením. Je pak metodicky veden speciálně pedagogickým centrem, kde se účastní pravidelných schůzek a má možnost individuálně konzultovat své problémy se speciálním pedagogem. Práci vykonává zhruba na poloviční úvazek.V současné době máme pro školní rok 2002/2003 jen v Praze více než 20 žádostí o zajištění asistence. V poslední době se na nás obrací čím dál víc rodičů, škol nebo dalších organizací, které chtějí poradit, jak sehnat asistenty, kde na ně vzít peníze. Nejsme schopni přijímat nové asistenty do dalších škol, je to příliš velký finanční závazek. Dříve jsme rodičům doporučovali obrátit se o pomoc na některé nadace, například na Konto Bariéry či Výbor dobré vůle, nyní však máme informace, že tyto nadace nebudou na asistenci do tříd přispívat, protože se domnívají, podle našeho názoru oprávněně, že asistenci do tříd a její financování by mělo systémově řešit ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.Občanské sdružení RytmusBruselská 16, 120 00 Praha 2tel./fax. 224251610, 224255819