Sedm tipů, jak se dobře pojistit na cestách

Pojišťovnu vybírejte nejen podle ceny, ale i podle toho, kolik je vám let a co se chystáte na dovolené dělat.

Cestovní pojištění už dnes nemusíte uzavírat dopředu, ještě dřív, než překročíte hranice. Některé pojišťovny (Allianz, Axa, Česká pojišťovna, ČSOB, Kooperativa, Pojišťovna VZP, Triglav, Uniqa) vás pojistí, i když už v cizině jste.

Pojistit se můžete přes internet či prostřednictvím mobilu. "Na internetových stránkách si jednoduše vyplníte potřebné údaje, zaplatíte platební kartou a pojištění je sjednáno během několika minut," říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa a pokračuje, že podobně je možné využít i aplikaci v chytrých mobilech.

Samozřejmě nejde sjednat smlouvu zpětně, lze to až od následujícího dne. Vždy také musíte počítat s tím, že pojistná smlouva je platná až po připsání pojistného na účet pojišťovny, což při platbou převodem z účtu může být i několik dnů.

V případě, že se pojišťujete již v zahraničí, počítejte s určitým odkladem splatnosti, který slouží především jako prevence proti pojistným podvodům. Česká pojišťovna dává odklad tři dny, Uniqa a Kooperativa sedm dní, takže u krátkodobé dovolené pojistka zajímavá není.

Jestli se vám milion a půl zdá moc, vězte, že na ošetření vážného úrazu v cizině to vůbec nemusí stačit. Jana Ježková, lékařka asistenční služby, doporučuje na cesty mimo Evropu limit tři miliony korun (včetně Egypta, který již mnozí Češi považují takřka za domáckou destinaci). A na dovolenou na řeckých či chorvatských ostrovech alespoň dva miliony.

Pojišťovny ostatně s vyššími limity počítají. Nabízejí základní limit tři miliony, Allianz jej má dokonce neomezený. Nejnižší základní limit mají Komerční pojišťovna a Slavie – začíná na 1 250 000 korun.

Většina pojišťoven má stanoveny základní sazby pro děti (do 18 let, levnější pojistka) a pro lidi nad 70 let (až dvojnásobně dražší pojištění). Hasičská vzájemná pojišťovna a Pojišťovna VZP mají nejdražší hranici nad 80 let, Triglav naopak nepojistí lidi starší 69 let. Kooperativa do pojistky zahrnuje děti do 6 let zdarma a do 18 let za polovičku, Uniqa má v rodinném pojištění do 30. června zdarma děti do 18 let.

Dát si na dovolené večer sklenku vína je celkem běžné. Ale pozor, když pak nezamíříte přímo do postele. Kdyby se vám totiž v době, kdy jste pod vlivem alkoholu, něco stalo, pojišťovna nemusí proplatit léčebné výlohy.

Všechny ústavy mají alkohol ve výlukách (nebudou platit). Na dotaz, jak je to s tou sklenkou vína, část pojišťoven radikálně odpovídá, že plnit nebude. Ale například Česká pojišťovna, ČPP, ČSOB, Evropská cestovní, Komerční pojišťovna a Uniqa slibují individuální přístup a toleranci k běžnému množství alkoholu.

Ujasněte si předem, co budete na dovolené dělat. I rozverná turistická jízda na velbloudu se může z pohledu pojišťovny ukázat jako riziková, a pokud nemáte sjednanou dražší pojistku, jako byste neměli nic.

Pojišťovny na sporty hledí různě. Například potápění. Bez problémů bývá šnorchlování, pokud se však chcete potopit s přístrojem (byť s instruktorem), musíte si sjednat rizikovou variantu pojistky. Jen Česká pojišťovna a Axa vás v základní pojistce nechají ponořit do 10 metrů, Komerční pojišťovna do tří metrů. Rizikové jsou i plážové aktivity typu jízda na banánu.

A pozor, pojišťovny mají přísnější metr i na sportovní turnaje, byť by šlo jen o plážový volejbal. Sportovní varianta pojistky přitom bývá dvojnásobně drahá.

Kdyby vás napadlo, že ušetříte na tom, že si sportovní aktivity pojistíte jen na vybrané dny, buďte velmi opatrní. Pojišťovny se tváří, že na celou dobu pojištění musíte mít stejný tarif. Východiskem je udělat si smlouvy dvě. Na jedné mít pojištěný celý pobyt v levnějším nerizikovém tarifu, na druhé sjednat vyšší riziko jen na dny, kdy budete lézt na skály či se nořit do moře.

Pokud nemáte oblíbenou pojišťovnu, ale raději byste porovnávali ceny a podmínky, zkuste internetové srovnávače. Můžete na nich dokonce získat poměrně výraznou slevu.