Jak se dostat k evropským dotacím pro podnikatele? Expert odpovídal

Příprava žádostí o dotace ze strukturálních fondů Evropské unie není sice pro české podnikatele úplnou novinkou. I přesto však pro většinu z nich zůstává řada otazníků nad tím, jak požádat, zda využít služeb poradenských agentur nebo kde vzít potřebné finanční zdroje na profinancování projektu předtím, než bude z evropských peněz proplacen.

Jan Hanuš odpovídal on-line na vaše dotazy

V rámci nejnovější výzvy Nemovitosti mohou získat tuzemští podnikatelé dvě miliardy korun. Na jeden projekt přitom mohou podnikatelé žádat o dotaci až 500 milionů korun. Účelem je především podpora vzniku a rozvoje podnikatelských nemovitostí a související infrastruktury - podnikatelských zón, technologických center či výstavbu a rekonstrukci jiných objektů v sektoru průmyslu. Podporu lze získat také na uhrazení kupní ceny nebo odstranění nevyužitelných staveb z průmyslových areálů.



Kdo odpovídal na vaše dotazy

Jan Hanuš absolvoval univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2003 byl ředitelem regionální pobočky CzechInvestu v Ústí nad Labem, později působil na centrále agentury jako projektový manažer pro zahraniční investiční projekty v ČR. Po angažmá v EU centru ČSOB na pozici regionálního manažera nastoupil v roce 2007 do Komerční banky, kde má na starosti informační, marketingové a PR aktivity související s poradenským servisem KB EU POINT.