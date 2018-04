Jak se dostat na studia do USA?

Nejprve je třeba se trochu zorientovat v americkém systému vysokého školství. Americké vysoké školy se dělí na tzv. colleges a na graduate schools. Na college jdou američtí studenti po skončení střední školy, tedy v 17 nebo 18 letech. College trvá čtyři roky a je zakončena titulem Bachelor of Arts, srovnatelným s naším bakalářem. Důležité je, že college nebývá jasně vyhraněna jedním směrem, lze na ní studovat úplně všechno, s tím, že si studenti vybírají ke konci studia specializaci, ze které skládají závěrečnou zkoušku. Graduate school je oproti college jasně specializovaná a zaměřená pouze na jeden obor. Na graduate school je možné studovat na dvou programech, MA (Master of Arts podobně jako náš magistr) nebo rovnou PhD (náš doktorát). Program MA trvá jeden až tři roky (záleží na škole a na oboru) a nemusí být nutně zakončen diplomovou prací. Program PhD trvá tři až šest let a je zaměřen na výzkum. Vystudovat celou americkou college nemá pro české studenty prakticky velký význam. Získané vzdělání je příliš všeobecné a studium trvá příliš dlouho. Dobrou zkušeností může být navštěvování college pouze po dobu jednoho roku na základě speciálního stipendia nebo výměnného pobytu. PhD programy trvají déle a jsou zaměřeny čistě na ty studenty, kteří se chtějí dále věnovat akademické kariéře. Asi nejlepší možností proto je hlásit se na program MA na nějakou graduate school. Studium netrvá dlouho, je zakončeno mezinárodně uznávaným titulem a je zaměřeno specificky na oblast studentova zájmu. Při výběru školy je třeba mít na paměti obrovské rozdíly mezi americkými univerzitami. Kromě špičkových univerzit je v USA spousta druho- až třetiřadých univerzit, které fungují víceméně tak, že si studenti zaplatí titul. Je třeba si trochu věřit a hlásit se jen na lepší univerzity, protože ty také mají dostatek prostředků na případná stipendia. Žebříčky škol lze nalézt například na adrese http://www. usnews.com/usnews/edu/ beyond/bchome.htm. Seznam všech graduate schools najdete na www.gradschools.com.Pokud jste si vybrali školu a program, který vás zajímá, je třeba se přihlásit. Jako první zkontrolujte datum pro podání přihlášky na příští rok. Toto datum se velmi liší, u některých škol (většinou prestižnějších) to může být třeba i 15. prosinec nebo 2. leden, uji ných škol je uzávěrka přihlášek až 31. května. Přihlášky jsou u různých škol různé, ale musíte počítat s několika standardními požadavky. Prvním z nich je složení zkoušky TOEFL (Test of English as a Foreign Language), a to v rozmezí od 530 do 600 bodů (213-250 v počítačové verzi testu). Test není gramaticky těžký, soustředí se spíše na pochopení a komunikaci. Jeho součástí je i poslech a krátký esej. Ukázky testu je možné nalézt na stránce www.toefl.org. U přihlašování na graduate school se velmi často vyžaduje i zkouška GRE (Graduate Examination Record), která testuje obecné studijní předpoklady uchazeče ve třech sekcích, verbální, kvantitativní a analytické. Na stránce www.gre.org je možné stáhnout si ukázkové testy. Velmi podobné cvičné testy v češtině vydává také Scio, o.p.s., na adrese www.scio.cz. U testu GRE není stanovena nějaká horní bodová hranice, čím více bodů, tím lépe. Při přihlašování na college je obdobou GRE testu test SAT (Scholastic Aptitude Test). Další standardní částí přihlášky je doporučení, většinou bývají dvě až tři. Doporučení vám musí vyplnit profesor, který vás zná, případně váš šéf, pokud už pracujete. Doporučení profesor zasílá často přímo na danou školu, takže ho už neuvidíte. Pak je třeba překonat některé byrokratické překážky a k přihlášce také připojit výpis známek z českých škol, přeložený do češtiny a ověřený univerzitou, případně střední školou. Nakonec zbývá už jen napsat váš stručný životopis a motivační dopis, ve kterém je třeba nějak zdůvodnit, proč chcete na dané škole studovat. V životopisu je dobré zdůrazňovat vaše vůdcovské schopnosti (leadership) a ochotu pracovat pro komunitu - to jsou věci, kterých si přijímací komise nejvíce cení. Výběr uchazečů je na každé univerzitě značně neprůhledný proces, ve kterém se hodnotí přihláška jako celek, tj. výsledky testu GRE, doporučení, motivační dopis i průměr známek z předchozího studia.Náklady na roční studium na lepší univerzitě jsou tak 30 000 dolarů. Této sumy se nesmí nikdo zaleknout. Školy hojně poskytují různé finanční výhody (scholarship, fellowship, tuition waiver, living stipend), nabízejí asistentská místa a jinak své studenty podporují. Podrobnosti se ukaždé školy velmi liší, většinou se nejvíce podporují programy PhD, uni chž se nepředpokládá, že jsou studovány za účelem získání více peněz v kariéře. Ale co se neliší, jsou ceny za GRE (130 dolarů), TOEFL (110 dolarů) či za přihlášku (20-70 dolarů). Pozor, před vystavením víza je nutné předložit škole výpis z účtu, kde je dostatek finančních prostředků pro roční studium. Toho se však nezalekněte, v první fázi je nutné, aby vás na školu přijali, a ve druhé fázi se dají shánět peníze. S potvrzením o přijetí to jde jistě lépe.Fulbrightova komise je instituce financovaná americkou vládou proto, aby podporovala studium zahraničních studentů v USA. V České republice má zastoupení v Praze na Žižkově v hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3. Jednak vám tam rádi poradí s jakýmkoliv konkrétním problémem, také tam je k dispozici bohatá literatura ohledně výběru vhodné školy. Fulbrightova komise také provádí administraci testů GRE a TOEFL. Navíc je možné ucházet se o prestižní Fulbrightovo stipendium, které vám umožní roční studium na univerzitě v USA. Ale pozor, uzávěrka pro podání přihlášek je extrémně brzy, 1. září 2002 pro nástup ke studiu v září 2003. Podmínky pro získání Fulbrightova stipendia jsou podobné jako v přihlášce na univerzitu, s tou výhodou, že existuje možnost (při dobrých studijních výsledcích) vykonat zkoušku GRE a TOEFL bezplatně. Spoustu užitečných informací naleznete na www.fulbright.cz. Rozhodně je Fulbrightova komise dobrým místem pro začátek dlouhé cesty, na jejímž konci může být studium v USA.