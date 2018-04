Jak se dozvíte co nejvíce o škole

Pokud se právě rozhodujete, kde bude vaše dítě studovat po skončení devítiletky, mohla by vám hodně pomoci osobní návštěva vámi vybrané střední školy v rámci Dnů otevřených dveří. Ty pořádají školy v různých termínech od října do ledna.Podle psycholožky Lucie Tumpachové z Pražské pedagogicko-psychologické poradny je možnost budoucí školu navštívit neocenitelnou pomůckou při rozhodování. "Rodiče s dětmi by měli obejít více škol, prohlédnout si je, zjistit podrobnosti o výuce, praxi, možnosti následného uplatnění nebo studia na vysoké či vyšší škole," doporučuje Tumpachová. "Teprve tady získají dostatek informací, podle kterých by se pak měli rozhodovat."Podle ředitelů a učitelů středních škol je mezi budoucími studenty a jejich rodiči o tyto akce dost velký zájem. "Každý rok nás navštíví okolo tisícovky lidí. Dny otevřených dveří máme v listopadu a lednu, vždy v sobotu. Návštěvníci dostanou nejdříve souhrnné informace od naší výchovné poradkyně, potom si je přebírají zkušení pedagogové a minimálně hodinu je ve skupinách po 15­20 lidech provázejí po škole," vysvětluje Jiří Valenta, ředitel Střední průmyslové školy na Třebešíně v Praze 10. "Během prohlídky se můžou ptát na vše, co je v souvislosti s výukou zajímá. Podívají se, jak to vypadá při vyučování, mohou si prohlédnout laboratoře, dílny, praktickou výuku, počítačové učebny atd." Častěji jsou návštěvní dny škol v pracovní dny. Někde pořádají Dny otevřených dveří ve více pravidelných termínech, například každé druhé úterý v měsíci. "My letos vypisujeme pouze jeden lednový Den otevřených dveří, ale je možné školu navštívit podle individuální dohody i jindy," říká Jiří Jíra, ředitel Střední zdravotnické školy v Palackého ulici v Chomutově. "Všem zájemcům umožníme prohlídku naší školy, ukážeme jim odborné učebny ošetřovatelství, zodpovíme jim všechny případné dotazy. Navíc se začátkem listopadu zúčastníme veletrhu středních škol v Chomutově." Termín, kdy se dá škola navštívit, zjistíte přímo na adrese školy, v přehledech středních škol nebo na internetových stránkách.* jak škola přistupuje ke studentům s poruchami učení (dyslektici, dysgrafici, dyskalkulici apod.)