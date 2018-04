Jak se fondy vyrovnají s koncem roku?

Investiční společnosti mají možnost přerušit vyhlašování kurzů podílových listů a jejich prodej a odkup ve dnech 30. prosince 2002 až 3. ledna 2003 včetně, tj. v délce 4 pracovních dnů. Jako poslední obchodní den v závěru roku stanovila Komise pro cenné papíry pro investiční společnosti a jejich fondy pátek 27. prosince 2002, prvním obchodním dnem v novém roce bude pondělí 6. ledna 2003.

Konečné rozhodnutí o délce přechodného období je ponecháno na jednotlivých členech UNIS ČR, kteří jej podle předběžných informací plně využijí.

Období, po které mohou investiční společnosti na přelomu roku přerušit poskytování svých služeb, bylo stanoveno s ohledem na závěrkové operace spojené s ukončením roku a přípravu změn v postupech účtování platných od 1.1.2003 na základě prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví.

S podobným postupem jsme se mohli setkat na přelomu loňského roku. Jelikož se tenkrát jednalo o větší změny, kurzy nebyly vyhlašovány u většiny společností více než jeden týden.

Přestože nebudou kurzy vyhlašovány, společnosti nepřeruší prodeje a odkup podílových listů. Ve dnech, kdy nebude vyhlašován kurz, budou podílové listy prodávány za poslední známou hodnotu.

Obchodování podle UNISu

V obchodování se naplno, stejně jako v loňském roce, projevila vánoční nálada. Investoři jako zbytek obyvatel České republiky na závěr roku pravděpodobně podlehli nákupnímu šílenství a prodávali hojně podílové listy. Nelze se tedy divit, že čisté prodeje v uplynulém týdnu činily -1,47 miliardy korun. Ačkoli se na této částce nejvíce podílel opět ČSOB Výnosový, přidaly se k němu i fondy, u kterých to vzhledem k dosavadnímu vývoji v tomto roce je překvapivé (např. Živnobanka – Obligační fond, IKS Peněžní trh). Vzhledem k odlivu investic i v předchozím týdnu klesl objem majetku ve fondech členů UNISu pod 100 miliard korun. Suverénně největším fondem je ISČS Sporoinvest s téměř 27 mld. Kč, s odstupem následovaný fondem IKS Peněžního trhu s 11,4 mld. Kč. Vzhledem k jisté rozmrzelosti investorů postupnému ukončování převodů peněz z vkladních knížek částečně i do fondů peněžního trhu v posledních týdnech výrazně stoupají prodeje ISČS Sporobondu na úkor ISČS Sporoinvestu. V celkovém objemu se však výše investic do těchto dvou fondů nemění.

Ani v posledním celém týdnu se nepodařilo akciím prolomit nepříznivý vývoj v posledním roce. Za poslední rok, resp. uplynulých 52 týdnů pouze jediný fond dokázal alespoň minimálně zhodnotit majetek investorů. Jedná se o ISČS Sporotrend, jenž docílil výkonnosti 1,4%. Vzhledem k riziku a dosažené výkonnosti se tak v uplynulém roce vyplatilo investovat do fondů peněžního trhu (3,2% bez fondu Akro Obligace (samotný -3,6%)) či dluhopisových fondů (6,5%).

Smíšeným fondům se dařilo v závislosti na tom, jakou část portfolia tvořily dluhopisy a jiné bezpečné druhy cenných papírů. Čím vyšší byl jejich podíl, tím lépe si vedly.

Špatný rok a vůbec nejhorší výsledek ze všech kategorií za sebou pomalu mají fondy fondů, které v průměru ztratily 27%. Svým objemem však také zaujímají nejnižší podíl na majetku spravovaném investičními společnostmi.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ISČS Sporobond 190 mil. ČSOB Výnosový - 599 mil. ISČS Sporoinvest 96 mil . IKS Globální - 313 mil. IKS Dluhopisový 45 mil. Živnobanka-OF - 263 mil. Akciové fondy ČPI Ropného a energ. prům. - 0,56% Akro Eurotech - 4,69% Akro Mezinárodní akciový - 0,75% J&T Perspektiva-A - 4,17% ISČS Eurotrend - 1,62% ČPI Nové ekonomiky - 3,17% Dluhopisové fondy ISČS Trendbond 0,37% ČSOB Nadační - 0,06% ISČS Bondinvest 0,31% ČPI Státních dluhopisů 0,05% ISČS Sporobond 0,31% IKS Dluhopisový 0,07% Fondy peněžního trhu Akro Obligace 0,32% J&T Perspektiva – P 0,04 % ČSOB Český peněžní trh 0,10% IKS Peněžní trh 0,04 % 1.IN Peněžního trhu 0,09% IKS Dividendový 0,04 % Fondy fondů 1. IN Fond fondů - 1,23% ISČS Globaltrend - 1,83% IKS Fond fondů - 2,35% Smíšené fondy OB Kvanto kombinovaný 2,36% ČPI Smíšený - 2,36% investAGe AG 2000 2,32% Akro Český - 1,37% ISČS Výnosový 0,40% Akro Mezinárodní balancovaný - 1,20%

Zdroj: UNIS ČR