Máte zájem o manažerské místo? Jen pohovor nestačí

Posláním životopisu a pozváním na pohovor to nekončí. Součástí výběrových řízení na volná pracovní místa bývá už běžně testování. A můžete se hlásit na pozici operátora v call centru nebo nebo na manažerský post, stejně záludným otázkám a úkolům neuniknete. Platí, že čím delší a náročnější, a tedy i dražší testování je, tím více o vás firma stojí.

U některých pozic přicházejí na řadu psychologické metody

"Uchazeči o zaměstnání se testují napříč pozicemi. Snad jen u těch úplně nejnižších se to nedělá, například u vrátné to není potřeba. A není to běžné ani u těch nejvyšších pozic, to jsou spíše politická rozhodnutí," říká psycholog Tomáš Rodný ze společnosti Assessment System, podle něhož délka a náročnost testování často odpovídají tomu, jak jsou kandidáti na volné místo vzácní.

"Když je to post, na nějž se hlásí dost kvalitních zájemců, bude přijímací pohovor i testování zřejmě rychlé, krátké. Personalista ví, že kdyby mu náhodou dotyčný ve zkušební době odešel, najde za něj snadno náhradu. Nebude utrácet za testování mnoho peněz," vysvětluje Tomáš Rodný.

Naopak u těžko obsazovaných pozic si dá s náborem větší práci. Takového uchazeče může čekat i assessment centrum, které obsahuje celou řadu různých metod od pohovoru po různé řešení situací a plnění úkolů. Je to finančně náročná metoda, stojí firmu i desetitisíce korun na jednoho kandidáta.

Díky psychologickým metodám náboráři lépe "nahlédnou" do myšlení a chování kandidátů a udělají si o nich komplexnější obrázek. Na to, že budou testováni, jsou zájemci upozorněni předem.

Nejčastěji se uchazeči o práci setkávají s psychodiagnostickými testy, hlavně jejich on-line formou. Každý z kandidátů dostane přístupové heslo a na počítači vyplňuje jednotlivé úkoly. Výsledky má personalista okamžitě - program mu je ihned vyhodnotí. Nejčastěji se měří inteligence, analytické myšlení, rozpoznání priorit a schopnost rychlé reakce. Kandidáti se mohou setkat i s grafologickými či numerologickými testy.

Testy mě kdysi odhadly dobře

"Ve svém prvním zaměstnání jsem musela psychodiagnostikou projít. Firma totiž počítala s tím, že porostu. Hlásila jsem se tehdy na místo asistentky do marketingu a v testech mi vyšlo, že jsem silná ve financích. Takže mi dali na výběr - buď půjdu do finanční divize, nebo nic. Odhadli mě správně, finance mám v sobě," říká Renata Mrázová, nynější ředitelka ING Pojišťovny a jedna z nejvýše postavených žen v České republice.

Podle psychologa Tomáše Rodného je v současnosti velký zájem o Hoganovy osobnostní dotazníky, které ve světě patří k uznávaným metodám. Hodnotí osobnost kandidáta a navíc dokážou předpovědět, kam se může v profesním životě posunout. Hoganovy testy nezaberou ani hodinu, kandidát odpovídá na 200 otázek formou "souhlasím" - "nesouhlasím". Například: Chtěl bych se naučit potápět. Souhlasím. Nemohla jsem se nikdy spolehnout na pomoc rodičů. Nesouhlasím...

Používají je velké nadnárodní společnosti, ale přibývá i středních a menších domácích firem, které chtějí obstát v konkurenci. Vybírají se podle nich i zaměstnanci na speciální pracovní pozice, jako jsou například piloti nebo pracovníci zahraničních misí humanitárních organizací. Jedno testování vyjde na několik tisíc korun.

Pojďte si hrát na práci

V assessment centrech, což v překladu znamená hodnotící středisko, se testují lidé, o které má firma vážný zájem. V poslední době stoupá poptávka po takzvaném individuálním assessment centru. "Testuje se jediný uchazeč a záměrem je posoudit jeho kompetence. Vyplní testy, dotázníky, absolvuje osobní pohovor a řeší případové studie," říká David Petrů z Hill International.

Pokud firma nabírá více lidí na juniorské pozice, uspořádá skupinové assessment centrum. Ověří v něm komunikační, prezentační, sociální a odborné dovednosti kanditátů, kteří společně pracují na zadaném úkolu. Součástí může být i hra, v níž každý dostane roli a hodnotitelé pak sledují, jak ji zvládá.