Jak se koncentrovat při práci na internetu?

Nejlépe nijak. Myšlenky vám těkají a původní cíl, s nímž jste se k internetu přihlašovali, je v nedohlednu. Končíte s unavenýma očima i myslí a se skvělým" pocitem, že jste zase ztratili spoustu času a nutnou práci nahrnuli před sebe do budoucna. Takhle to dělejte delší období, upadejte lidsky i finančně, staňte se závislými na neustálém odskakování na jiné a jiné webovské stránky jako gambler na hazardních hrách. Že to není příliš lákavá perspektiva? Správně ­ už jste u prvního kroku, jak se jí vyhnout. Tím krokem je uvědomit si, jaké má nekoncentrované surfování internetem důsledky a konce". Druhým krokem je být si této myšlenky stále vědomi v onen pravý čas a na pravém místě ­ to znamená tehdy, když se zrovna u počítače připojujete. Zkrátka, mějte při zahájení práce na internetu jasně stanoven cíl. A buďte si vědomi, jakou má dosažení toho cíle pro vás cenu. Cena je dána nejlépe součtem dvou hlavních parametrů ­ důležitosti a naléhavosti. Žádný váš cíl nemá cenu nulovou, ale žádný také nekonečnou. Ocenění cíle je tedy takovým majákem, který vám svítí na myšlenkový rozhodovací proces, kdykoliv při surfování narazíte na něco lákavého. Rozplizlá neurčitá otázka mám se tam podívat, nebo ne?" se mění na příjemnější a konkrétnější otázku je cena návštěvy této jiné lákavé stránky větší než cena mého původního cíle?". Odpovíte-li si ano", klidně změňte původní záměr. Všechno je to vlastně o schopnosti profesionálně se koncentrovat, umět dotahovat vlastní úkoly, cíle, projekty do úspěšného konce. Každý, kdo jen trochu přičichl k základům technik duševní práce, ví, že jen na pevnou vůli spoléhat nelze. Lze spoléhat na návyk, ale ten se tvoří dlouho. A pokud ještě není vytvořen, pomáhejte si přivoláváním těch správných povzbuzujících emocí. Přivoláváte si myšlenky na cíl a jeho hodnotu ­ právě v těch okamžicích, kdy hrozí nežádoucí svod a odlákání. V žádném školním předmětu se profesionální koncentrace neučí, ač je možná důležitější než některé znalosti, které tam požadují. Pokud se jí dobře naučíte, nebudete muset řešit problém ani jak se koncentrovat na práci s internetem, ani na žádnou jinou práci.