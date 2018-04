Jak se krize dotkne finančních produktů

Odborníci se shodují, že o své úspory se bát nemusíte. České banky mají na svých kontech většinu peněz od drobných střadatelů a zákon jim ukládá hospodařit tak, aby byly schopné zvládnout krizové situace. Daleko horší dopad než americká krize by na ně měla panika lidí, kteří by se rozhodli své úspory najednou vybrat.



Co s volnými penězi

Akcie jsou téměř na dně, je tedy podle odborníků nejvhodnější doba pro jejich nákup. Jenže ne každý má pevné nervy, aby snesl nejistotu, zda cenné papíry půjdou ještě dolů, nebo už začnou přinášet zisk.



Peníze je tedy dobré rozdělit do několika fondů podle toho, na jak dlouhou dobu je můžete postrádat. Čím je doba delší, tím víc si můžete dovolit riskovat. Odborníci doporučují postupné pravidelné nakupování podílových listů – riziko, že nakoupíte draze, se tak zprůměruje.



Nejrychlejší přístup k penězům (likviditu) budete mít na spořicím účtu. Navíc má velmi slušné zhodnocení, i okolo tří procent. Žádná změna se zatím neděje se stavebním spořením, jistý zisk dvě procenta a státní podpora stále funguje. Nižší zisk předpokládají penzijní fondy, o příspěvek od státu a daňové úlevy však nepřijdete.



Nemovitosti klesají, zlato stoupá

Kdo se nechce pustit do investování na finančním trhu, má šanci uložit peníze do nemovitostí, díky nízké poptávce jde cena dolů. Naopak se zvyšuje poptávka po zlatě. Stejně jako u cenných papírů je dobré zlato nakupovat pravidelně v malém množství a riziko tak rozložit.



Akcie

Prodat, nebo koupit: Akcie jsou nyní velmi levné, je tedy vhodná doba pro nákup. Kdo má volné peníze a je schopen unést riziko ztráty, má teď šanci nakupovat za nejnižší ceny. Na zisk se však většinou čeká mnohem déle. Když nějaké akcie už vlastníte, nepanikařte a s odkupem počkejte.



Jak funguje: Konkrétní firma vydá akcie, které prodá na burze. Tím získá kapitál pro své podnikání. Když je koupíte, máte nárok na podíl na zisku. Svůj podíl můžete prodat za cenu, o jakou bude v tu dobu na trhu zájem. Výnos je po půl roce osvobozen od daně. Výhodný pro dlouhodobé investování (nad 5 let).



Kam jdou peníze: Peníze za prodané akcie jdou firmě, která je použije ke svému růstu. Pokud se firmě daří, roste i hodnota akcií, a naopak.



Likvidita a rizika: Likvidita je poměrně vysoká, akcie můžete kdykoli prodat. Riziko je poměrně velké, na druhou stranu můžete doufat ve velké výnosy.



Zlato a diamanty

Prodat, nebo koupit: Cena jde nahoru, nejlépe jsou na tom ti, co je už levně nakoupili. I do budoucna je to však dobrá investice, což potvrzuje zájem klientů.



Jak funguje: Investiční diamanty jsou pouze ty, které mají mezinárodně uznávaný certifikát. Jejich cena se pohybuje od 100 tisíc korun. Zlato se prodává na troyské unce, což je asi 31,1 gramu. Minimální investice je 1 000 korun.



Kam jdou peníze: Za své peníze dostanete fyzickou minci, cihlu nebo diamant. Jde o dlouhodobou investici, která může přinést velmi pěkné zhodnocení. Za posledních 20 let hodnota diamantů rostla od 3 do 7 procent ročně, unce zlata jen ze středy na čtvrtek minulého týdne poskočila o 100 dolarů.



Likvidita a rizika: Patří mezi bezpečné investice. Zlato se obchoduje 24 hodin denně a není problém ho kdykoli "přeměnit" zpět na hotovost. S diamanty je to o něco horší, obchodování se v Česku teprve rozjíždí a prodej může chvíli trvat.



Spořicí účty

Zrušit, nebo nechat: Momentálně dost výhodné uložení peněz. Garantované úroky se blíží inflaci (až 3,5 procenta). Úroky nad 3 procenta nabízejí například mBank, ING, LBBW a Poštovní spořitelna. Poslední jmenovaná má nejvyšší úrok, jen když máte na účtu uloženo alespoň 50 000 korun.



Jak funguje: Jednoduchý typ bankovního účtu s úročením i více než tři procenta ročně. S jistým omezením jej lze ovládat přes internet či telefon, funguje obdobně jako běžný účet, můžete z něj posílat peníze na jiné účty, k některým dostanete i platební kartu. Za vedení účtu neplatíte žádné poplatky, peníze jsou pojištěny, výnos garantovaný, je třeba ho zdanit.



Kam jdou peníze: S penězi na účtech banka podniká, investuje je a půjčuje. Musí vytvářet technické rezervy, podnikání je zákonem omezeno tak, aby vždy bylo možné klienty vyplatit.



Likvidita a riziko: K prostředkům na spořicích účtech máte většinou přístup okamžitý. Na termínovaných vkladech je likvidita menší, peníze můžete vybrat a vložit jen v určitou dobu, například jednou v měsíci či za rok. Riziko je nízké, dopředu víte, jak se peníze zhodnotí.



Šuplík, prasátko

Zrušit, nebo nechat: Bankovní krize úspory, které máte doma, nepoloží. Výhodnější je peníze investovat. Buď bezpečně, třeba na spořicí účet, nebo právě teď nakoupit akcie.



Jak funguje: Mít peníze v hotovosti není úplně ideální řešení. Ztrácejí svou hodnotu kvůli inflaci. Pokud vezmeme průměr za posledních pět let, roční inflace se pohybuje okolo dvou procent. Ze 100 000 korun "v šuplíku" vám po pěti letech zbude necelých 90 400 korun.



Kam jdou peníze: Peníze nejdou nikam a postupně ztrácejí svou hodnotu.



Likvidita a rizika: Likvidita je vysoká, peníze máte k dispozici kdykoli, stačí jen sáhnout do šuplíku. Neohrozí vás ani žádná bankovní krize, ale když vás vykradou, máte smůlu, hotovost neochrání ani pojištění domácnosti. Například Česká pojišťovna vám za odcizené peníze dá nejvýše 5 000 korun, maximum vyplatí Uniqa, a to až 40 000 korun.



Běžný účet

Zrušit, nebo nechat: S běžným účtem a běžnou výplatou nedělejte vůbec nic. "Jestli máte na kontě mnoho peněz, vyberte je a uložte nejlépe na spořicí účet, termínovaný vklad či, pokud je aktuálně nepotřebujete, vložte je do prémiových vkladů nebo státních dluhopisů," radí Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank.



Jak funguje: Jednoduché, snadno dostupné konto, slouží především k placení běžné útraty, pravidelnému převodu peněz, placení inkasa a trvalých příkazů. Není určen na spoření. Vklady jsou pojištěny na 90 procent, nejvýše však do 25 000 eur.



Kam jdou peníze: S penězi na účtech banka podniká, investuje je a půjčuje klientům i podnikům. Banka musí vytvářet technické rezervy, podnikání je zákonem omezeno tak, aby vždy bylo možné klienty vyplatit a zvládnout krizové situace.



Likvidita a rizika: Likvidita je vysoká, peníze máte k dispozici v kteroukoli dobu u nejbližšího bankomatu. Riziko je v tom, že úroky nepokryjí ani zdaleka poplatky a inflaci, takže při spoření by byl účet ztrátový.



Podílové fondy

Prodat, nebo koupit: Největší propad zažívají akcie. "Pokud investujete dlouhodobě, nemusíte být nervózní, pokračujte ve zvolené strategii," doporučuje Petr Zajíc z Pioneer Investments ČR. Kdo je propadem otřesen, měl by peníze postupně přesunout do konzervativnější investice, třeba fondů peněžního trhu nebo zajištěných fondů. Odvážní mohou naopak za dobrou cenu akcie nakupovat.



Jak funguje: Zhodnocení fondů se pohybuje od 2 do 8 procent ročně. Rizikovější akciové fondy mají vyšší šanci vydělat, ale také si po pár letech můžete odnést méně, než kolik jste uložili. Pokud chcete jistotu, že o peníze nepřijdete, vyberte si takzvaný zajištěný fond. Ty garantují návratnost původního vkladu.



Kam jdou peníze: Společnost investuje podle typu fondu do nákupu peněžního trhu (hlavně term. vklady a státní dluhopisy), dluhopisů a akcií.



Likvidita a rizika: Peníze můžete vybrat kdykoli, převod na váš účet trvá asi týden. Když vydržíte u fondu alespoň půl roku, nemusíte z výnosu platit daň z příjmu. Rizikovost záleží na tom, do čeho investujete. Nejbezpečnější je peněžní trh, nejrizikovější akcie.



Nemovitosti

Prodat, nebo koupit: Podle Jiřího Pácala, ředitele společnosti Central Europe Holding, se snižuje poptávka, což může srazit ceny méně kvalitních nemovitostí – třeba bytů v paneláku. Pokud však máte volné peníze, stále se vyplatí nemovitost koupit, ale spíš jako dlouhodobější investici. I kdyby ceny teď šly dolů, po nějaké době se zase zvednou. Největší potenciál mají nemovitosti ve středně velkých městech, kde jsou ceny ještě stále nízko a lze očekávat jejich růst. Koupit nemovitost jen kvůli pronájmu však už kvůli deregulaci moc výnosné není.



Jak funguje: Pokud si vyberete byt nebo dům na "dobré adrese", prakticky nemůžete prodělat. Před 10 lety stála družstevní garsonka na Pankráci 650 000 korun, dnes je její cena nejméně o milion vyšší. Důležitá je lokalita.



Kam jdou peníze: Peníze investujete do pořízení nemovitosti do vlastnictví, zhodnocují se i družstevní byty – pokud však chcete byt pronajímat, musí bytové družstvo souhlasit.



Likvidita a rizika: Pokud vyberete kvalitní byt nebo dům v dobré lokalitě, je riziko prakticky nulové. Nemovitost lze kdykoli prodat, ale samozřejmě to není možné ze dne na den.



Životní pojištění

Zrušit, nebo nechat: Pokud máte uzavřenou pojistku, nedělejte nic. I pojištění s dynamickou strategií se uzavírají na dlouhou dobu a díky tomu se aktuální ztráty časem vyrovnají.



Jak funguje: Část pojistného jde na riziko pro případ smrti, část peněz spoříte. Přispívat může i zaměstnavatel. Vklady nejsou pojištěny, z výnosů se platí daň.



Kam jdou peníze: Pojišťovny s vašimi penězi podnikají, investují je. Investiční strategii můžete sami ovlivnit u takzvaného investičního pojištění. Pověříte pojišťovnu, aby vaše peníze vložila do fondů peněžního trhu, dluhopisových, smíšených či akciových. Nejnižší, ale jistější zisky budou u peněžního trhu. Nejvyšší ve fondech akciových, tady je však riziko ztráty docela reálné.



Likvidita a rizika: Smlouvu uzavíráte na dobu určitou a dost dlouhou. Předčasně ji ukončit lze, ale s velkou ztrátou. Pokud to uděláte v první polovině její platnosti, nezískáte ani peníze, které jste zatím zaplatili. Navíc musíte vrátit daňovou úsporu. Pojišťovny musí ze zákona vytvářet technické rezervy, aby byly schopné pokrýt případnou ztrátu a splnit závazky vůči klientům.



Stavební spoření

Zrušit, nebo nechat: Pro stavební spoření se zatím nic nemění, jde o bezpečný způsob spoření, vklady jsou navíc pojištěné a výnos je osvobozen od daně z příjmu. I kdyby stát časem pod vlivem krize snížil nebo zrušil státní podporu, starých smluv se to týkat nebude.



Jak funguje: Je podporováno státem. K penězům, které na svou smlouvu vložíte, ročně dostanete 15 procent navíc. Státní podpora je až 3 000 korun, což odpovídá dvacetitisícovému vkladu ročně. Vklady bývají úročeny dvěma procenty, jsou pojištěny.



Kam jdou peníze: Z vkladů klientů, kteří jsou ve fázi spoření, jsou financovány úvěry. Díky rozdílu sazeb vkladů (2 procenta) a úvěrů (3 až 5 procent) si stavební spořitelny mohou dovolit klientům vklady zhodnocovat. Na úvěry jde něco přes půlku peněz z vkladů, zbytek stavební spořitelny bezpečně investují do státních obligací, pokladničních poukázek a hypotečních zástavních listů.



Likvidita a rizika: Likvidita je poměrně nízká. Pokud nechcete ztratit státní příspěvky, musíte svoje peníze na smlouvě nechat ležet šest let. Dřív se k nim dostanete jen v případě, že požádáte o úvěr.



Penzijní fondy

Zrušit, nebo nechat: Penzijní připojištění nerušte. Podle prezidenta Asociace penzijních fondů Jiřího Rusnoka žádný z českých penzijních fondů nemá akcionáře z amerických finančních skupin. Přestože se dá letos očekávat nižší zisk, díky kombinaci státního příspěvku, daňových úlev a garance kladného výnosu je investice stále výhodná.



Jak funguje: Do penzijního fondu ukládáte peníze. Spoříte do 60 let, minimálně 5 let. Získáváte příspěvek od státu, až 150 korun měsíčně. Přispívat může i zaměstnavatel. Vklady nejsou pojištěny, z výnosů se platí daň.



Kam jdou peníze: Možnosti investování jsou omezeny zákonem. Penzijní fondy investují peníze převážně do českých státních dluhopisů (kolem 80 procent), pouze přibližně 5 procent do akcií, takže propad akciových trhů je příliš neovlivní.



Likvidita a rizika: Likvidita je velmi nízká, peníze budete mít k dispozici až na konci spoření. Vybrat předčasně je můžete, ale přijdete o státní příspěvky a musíte vrátit získané úspory na daních. Riziko je minimální, penzijní fondy jsou ze zákona povinné vykazovat zisk a případné ztráty doplatit z vlastní kapsy.