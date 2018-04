Jak se loví zákazníci na účet adresovaný kočce a jiná překvapení

, aktualizováno

Se vztahem zákazníka a jeho dodavatele se to má stejně jako se vztahem partnerů či manželů. To, co se na počátku zdálo být zajímavé, časem sklouzne do stereotypu a šedivé nudy. Proto by podnikatelé měli dbát na to, aby své zákazníky občas překvapovali.