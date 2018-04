Jak se mění od února vyplácení důchodů

Důchodci, které nezastihne v den výplaty doručovatelka doma, si mohou důchod vyzvednout na příslušné poště. Mohou však zvolit také takzvaný odnos a požádat poštu, aby jim penzi nedoručovala do bytu, protože si ji sami vždy vyzvednou přímo na poště. V tom případě nebude pošta doručovat důchodcům ani výplatní doklad, ale uloží jej na poště. Prvním dnem pro vyzvednutí penze na poště je den splatnosti důchodu.

Pokud se důchodci rozhodnou pro bezhotovostní formu výplaty důchodu převodem na účet, musí o to požádat na zvláštním formuláři Českou správu sociálního zabezpečení. Výplata v hotovosti poštou bude pokračovat až do doby kladného vyřízení žádosti bezhotovostního převodu.

Dejte si do pořádku osobní doklady

Od února budou muset senioři vždy prokazovat svoji totožnost platným občanským průkazem, a to i tehdy, když budou důchod přebírat přímo v místě bydliště, tedy ve svém bytě. „Kontrola dokladů totožnosti se zpřísní. Proto je vhodné, aby si každý příjemce důchodu ověřil platnost svého dokladu totožnosti, především občanského průkazu. Pokud nepředloží platný doklad totožnosti, vystavuje se nebezpečí, že mu důchod nebude vyplacen,“ uvádí Věra Šandová z České správy sociálního zabezpečení.

Připravte se na nové výplatní doklady

Jinak než dosud se bude také potvrzovat příjem výplaty důchodu, a to na jednorázových výplatních dokladech vydaných Českou poštou. „Výplatní doklad-důchody“ je modré barvy, má tvar poštovní poukázky, ale nesmí být vhazován do domovních schránek nebo předáván jiné než oprávněné osobě. Výplatní doklad má dvě části, hlavní díl a ústřižek pro příjemce. Převzetí výplaty důchodu potvrzuje senior vlastnoručním podpisem na hlavním dílu, k němuž pošta doplní označení dokladu, kterým příjemce prokázal svou totožnost. Na dílu pro příjemce-ústřižku jsou uvedeny všechny rozhodné údaje a může být použit i jako potvrzení o pobírání důchodu, které pošta nadále jako zvláštní doklad nebude vydávat. Doklad o výplatě důchodu, a to zejména za zpětné období, například pro účely dávek státní sociální podpory, vydává okresní nebo Pražská správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa bydliště.





Nebude-li důchodce v den výplaty důchodu zastižen, bude jeho výplatní doklad uložen na poště a důchodci bude předložen v okamžiku výplaty důchodu. Stejně jako dosud bude výplata důchodu v den, kdy měl být důchod doručen, omezena možnostmi pošty, tedy v podstatě dobou, ve které se doručovatel s nevyplaceným důchodem vrátí. Zcela jistě však bude k dispozici následující pracovní den po dni neúspěšného pokusu o doručení.

Co se stane s nevyzvednutými důchody?

Výplatní doklad spolu s nedoručeným nebo na poště nevyzvednutým důchodem bude uložen na poště. Pokud si důchodce nevyzvedne doklad a s ním i důchod do konce výplatního období, to je do posledního pracovního dne, který předchází výplatnímu období následujícího měsíce, zůstává tento „první“ nevyzvednutý výplatní doklad uložen na poště i nadále. Výplatní doklad vydaný na další měsíc, tedy v pořadí „druhý“, pošta připojí k dokladu za minulý měsíc a důchodce si může oba důchody kdykoli vyzvednout. Jestliže si důchodce ani v tomto druhém výplatním období nevyzvedne důchody, prodlužuje výplatní doklad vydaný na třetí výplatní období platnost prvních dvou. Pozor! Třetí výplatní doklad prodlužuje platnost předchozích dvou dokladů jen na dobu 20 kalendářních dnů po dni splatnosti posledního, to je třetího výplatního období. Vyzvedne-li si důchodce na poště uložené tři splátky důchodu do konce platnosti třetího výplatního dokladu, to znamená do 20. kalendářního dne po dni splatnosti třetího důchodu, pokračuje výplata důchodu bez přerušení.

Další informace: na 257062860-8 a www.cssz.cz

Jak zařídit vyplácení důchodu v místě přechodného bydliště

Pokud se chystáte na celé léto na chatu a výplata důchodu vám dělá starosti, stačí požádat svou poštu o výplatu v místě přechodného bydliště. Pozor! Na rozdíl od současného stavu však není doba posílání důchodu do přechodného bydliště omezena, nově je zrušena povinnost vyzvednout si sedmou splátku důchodu osobně na poště v místě bydliště nebo předložit potvrzení lékaře o nutnosti další dosílky.

Požadavek na dosílání důchodu na místo přechodného bydliště musí být uplatněn písemně s udáním přesné adresy místa dosílky. Důchodce si může stanovit i dobu, po kterou žádá, aby mu byla výplata důchodu na tuto přechodnou adresu zasílána. Také u dosílaných důchodů se může důchodce rozhodnout mezi doručováním důchodu nebo jeho vyzvedáváním na poště v místě přechodného pobytu.

Výplata důchodu jiné osobě

Co musí oznámit důchodce předem na poště * jiný způsob výplaty, než je jeho doručování do místa bydliště, to znamená vyzvedávání si důchodu na poště nebo žádost o jeho dosílání do místa přechodného pobytu * vyloučení manžela-manželky z přijímání svého důchodu nebo zrušení tohoto vyloučení * změnu adresy trvalého bydliště

I v nové úpravě výplaty důchodů je zachována možnost vyplatit důchod manželovi či manželce důchodce. Manželé mohou výplatu důchodu vzájemně přebírat, aniž musí o tuto službu poštu žádat. Pokud si však některý z manželů nepřeje, aby za něj manžel či manželka výplatu důchodu přebíral(a), musí to poště písemně oznámit. Jeho důchod na základě tohoto oznámení nebude vyplacen nikomu jinému než jemu.

Při přebírání výplaty důchodu za manžela či manželku prokazuje svou totožnost přebírající partner, který také výplatní doklad podepisuje. Podpisy jsou však v tomto případě třeba dva. Prvním podpisem tato osoba potvrzuje příjem výplaty důchodu a druhým podpisem u poznámky „Podmínky trvají“ potvrzuje, že důchodce, za něhož důchod přebírá, splňuje podmínky pro nárok na výplatu důchodu, to znamená v podstatě skutečnost, že manžel či manželka žije.

Má-li důchodce pro příjem výplaty svého důchodu ustanoveného zákonného zástupce - opatrovníka - nebo zvláštního příjemce, tedy osobu určenou rozhodnutím obce, lze důchod vyplatit jen tomuto zákonnému zástupci nebo zvláštnímu příjemci. Výplata jakékoli jiné osobě, tedy i manželovi či manželce tohoto jiného příjemce, je zcela vyloučena.

Zvláštním a mimořádným opatřením je možnost výplaty doručovaného důchodu osobě, která důchodce v jeho bytě ošetřuje. Tak lze vyplatit důchod pro důchodce osamělého, jemuž jeho momentální zdravotní stav neumožňuje osobně přijmout výplatu a potvrdit její příjem. Pošta vždy zkoumá totožnost ošetřující osoby. Také v tomto případě musí být výplatní doklad opatřen dvěma podpisy této osoby, která potvrdí převzetí výplaty a trvání podmínek (žití důchodce). Ošetřující osobě nelze vyplatit důchod mimo místo pobytu důchodce, tedy na poště.

Máte nějakou nepříjemnou zkušenost s výplatou důchodu? Myslíte si, že vás nějak významně zasáhnou změny, o kterých byla v článku řeč? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.