Jak se na vánočním večírku neztrapnit

Večírek na konec roku je ideální příležitost pro odprezentování kvalitních výsledků firmy svým zaměstnancům, ale také proto, abyste se potkali s kolegy, kteří jsou pro vás důležití, na neformálním poli. Na vánočním večírku máte také šanci se pobavit s lidmi z vašeho týmu a prohloubit tak osobní vazby, které vám v následujících měsících pomohou díky lepší identifikaci charakterů jednotlivých lidí lépe operovat s jejich nasazením na konkrétní projekty a s jejich motivací. Je tedy evidentní, že nezúčastnit se vánočního večírku vaší firmy by byla chyba.

Nechoďte až na konci

Na večírek se sluší přijít v době, kdy se očekává projev šéfů, kdy je zde dostatek lidí, které chcete potkat a navíc, kdy jsou návštěvníci večírku ještě v takovém fyzickém stavu, za kterého s nimi můžete plnohodnotně komunikovat. Pozdní příchod lze omluvit pouze v případě, že vás dříve nepustily pracovní povinnosti, případně vás potkala nějaká nečekaná nehoda. Protože neberete vánoční večírek pouze jako rozptýlení, ale především jako zdroj informací a možnosti budovat loajalitu svých podřízených, pak i omluvitelné případy jistě dokážete eliminovat.

Neoblékejte se nevhodně

Nevhodná volba oblečení může přivodit nepříjemné chvíle vám, zatímco okolí se může na úkor vaší špatné volby velmi dobře bavit. Představte si, že jste přišli na akci, kdy jsou všichni v oblecích, koktejlkách a podobně a vy máte na sobě džíny, triko, nebo sportovní košili. Ale situace může být i opačná. Ostatní jsou oblečeni vysloveně neformálně, pohodlně, vy přijdete v tmavém perfektním obleku, s decentní kravatou. Jak se vám pak bude komunikovat s vašimi kolegy, šéfy či podřízenými?

Vždycky si dopředu zjistěte, jaký kodex oblečení večírek předepisuje. Nevymykejte se z davu, naopak se pokuste co nejvíce zapadnout a ostatním se tak přiblížit. Ukažte, že máte situaci pevně v rukou i co se týče takové zdánlivé maličkosti, jakou je oblečení.

Necpěte se přes míru, nepijte vše co vám přijde pod ruku

Na večírek nejdete proto, abyste svému žaludku dopřáli to, co už dlouho ne. Maximálně chuťově, rozhodně však ne množstevně. Vaše přecpávání se vám rozhodně dobré jméno neudělá, stejně jako následné nucené povolování si opasku, přecpané funění a neschopnost bavit se s ostatními.

Ovšem máme tu ještě daleko horší prohřešek – opíjení se před ostatními lidmi z firmy. Vždy byste měli znát svou míru alkoholu, která je pro vás hraniční do toho stádia, že se ještě plně kontrolujete - ne, že umíte chodit, případně, že ještě dokážete vydávat zvuky, ale plně se kontrolovat. Mluvit o tom, že si opitím se jako takovým uříznete ostudu, by asi bylo zbytečné.

Ovšem může to mít i další negativní dopady na vaše postavení. Opilý člověk se jen těžko kontroluje, takže na večírku nemá daleko k tomu, aby na sebe řekl věci, které by jinak vehementně tajil (například ze svého intimního soukromí). Snadno také urazíte někoho z kolegů, nebo snad dokonce svého nadřízeného věcmi, které vám v daný moment jako urážlivé nepřipadají ani v náznaku. To vše se vám může v následujících dnech vrátit rychlostí blesku a pořádně vám zkomplikovat další kariéru ve firmě, popřípadě vás alespoň připravit o původně vnímanou autoritu z pohledu podřízených, což rovněž není málo.

Pozor na neplánované potykání

Firemní večírky mají, jak už jsme si naznačili výše, tu kvalitu, že napomáhají bližšímu poznávání se lidí ve firmě, a to i třeba pod lehounkou rouškou alkoholu, který rozvazuje jazyk a odbourává trému. Ovšem čím více alkoholu je, tím blíže je k absolutně neformální komunikaci a sbližování se nad limit, který by za jiných okolností nikdy nebyl překročen. A na řadu často přichází konec období vykání (které mohlo dvěma lidem trvat roky a drželo mezi nimi profesionální odstup, díky kterému se jim navzájem dobře spolupracovalo) a nastává éra trapného tykání. Můžeme si ji ukázat třeba na příkladu.

Šéf si potykal na večírku se svou asistentkou, která jej dřív vnímala jako velikou autoritu, chovala k němu úctu. Šéf ji naopak od začátku fungování ve firmě vidí jako ne příliš schopnou a pro něj ne až tak důležitou osobu. Na večírku se ovšem pod litry vína ledy prolomily a druhý den už šéfovi asistentka říká Karle, což je mu krajně nepříjemné, zvláště pak před jeho kolegy. Šéf se navíc hrozí víc a víc, kdo jej zase na chodbě osloví křestním jménem a kamarádsky ho najednou poplácá po zádech.

Takový průlom se už těžko vrací. Proto si na večírku nejen dejte pozor na vliv alkoholu, ale rovněž na vedlejší „produkt“ potykání si s kolegy, které byste si za střízlivého stavu nepřáli.