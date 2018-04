Jak se naučit pracovat na počítači

Vzhledem k tomu, že alespoň základní ovládání výpočetní techniky dnes vyžaduje většina zaměstnavatelů, existuje poměrně široká nabídka kurzů. Ty pořádají různé, většinou soukromé školy a školicí centra. V České republice je jich více než dvě stě a fungují v každém okresním městě. 0 jejich existenci, nabídce výuky, výši poplatků, termínech a délce trvání školení se můžete dozvědět například na úřadech práce v místě bydliště, v novinových inzerátech, v reklamních letácích nebo na internetu.

Zjišťovat informace na internetu může být pro člověka, který neumí zacházet s počítačem, problematické. U nás však je poměrně rozsáhlá sít internetových kaváren, ve kterých vám personál ochotně poradí, jak se k požadovaným údajům dostat. Také v okresních a někde i místních knihovnách umožní zaregistrovaným (ti mají nižší sazby) i nezaregistrovaným návštěvníkům dostat se na požadovanou webovou adresu a poradí, jak si vyhledat, co potřebují. Za hodinu hledání zaplatíte mezi 40 až 60 korunami.



Co poskytují úřady práce



Poměrně vyčerpávající informace o tom, kde se můžete zdokonalit, získáte na úřadech práce. Ty se školicími středisky úzce spolupracují a mají o nich důkladný přehled. V oddělení rekvalifikací nebo v informačních a poradenských střediscích vám nabídnou přehled firem, které školení pořádají. Poté stačí školu osobně nebo telefonicky kontaktovat, zjistit její nabídku a výši poplatků a vybrat si.

"Pokud je zájemce evidován úřadem jako uchazeč o práci, můžeme za určitých podmínek v rámci rekvalifikace kurzy i zaplatit," říká pracovnice Úřadu práce v České Lípě. "Ale rádi poradíme i těm, kteří u nás evidováni nejsou. Dostanou od nás adresy a telefony, poradíme jim, jaké lekce by pro ně byly nejvhodnější a kolik by asi za ně měli zaplatit. Někdy platí výuka svých zaměstnanců i podniky." Podle informací úřadů práce jsou právě základy obsluhy počítačů jednou z nejpožadovanějších forem rekvalifikace. Zájem o ně mají lidé všech věkových kategorií. "Zvláště ti, kdo vyšli ze školy nebo se vyučili před více než deseti lety a neměli kde se něco o počítačích dozvědět. Pro ně je to často jediná možnost, jak obstát na trhu práce," domnívá se Jan Hlavička, lektor z Ústí nad Labem.



Jak si vybrat



Dobrý základní počítačový kurz; nejčastěji nazvaný Základy obsluhy počítačů, by podle odborníků neměl trvat méně než 40 hodin a stát méně než 2000 korun. Po jeho absolvování byste měli ovládat operační systém Windows (u nás nejrozšířenější), to znamená mj. umět zacházet s klávesnicí, myší, ukládat soubory, kopírovat a nahrávat z diskety, umět zacházet s texty ve Wordu - psát, formátovat a tisknout například dopisy, zvládnout vytvoření jednoduché tabulky v Excelu, vyhledávat na internetu a korespondovat elektronickou poštou e-mailem.

"Zájemcům nabízíme zvládnutí práce na PC. Pracujeme i s naprostými začátečníky a během padesáti hodin, které stojí přibližně 5000 korun, dokážou samostatně a aktivně počítač používat," vysvětluje Lenka Satková ze soukromého vzdělávacího střediska Faktum v Opavě. "Vzhledem k tomu, že máme akreditaci ministerstva školství, okamžitě po ukončení lekcí dostávají naši absolventi osvědčení s celostátní platností, které jim potvrzuje získané znalosti." Certifikáty vystavené u akreditovaných škol jsou dostatečným dokladem pro zaměstnavatele (i mezinárodní firmy), úřady, například živnostenský úřad aj.

Ale zaměstnavatelé akceptují i osvědčení firem neakreditovaných. Například majitel Náchodského vzdělávacího institutu a učitel Obchodní akademie v Náchodě Vlastimil Macháček nabízí úplným začátečníkům jako dostačující 24hodinové přednášky za 1725 korun. "Naučí se aktivně ovládat operační systém Windows, pracovat s textovým editorem Word, zjišťovat aktuální nabídku volných pracovních míst na internetu a užívat e-mail. Navíc si tím většinou zlepší vlastní sebevědomí a zbaví se strachu z neznámého," tvrdí Vlastimil Macháček. "Ti, kteří se chtějí rekvalifikovat a získat osvědčení s celostátní platností, si mohou vybrat osmdesátihodinový akreditovaný kurz Obsluha PC za 5550 korun. Ten dokonce absolventy připraví ke složení mezinárodních zkoušek ECDL." (ECDL-European Computer Driving Licence, mezinárodní certifikát počítačové gramotnosti platný ve všech zemích Evropské unie, pozn. red.)



I pro děti



Většina škol nabízí další typy a varianty výuky. "Pokud má někdo hodně naspěch a potřebuje zvládnout počítač třeba do týdne, než nastoupí do nového zaměstnání, poskytneme mu možnost individuálního zaškolení," uvádí Lenka Satková. "Potom ale výrazně vzrostou poplatky, také až na 400 korun za hodinu." Děti se nejraději učí pracovat internetem, při hodinách vytvářejí vlastní webové stránky a používají výtvarný program CorelDraw. Technici se mohou naučit používat systém AutoCad (i v rámci rekvalifikací). Nabídka firem je poměrně široká a vybrat si mohou i pokročilejší uživatelé.



Kde získáte nabídku škol



* podrobné informace vám poskytnou úřady práce v místě bydliště nebo místě, kde chcete kurz navštěvovat

* počítačové školy pravidelně inzerují na stránkách denního tisku

* na internetu, například v internetových kavárnách nebo v knihovnách, jsou počítače s připojením na internet dostupné pro každého, hodina používání vyjde na 40-.60 korun



Některé internetové adresy:



www.uradprace.cz (přehled všech úřadů práce podle místa, kliknete na požadované město a otevře se vám strana se všemi potřebnými údaji, adresou, telefony, úředními hodinami)



www.vzdelani.cz (kliknete na heslo Školení a vyberete si z nabídky podle místa)



www.cvonline.cz (kliknete na heslo Školení, zadáte do vyhledávače požadovaný kurz)



www.centruminternetu.cz (projekt určený pro širokou veřejnost probíhá v 18 českých a moravských městech, jeho cílem je nabídnout možnost naučit se krok za krokem pracovat s počítačem a internetem, používat vlastní e-mail aj., na telefonním čísle 0844111 11 30 získáte všechny potřebné informace) internetové portály, např. www.idnes.cz, www.seznam.cz, www.atlas.cz (kliknete na heslo Vzdělávání a zadáte do vyhledávače počítačové kurzy)



Informace



Kolik zaplatíte?



* cena za hodinu základní výuky by se měla pohybovat od 40 do 80 korun



Jak dlouho se budete učit?



* kurz akreditovaný ministerstvem školství (získáte osvědčení s celostátní působností) by měl mít minimálně 40 hodin



Co byste měli po absolvování kurzu umět?



* ovládat operační systém Windows (zacházet s klávesnicí, myší, ukládat soubory, kopírovat z disket)

* používat program Word (tvořit, formátovat, kopírovat, tisknout a ukládat texty a soubory)

* vytvářet jednoduché tabulky v programu Excel

* orientovat se na internetu (vyhledávat informace o pracovních a vzdělávacích možnostech, stránky s výukou jazyků, internetové portály, zábavu, kulturní akce atd.)

* komunikovat pomocí elektronické pošty (vytvořit e-mailovou adresu, poslat a přijmout zprávu, posílat soubory, například textové dokumenty)



Začít s učením se dá po celý rok, můžete si vybrat dopolední, odpolední i večerní hodiny.