Jak se nejlevněji a nejsnáze přestěhovat

Jak vybrat tu pravou

Stěhovacích firem jsou plné telefonní seznamy, jak vybrat tu pravou? Z Prahy do Brna je to sice obvykle stejně daleko jako z Brna do Prahy, to však neznamená, že stěhovací firmy si naúčtují stejné peníze. Do několika firem zadané stěhování bytu 3+1 z Prahy do Brna by klienta podle jejich vyjádření vyšlo na 12 000 až 22 000 korun. Mít a nemít deset tisíc korun je rozdíl. Proto se vyplatí oslovit několik firem, a požádat je předem o zpracování finanční rozvahy. Tu seriozní společnosti zpracují zdarma po obhlídce stěhovaného bytu. „Samozřejmě, že provádíme prohlídky přímo u zákazníka, protože objem stěhovaných věcí je důležitý pro stanovení ceny," potvrzuje Jan Nečas ze společnosti Balík.

Bez starostí, ale se stoprocentním příplatkem

Kdo nechce mít žádné starosti a přitom peníze nejsou jeho problém, může si objednat stěhování na klíč. Tuzemské firmy jsou schopné ho zajistit se stejným komfortem, jak je to běžné v zahraničí, tedy úplně kompletně a pro zákazníka bez starostí. Firma rozmontuje, zabalí všechny věci v původním bytě, přestěhuje je, rozbalit případně smontuje a instaluje v jiném, takže se člověk večer octne, pokud o to stojí, v identicky zařízeném pokoji, který ráno opustil a přitom je v jiném bytě. Takové stěhování přijde až o polovinu dráž než nejčastější způsob, tedy využití stěhovací firmy jen na samotné naložení, přemístění a vyložení věcí s tím, že si zájemce připraví, zabalí a později vybalí všechny věci sám. Kolik stojí stěhování bytu 3+1 z Prahy do Brna* Firma Cena AB-Brno 12 000 Kč Zatloukal, Brno 14 000 Kč Balík, Praha 14 500 až 17 500 Kč Čtvrtečka, Praha 18 910 Kč Stahl, Praha 21 228 Kč Poznámka: ceny jsou orientační platí za běžné stěhování při jednosměrně využitém stěhovacím autě

Konkrétně firma Stahl účtuje za běžné přestěhování bytu v rámci Prahy 9760 korun, pokud si zákazník objedná to samé "na klíč" zaplatí 20 000 až 25 000 korun. Celková cena za stěhování vždy záleží na objemu stěhovaného zboží, na vzdálenosti přepravy. V případě meziměstského stěhování se na ceně hodně "podepíše", zda jsou auta vytížená jen jednosměrně nebo oběma směry. Firmy účtují příplatky například za přemístění těžších věcí do vyšších pater, kdy nelze využít výtahu. Účet se platí většinou najednou až po stěhování, kdy si zákazník převezme přestěhované věci.

Úplně nejlevnější variantou je kamarádská výpomoc. Pak stačí pronajmout například jen stěhovací vůz s řidičem, cena za půjčení Avie se pohybuje nejčastěji od 100 do 250 korun na hodinu plus deset až dvanáct korun za kilometr a jako "stěhováky" přemluvit přátele. Celé stěhování pak vyjde třeba jen na třetinu ceny, kterou si řeknou profesionálové.

Rozhodnout se den ze dne a naplánovat stěhování na druhý den, se nemusí povést. „Snažíme se zákazníkovi vyhovět, doporučujeme ale objednat stěhování zhruba týden dopředu," uvádí Petr Zatloukal ze stejnojmenné brněnské stěhovací firmy. Expres příplatky za stěhování o víkendech či do druhého dne firmy až na výjimky nepožadují.

Bedny se dají půjčit i koupit

Stále sice platí, že před stěhováním je dobré obejít okolní Zeleniny a sehnat skladné bedny od banánů, které se při stěhování velmi hodí, stěhovací firmy však často nabízejí také pronájem nebo prodej dalších přepravek, kartónu či dřevěných beden.

Kolik stojí Pronájem pracovníka, 1 hodina práce 130 až 280 korun Pronájem auta s řidičem, 1 hodina 250 korun Cena za vynášku, 1 hodina 150 až 280 korun Cena za ujetý kilometr* 10 až 26 korun Poznámka: cena za kilometr záleží na typu pronajatého auta Pramen: stěhovací firmy Pronajmout se dá vedle balícího materiálu také silný muž či stěhovací vůz a často také skladovací prostory k dočasné úschově stěhovaného nábytku.

Pojištění věcí je starostí stěhovacích firem

Stěhované věci jsou pojištěny obvykle nejméně do výše jednoho milionu korun, když se s nimi něco stane, zaplatí škodu zákazníkovi firma a následně ji vymáhá na pojišťovně, případně se vyrovnání uskuteční přímo mezi pojišťovnou a zákazníkem. Pokud si zákazník cení svůj majetek na větší částku, má možnost si věci připojistit.

Firmám lze svěřit téměř úplně všechno. Problémy mohou nastat jen se stěhováním zvířat, znečištěných a hodně těžkých věcí, které překračují nosnost stěhovacích vozů. Například Firma Stahl nestěhuje věci těžší než 1 tunu. „Asi před deseti lety jsme stěhovali koně, před třemi lety do bezcelní zóny na letišti Audi A 8. K tomu jsme si museli vyrobit speciální nářadí a auto převrátit na bok," vzpomíná David Stahl ze stejnojmenné společnosti. „Dostali jsme zakázku na noční stěhování hospody a to po odchodu posledního zákazníka, tedy po půlnoci," doplňuje Jiří Čvrtečka, ředitel stejnojmenné firmy.

P rvní krok: Vytipujte v předstihu z telefonního seznamu či na internetu několik stěhovacích firem

D ruhý krok: Ujasněte si, zda budete požadovat stěhování na klíč včetně zabalení věcí nebo jen jejich přemístění

T řetí krok: požádejte několik firem o nezávaznou obhlídku stěhovaného bytu a zpracování finanční nabídky, ptejte se na pojištění věcí

Č tvrtý krok: Při výběru termínu stěhování počítejte s časovou rezervou, firmy nejsou obvykle schopné vyhovět do druhého dne

P átý krok: Ještě než zaplatíte fakturu, zkontrolujte, zda věci přežily stěhování ve zdraví, pokud ne, uplatněte u stěhovací firmy způsobené škody