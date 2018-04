Jak se nenechat napálit stavební firmou

Čas od času ani těm největším kutilům nezbude nic jiného než se obrátit na specializovanou stavební firmu a zadat si u ní zakázku na nějaké stavební dílo. Může jít kupříkladu o částečnou rekonstrukci bytu či jiné úpravy (možností stavebních zakázek je mnoho a každá je svým způsobem neopakovatelná).

Výběr stavební firmy je důležitý a kvalitní smlouva doplní vztah o potřebné mantinely

Samozřejmě je doporučeníhodné se obrátit na několik stavebních firem a porovnat jejich nabídky. Rozhodně bychom neměli být krátkozrací a vybrat automaticky nejlevnější nabídku. V potaz je totiž nutné vzít i ostatní aspekty jako je doba zhotovení díla, platební podmínky apod. Zároveň je vhodné se zeptat na reference o již uskutečněných zakázkách podobného typu.

I v případě pozitivních referencí bychom neměli polevit v ostražitosti a při vyjednávání o obsahu smlouvy být tvrdí. Stavební firma bývá vůči objednateli (občan objednávající stavební práce) v informační výhodě. Má opakované zkušenosti s uzavíráním a plněním obdobných smluv, a tudíž její návrh nemusí být vyvážený. Navíc je vhodné doplnit, že stavební zakázky jsou jedinečné a nelze si v takových případech vystačit s běžnými smluvními vzory. Zjednodušeně řečeno do takového smluvního vztahu musí objednatel vnést své vlastní jedinečné připomínky a ustanovení odpovídající povaze díla, které zabrání konečnému rozčarování.

Smlouva o dílo dle Občanského nebo Obchodního zákoníku

Dohodnou-li se smluvní strany na základních podmínkách zakázky, pak by mělo dojít k jejímu stvrzení prostřednictvím smlouvy. Občané někdy důležitost smluv podceňují a nad jejich existencí mávnou rukou a domnívají se, že se na všem podstatném domluvili ústně. To je zásadní chyba, neboť tím dávají prostor k budoucím sporům.

Smlouvu o dílo upravuje zároveň Obchodní i Občanský zákoník. Stavební firmy (zde jako zhotovitel) jsou spíše zvyklé je uzavírat po linii Obchodního zákoníku (zhotovují-li dílo pro jiného podnikatele) a zpravidla navrhnou objednateli tuto alternativu. Občan – nepodnikatel s úpravou smlouvy o dílo po linii Obchodního zákoníku musí výslovně souhlasit a tento souhlas musí být obsažen ve smlouvě. Za normálních okolností by smlouva o dílo mezi podnikatelem a občanem totiž měla jít po linii Občanského zákoníku. Na druhou stranu se není čeho bát a Obchodní zákoník objednatele (občana) v porovnání s občanskoprávní úpravou nijak nediskvalifikuje. Jinými slovy nezávisí na zákoníku, nýbrž na obsahu konkrétních smluvních ujednání uvnitř smlouvy.

Základní povinností zhotovitele je vyhotovení díla řádně a včas. Za účelem posouzení, zda skutečně došlo k řádnému plnění či nikoli, je vhodné doplnit smlouvu o technickou a projektovou dokumentaci. Obě tyto složky by měly být součástí smlouvy (nejlépe jako příloha).

Stanovení ceny – nejlépe na základě položkového rozpočtu

Zhotovitel logicky požaduje za zhotovení díla dohodnutou cenu. Ta může být sjednána přímo na základě částky nebo může odkazovat na položkový rozpočet. Zároveň je při vyjednávání o ceně vhodné se ujistit, zda s vámi zástupce stavební firmy hovoří v cenách včetně daně z přidané hodnoty nebo bez. Tato ujišťující podmínka by měla být také zakotvena ve smlouvě (stavební firmy zpravidla kalkulují v cenách bez DPH). Na druhé straně je nutné počítat s tím, že stavební firmy jsou plátci DPH a jsou povinny dohodnutou cenu o daň navýšit.

Ale zpět k položkovému rozpočtu. Tento velmi užitečný instrument slouží k detailnímu rozboru celé zakázky. Položkový rozpočet rozebírá položku po položce a stanovuje za ně ceny vycházející z takzvaného sborníku stavebních prací. Tento rozpočet by vám měla udělat buď přímo vybraná stavební firma nebo kupříkladu projektant či jiný odborník ze stavebnictví. Položkový rozpočet je skutečně silným argumentem při vyjednávání o ceně a minimalizuje možnost stavební firmy šroubovat celkovou cenu díla. Lze tedy objednatelům doporučit, aby doplnili smlouvu o odkaz na schválený položkový rozpočet (navzdory tomu, že stavební firma o takový instrument spíše mít zájem nebude).

S platbami nespěchat – udržíte firmu motivovanou na řádném provedení

Běžnou praxí stavebních firem je požadavek na co možná nejvyšší zálohu ze strany objednatele ještě před započetím díla. Takovému požadavku je nutné se asertivně bránit, to i v případě, že prostředky máte doma pod polštářem a bez jakéhokoli zhodnocení. Jde totiž o to, že stavební firma musí zůstat v obavě, že pokud nebude plnit včas a řádně, pak za takovou práci nedostane zaplaceno. Jakmile jí totiž někdo v dobré víře zaplatí celkovou cenu díla dopředu, pak ztrácí nejsilnější nástroj k donucení smluvního partnera k adekvátnímu plnění.

Z toho důvodu je vhodné zaplatit minimální zálohu dopředu a další peníze pouštět vždy po dílčí kontrole prováděných prací. Pokud by odvedené práce neodpovídaly smluvním požadavkům, pak neváhejte úhrady zastavit. Zastavení plateb je totiž mnohem silnější argument než ohánění se žalobou k soudu.

Hlavní úlohou kvalitní smlouvy je víceméně preventivní rovina. Pokud má stavební firma ve zvyku někoho podvést, tak v první řadě to zkusí na ty, kteří nemají písemnou smlouvu nebo ji mají uzavřenou nevýhodně. Právě z toho důvodu mají písemné smlouvy smysl a nejsou pouhým cárem papíru.

Podvedla vás stavební firma? Dokázali jste se jejímu nátlaku ubránit? Považujete dobrou smlouvu za vhodný preventivní nástroj? Těšíme se na vaše názory.

