Jak se nenechat ochočit

Jako šéf by měl člověk dobře odhadnout míru toho, co ještě znamená práci někomu ukázat a co už "pracovat za jiné". Když se vám tedy někdo snaží stále dávat najevo, že vy tu práci umíte mnohem lépe než on, měli byste ho umět přesvědčit, že každý musí jednou začít, že "cvičení dělá mistra".

Někdy dokonce musíte dát přímo, zřetelně nebo i dost ostře najevo, že pokud pracovník není schopen úkol splnit, nemá tu co dělat. Pokud to neuděláte včas, může se stát, že vám vlastně šéfuje líný a šikovně s vámi manipulující pracovník.

Jsou lidé, kteří dokážou velmi dobře rozpoznat pracovitého spolupracovníka a nedělá jim problém přehodit na něj své pracovní úkoly. Přehodit je ale přímo na šéfa, to může být chápáno jako mistrovský kousek. Sdělovat ostatním "za mě dělá šéf" je příjemné. Může to zvýšit dokonce prestiž v očích okolí a vyvolat závist kolegů, zvlášť pokud by také rádi...

Jste-li někde vedoucími, nezdržujte na svém pracovišti lidi, kteří čekají, až všechny úkoly vyřešíte sami. A pokud už máte pracovníky, kteří "to s vámi umějí" tak, že skoro nevnímáte, jak věci skutečně jsou, měli byste postupně zavedené pořádky změnit.

Jde to však o mnoho hůř, než když hned na začátku novým kolegům vyjasníte, jaká je vaše a jejich pozice v pracovním kolektivu, stanovíte pravidla a budete je důsledně dodržovat.