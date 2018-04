Jak se nenechat okrást

Některé způsoby zneužití osobních údajů klientů a finančních produktů jsou známé, jiné již méně a objevily se poměrně nedávno. Většina z nich má ovšem společného jmenovatele – základem „úspěchu“ pachatelů je zneužití neznalosti a důvěřivosti klientů. Vyjmenujme si ty nejzásadnější.

Falešní obchodní zástupci nebo falešní zaměstnanci bank

Tento způsob podvodů se u nás začal masově objevovat v polovině loňského roku a Česká bankovní asociace jej označila za jeden z nejpalčivějších problémů. O co jde? Klientovi zavolá pachatel, který se představí jako smluvní partner či zaměstnanec banky a pod záminkou změny bezpečnostních standardů v oblasti platebních karet si s ním sjedná schůzku.

Na ní pak vyláká od klienta kartu včetně PINu (např. jej nechá vyplnit formulář s hlavičkou banky s odůvodněním vydávání bezpečnějších karet). Lék je samozřejmě zřejmý – klient by nikdy nikomu neměl sdělovat své důvěrné údaje a pochopitelně ani kartu. Pokud jej o ně někdo požádá, měl by o tom informovat banku.

Falešní zprostředkovatelé úvěru, falešní finanční poradci

Falešní zprostředkovatelé nabízejí stoprocentní zajištění zprostředkování úvěru u finančních institucí. Přes internet pak posílají do bank záměrně pozměněné nebo nepravdivé údaje za účelem získání předběžného schválení půjčky. Za tento dokument pak inkasují od klienta provizi (cca 10 % z částky zamýšleného úvěru) a vyšlou jej do dané instituce, kde klient ale může zjistit, že mu úvěr s jeho skutečnými charakteristikami nemůže být poskytnut. Zprostředkovatel se tak mimo jiné dopouští úvěrového podvodu. Pro klienta je vždy výhodnější zajít do dané instituce a o svých šancích se informovat osobně. Ušetří za provizi a vyhne se zklamáním.

Zneužití osobních dokladů

Ztratili jste své osobní doklady, nebo vám byly ukradeny? Pak vězte, že se je „nový majitel“ může pokusit zneužít k výběru z klientských účtů (pokud podle některých dalších dokladů dokáže napodobit vás podpisový vzor) či k získání úvěru. Pokud dojde ještě k odcizení platební karty, je neštěstí dokonáno. Dochází však (a nejen u bank) i k padělání dokladů, kdy úvěr získá osoba, která úředně nikdy neexistovala.

Jde o nejdynamičtěji se rozvíjející způsob podvodu. Klienti by neměli podceňovat nebezpečí vyplývající ze ztráty dokladů a nahlásit ji své bance i Policii ČR. Ta na svých internetových stránkách uveřejňuje seznam neplatných dokladů, který banky začínají využívat. Klient by také měl v případě potřeby zvážit možnost změny podpisového vzoru k účtu, případně jeho doplnění o heslo. V případě zneužití opět platí nutnost informovat banku i policii. Co se týče podpisového vzoru, je bezpečnější nepoužívat ten, který užíváte při podpisu normálně. Možné je odlišení pomocí zvláštního znaku či zabezpečení pomocí hesla. Postupu při ztrátě karty jsme se věnovali již mnohokrát, např. ZDE.

Bankomaty – „skimming“, libanonská smyčka, falešná klávesnice

O zneužití bankomatů bylo již mnoho napsáno v době, kdy došlo k případům zneužití u některých konkrétních bank. K bankomatu může být nainstalována kamera a čtecí zařízení, které přečte data z magnetického proužku, případně zařízení, které znemožní klientovi vysunutí karty. Zabránit tomuto zneužití může dodržování jednoduchých pravidel – klient by měl věnovat pozornost bankomatu, ze kterého vybírá peníze (zda neobsahuje nezvyklá zařízení – ty případně nahlásit bance), být vždy u bankomatu sám a nikomu nesdělovat svoje PIN, přestože tvrdí, že je pracovníkem banky. Poradit lze též zakrytí klávesnice rukou v momentě, kdy zadáváte PIN. Pokud vám karta uvízne v bankomatu a přitom nedojde k ukončení transakce, kontaktujte bez prodlení banku.

Phishing, zneužití produktů přímého bankovnictví

Phishing je fenoménem po celém světě. Jeho princip je rovněž jednoduchý – na falešných webových stránkách či prostřednictvím e-mailu (popř. telefonu) je klient vyzván k vyzrazení osobních údajů a důvěrných informací (číslo účtu, přístupové heslo, PIN apod.), často pod pohrůžkou zablokování účtu klienta, pokud tak neučiní (příp. naopak s nabídkou benefitu za vyplnění údajů). Ty pak pachateli umožní přístup k penězům klienta. Zde platí stejná rada jako v prvním případě.

Zneužití přímého bankovnictví je pak možné zejména pomocí speciálních zařízení (např. k odposlouchávání klávesnice) či programů, které mohou být na počítač instalovány i na dálku a umožňují zpětně odečíst všechny úkony, které byly na počítači provedeny. Nedoporučuje se proto provádět úhrady z veřejně dostupných PC, obzvlášť nevhodné jsou proto internetové kavárny. Užívejte k bankovním operacím nejlépe svůj domácí počítač a ubezpečte se, že jeho zabezpečení je dostatečné.

Chybně vyplněné údaje, chybné doručování výpisů z účtu

Dojít ke zneužití může i díky formulářům, které klient chybně vyplnil, avšak dostatečně nezlikvidoval. Situace je závažná zejména v případě, kdy doklad obsahuje podpisový vzor klienta (např. formulář příkazu k úhradě ). Proto je nutné podobné doklady vždy dostatečně zničit. Radno není rovněž nechávat si zasílat výpisy z účtu na starou adresu či nevěnovat pozornost situaci, kdy jsou výpisy doručovány nepravidelně. Pomocí nich si totiž pachatelé mohou vytipovávat movité klienty a pokud se jim například podaří získat i podpisový vzor, mohou se pokusit o převod na obchodním místě banky (pokud zde nejsou kontrolovány doklady).

Z výše uvedeného je zřejmé, že rizikové mohou být někdy i takové situace či faktory, u nichž by to klient neočekával. Je proto důležité ohledně financí v jakékoliv podobě zachovávat obezřetnost, nechat si důvěrné informace za všech okolností pro sebe a nepodceňovat situace, které by mohly vést k odcizení prostředků z vašeho účtu. Při sebemenším podezření se potom vyplatí kontaktovat banku.

Jak se chráníte proti zneužití svých citlivých údajů či finančních produktů? Máte v této oblasti nějaké zkušenosti? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.