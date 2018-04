Jak se nenechat připravit o nemovitost

aktualizováno

S přílivem dalšího zahraničního kapitálu do ČR vzrůstá pro jednotlivé bankovní instituce, developerské společnosti a individuální investory do nemovitostí riziko ztráty svých aktivit z důvodu zpochybnění jejich vlastnického práva k nemovitosti. Zabránit by mu měl na českém pojistném trhu zatím málo známý produkt „title insurance“.