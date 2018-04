Jak se nestát obětí tunelářů

V Čechách definitivně zkrachovala pochybná makléřská firma KTP Quantum. Na Slovensku spadla lavina krachů pyramidových schémat slibující „zaručené“ zisky v desítkách procent ročně.

Společné znaky: sliby vysokých fixních výnosů, obskurní investiční strategie, časté používání termínu „obchodní tajemství“, distribuce prostřednictvím sítě dobře placených agentů. V žádném z těchto případů nešlo o podílový či investiční fond regulovaný Komisí pro cenné papíry nebo jiným podobným orgánem.

Aby bylo jasno: za vyšší slibované výnosy se musí vždy a bez výjimky platit vyšším rizikem a poctivý makléř či finanční poradci vždy tuto závislost klientovi vysvětlí.

Příklad vztahu mezi výnosy a riziky podává následující tabulka. Zobrazuje tzv. spread amerických dluhopisů, což je navýšení oproti výnosům bezpečných vládních dluhopisů. Vidíme, že čím horší rating, tím vyšší výnos. U spekulativních dluhopisů s ratingem Caa či CCC s dobou splatnosti 30 let jsme například v březnu 2002 mohli doufat ve výnos o 9,2 % vyšší než u vládních dluhopisů, avšak riziko tohoto typu cenných papírů bylo velmi vysoké – vyšší, než riziko „blue-chip“ akcií velkých stabilních podniků. Vyžadujeme-li bezpečí, musíme se definitivně rozloučit s vidinou vysokých výnosů.

Spread amerických podnikových dluhopisů (v setinách procentního bodu; stav k 16. 3. 2002) Rating Doba splatnosti (v letech) 1 3 5 10 30 Aaa/AAA 33 53 57 90 108 A1/A+ 70 86 93 127 149 A2/A 73 88 95 129 152 A3/A- 76 90 98 132 155 Baa1/BBB+ 93 116 130 192 214 Baa2/BBB 98 124 135 197 219 Baa3/BBB- 103 129 140 202 224 Ba2/BB 350 370 380 420 440 Ba3/BB- 360 380 390 430 450 B2/B 520 540 570 650 700 Caa/CCC 735 755 780 870 920

Investice do dluhopisů, i těch se spekulativním ratingem, mají však jednu výhodu: riskujeme pouze „poctivé“ selhání emitenta, riziko vytunelování je velmi nízké. Na rozdíl od pyramidových schémat (která ze své podstaty dříve či později prostě musí zkrachovat či stát se obětí tunelářů) má investor vlastnící spekulativní dluhopisy reálnou šanci slušného výnosu.



V arovná znamení – jakým finančníkům se vyhnout



Existují v zásadě dvě skupiny finančníků: ti, kteří dříve či později zkrachují - a pak ti ostatní, kteří dlouhodobě přežijí. Je samozřejmě velmi užitečné tušit, kteří mohou patřit do první skupiny a včas se jim vyhnout. Ale jak?

Viktor Kožený, Victor Niederhoffer, Myron Scholes, Robert Merton, John Merriwether, Martin Armstrong, Richard Dennis, Nick Leeson, Dušan Tejkal, Karel Takáč, František Mojžiš – to je několik jmen spekulantů či finančních podnikatelů, kteří po obrovských počátečních úspěších utrpěli těžké ztráty. Lze-li identifikovat nějakou jejich společnou charakteristiku jako signál možných problémů, rozhodně nepůjde o vzdělání. Scholes a Merton získali Nobelovu cenu za ekonomii za rok 1997, zatímco třeba Leeson měl jen středoškolské vzdělání. Jak úspěchů, tak pádů lze tedy dosáhnout při velmi rozmanité úrovni vzdělání. Ačkoli jistá úroveň vzdělání je nutná, ani nejvyšší kvalifikace není postačující podmínkou úspěchu.

Nutnou, avšak nikoli postačující podmínkou dlouhodobě kladných výnosů není ani poctivost. Je normální a dokonce zákonité, že nepoctivec nakonec narazí a ucho džbánu, se kterým tak dlouho chodil pro vodu, se utrhne. Čím větší podvodník, tím dříve zpravidla narazí. Krachy ovšem pronásledují i poctivé investory. Proti Niederhofferovi, Scholesovi, Mertonovi, Merriwetherovi a Dennisovi nelze nic namítnout - nikdy nebyli obviněni, natož pak trestáni. Jejich neúspěchy byly vždy čestné a podle pravidel. Když v roce 1998 Scholes, Merton a Meriwether málem způsobili kolaps světového finančního systému, nebylo jim možné po právní ani po etické stránce nic vytknout.

Podstatná není ani délka praxe. Tejkala či Leesona by v době jejich krachu bylo možné označit za „rychlokvašky“, což rozhodně neplatilo pro zasloužilé veterány kapitálových trhů, jakými byli Niederhoffer, Dennis či Merriwether.

Existuje ovšem jeden rys, společný všem jmenovaným: extrémně vysoké sebevědomí, až arogance, doprovázená nedostatkem smyslu pro humor. Finančníci nebo poradci, kteří sami sebe berou smrtelně vážně, mají mnohem vyšší pravděpodobnost neúspěchu než ostatní. Profesor Robert Merton se často choval ke klientům jako k zaostalým žáčkům, podobně jako Dušan Tejkal. Victor Niederhoffer sám o sobě napsal oslavnou knihu „Vzdělání spekulanta“ a Martin Armstrong zvolil za motto své firmy pyšné prohlášení „Předpovídáme svět“. Své zatčení pro zanedbání povinností při správě cizího majetku a pokus o zpronevěru ovšem předpovědět nedokázal. František Mojžiš měl ambice shromáždit majetek v hodnotě 255 miliard slovenských korun a spasit slovenskou ekonomiku svými geniálními manažerskými schopnostmi. A tak bychom mohli pokračovat dále.

Naproti tomu skutečně vynikající investoři a spekulanti, jejichž kvality prověřil čas, bývají překvapivě skromní. Lidé jako Warren Buffett, Peter Lynch nebo André Kostolany prosluli svojí neokázalostí a smyslem pro humor. „Neinvestuji do moderních technologií, protože jim nerozumím,“ říkal vždy Warren Buffett. Na rozdíl od mnoha jiných věděl, na co jeho poznání již nestačí, a nestyděl se to veřejně přiznat. Potlesk pro vás, pane Buffette.