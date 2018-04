Jak se neutopit v dluzích

Dlužím, kam se podívám. Co s tím?

Pan Luboš se zadlužil u známého, dluží operátorovi, měl by splácet rychlou půjčku i nákupy na úvěrové karty. Prodal všechno, co mohl. Stejně se dostal do pasti nesplácení. Co ho čeká?

Exekuce - nepříjemný konec půjčky

Nesplatili jste dluhy? Asi vás brzy navštíví exekutor. A připravte se na to, že jeho návštěva není nic, kvůli čemu byste chystali pohoštění. Na co má a nemá exekutor právo?

Jak probíhá vymáhání dluhu

Věřitel, například banka, pojišťovna či mobilní operátor, nejprve klienta vyzve k placení sám. Ozve se obvykle se zdvořilou otázkou, protože se mohlo jednat i o omyl. Co dál?

10 rad, co dělat, abyste se netopili v dluzích

Nejhorší varianta nastává, když si půjdete půjčit jen na splacení některého ze svých předchozích dluhů. Úroky se nabalují, dlužná částka roste, rodinný rozpočet se hroutí. Jaké jsou varianty?