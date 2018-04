Čím můžete nahrát zlodějům, aby vyloupili váš byt či dům

„Zlodějům hraje do karet hlavně nedbalost lidí, kteří nemají bezpečnostní dveře, nezamykají a nedbají základních bezpečnostních pravidel. Lupiči také spoléhají na lidskou důvěřivost a nevšímavost, používají převleky a jsou sebevědomě drzí,“ upozorňuje odborník na zabezpečení domácností Ivan Pavlíček z firmy Next.

Podívejte se, jak rychle umí zloději otevřít dveře bytu.

VIDEO: Mnohé zámky překonají zloději za pár sekund Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řada zlodějů se drží svých tradic, na vyloupení domácnosti jim stačí prosté páčidlo a hrubá síla. Někteří zloději jsou pokrokovější a vynalézavější. Používají šikovná „udělátka“, nebo takzvanou SG metodu, kdy pomocí speciálního klíče a poklepem na něj otevřou dveře během několika sekund aniž by na zámku zanechali viditelné stopy. „Jestliže máte na běžných dveřích zámkové vložky starší více než deset let, je vysoce pravděpodobné, že dveře takzvané SG metodě neodolají,“ říká Ivan Pavlíček. O metodě vyklepávacího klíče čtěte více v článku zde.

Nový Barometr pojištění Je test, který má varovat před podceňováním rizik

Doprovází ho naučná videa

Kromě individuálního zhodnocení rizik dostanou lidé v závěru testu kontakt na nejbližšího pojišťovacího poradce

Je doplňkovou službou konceptu Pojištění v bance, který ČSOB provozuje dva roky

www.barometrpojisteni.cz Díky Barometru lidé zjistí, kolik toho vědí o různých typech pojištění, jaká rizika na ně číhají v jejich okolí, i to, jak moc zodpovědně ke svému životu přistupují. Dozvědí se mimo jiné i to, kolik domácností v okolí ročně navštíví lupiči nebo jak si zloději oblíbili jejich značku auta.

Zloději se již dávno neobávají ani toho, že jste doma. Není to pro ně překážka, naopak. Po návratu domů má totiž řada lidí ve zvyku se nezamknout a nechávat za dveřmi nejrůznější věci – kabelku s doklady a platebními kartami, peněženku, mobil či třeba klíče od auta. Bytaři pak stačí po otevření jen sáhnout a odnést v tichosti vše, co je právě po ruce.

„Majitelé zlodějům nahrávají rovněž ponecháním otevřených sklepních oken nebo větráním ve vyšších patrech přes den v jejich nepřítomnosti. Majitelé mají za to, že není snadné se do nezajištěných oken dostat. Hlášené škody takto nezabezpečených bytů a domů dokazují opak,“ říká Petr Milata, mluvčí ČSOB Pojišťovny.

S rostoucí drzostí zlodějů se množí i počty krádeží a vloupání, kdy bytaři použijí převleky. „Vedle prověřených metod, jako jsou převleky za instalatéry, elektrikáře či zaměstnance odečítající vodoměry, jsme v loňském roce zaznamenali lupiče převlečeného za cyklistu, manažera v obleku nebo kurýra s pizzou. Sázejí zejména na anonymitu větších bytových domů,“ říká Ivan Pavlíček.

Existují i případy, kdy po odchodu z bytu či domu za sebou zloději zamknou dveře. Návrat do uzamčeného bytu, který vyloupili zloději, je pak o to větší šok. Škody, které bytaři napáchají, jsou přitom velmi vysoké, loni přesáhly 1,5 miliardy korun.

Abyste zlodějům nedali šanci vykrást právě váš byt či dům, je užitečné pamatovat na základní pravidla, jak se před nimi ochránit. „V dnešní době jsou chaty, domy a byty vybaveny nekvalitními bezpečnostními systémy, ať už elektronickými nebo mechanickými. Všem bych doporučil vybavit se kvalitními systémy a doplnit to pojistkou,“ radí Karel Štáf, ředitel bezpečnostní agentury.

1. Pořiďte si lepší bezpečnostní zámky

Pojišťovny většinou nepředepisují, jak máte zabezpečit svou domácnost proti zlodějům. Zámky a kování, které nejsou bezpečnostní, však zloději snadno překonají i bez poškození. Vyplatí se proto investovat do dobrých bezpečnostních zámků. Pokud vás zloději vykradou, obecně platí pravidlo: „Čím náročnější bezpečnostní prvek musí zloděj překonat, tím vyšší bude i plnění od pojišťovny.“

Pokud vlastníte starožitnosti, obrazy a jiné cennosti, investujte do bezpečnostních dveří s pokročilým uzamykacím systémem, elektronického alarmu a další bezpečnostních prvků. Zde platí pravidlo: „Čím vyšší jsou limity plnění, tím lépe musí být domácnost zabezpečena.“

2. Pojištění domácnosti aktualizujte

Pokud máte domácnost pojištěnou, častou chybou je, že pojistné částky nebo limity pojistného plnění jsou příliš nízké a neodpovídají skutečnosti. Vyplatí se proto pojistku čas od času aktualizovat, raději si připlatit a limity navýšit, pokud se hodnota vašeho majetku zvýšila. Jinak se vystavíte nebezpečí, že pojišťovna uplatní tak zvané podpojištění a neuhradí celou škodu. Zde platí pravidlo: „Nejsem tak bohatý, abych si pořídil příliš levnou pojistku.“

„Setkáváme se s případy, kdy v rekreačních objektech, kde bývá pojistná částka pro případ odcizení movitých věcí kolem 50 tisíc korun, jsou ponechány věci, jejichž hodnota pojistnou částku převyšuje. Jsou to rybářská vybavení v hodnotě několika desítek tisíc, sekačky a různá zahradní technika, drahé fotoaparáty, herní konzole a jiná elektronika, kde si klient neuvědomí, že tyto věci zvyšují hodnotu vybavení domácnosti,“ Michal Herzig, šéf bankopojištění a odborník webu Narizikochytře.cz.

3. Cenné věci nevystavujte jako ve výkladu

Máte-li doma šperky, nebo jiné cennosti, nenechávejte je povalovat po bytě. Zde platí pravidlo: „Na okázalost a pohodlnost již doplatili mnozí.“ Některé pojišťovny vyžadují, abyste šperky od určité hodnoty měli uzamčené v sejfu, jinak hrozí riziko, že dojde k výraznému krácení pojistného plnění. Vyplatí se také mít fotodokumentaci a přehled všech cenností. Pojišťovně tak můžete doložit, co všechno se vám ztratilo.

Příklad z praxe: Klientovi byly odcizeny cennosti ve výši okolo 15 tisíc korun, které měl uloženy ve šperkovnici ve skříni, ale nikoli v trezoru. Škoda byla hlášena na Policii ČR, pachatel nebyl zjištěn. S ohledem na zabezpečení cenností bylo klientovi uhrazeno pojistné plnění jen ve výši 10 tisíc korun. Po odpočtu spoluúčasti ve výši 500 korun, kterou má klient sjednánu v pojistné smlouvě, bylo hrazeno 9 500 korun.

zdroj: ČSOB Pojišťovna

Bytaři velmi často hledají i klíčky od auta. Snažte se proto mít klíče od svého automobilu včetně těch náhradních na bezpečném místě. Pokud se k autoklíčům zloději dostanou, vyměňte co nejdříve zámky u auta a máte-li auto pojištěné, ohlašte ztrátu klíčů okamžitě své pojišťovně.

4. Chovejte se obezřetně, i na internetu

Častou chybou je, že tip na vykradení své domácnosti nechtěně poskytnete sami. Třeba tím, že okolí a svým známým na internetu dáte vědět, že jste právě na dovolené, že jste dědili, nebo rekonstruovali byt a pořídili si do něj spoustu nových věcí. K obezřetnosti veďte i své děti, i ony by měly vědět, že si zloději tipují místa, která stojí za to vykrást, prostřednictvím sociálních sítí. Ani děti by proto neměly vystavovat na internetu fotografie, které naznačují, co všechno v bytě máte a kde s nimi právě trávíte volný čas mimo svůj domov. Zde platí pravidlo: „Některé informace včetně fotografií na internet nepatří.“

Stalo se vám, že vás byt či dům vykradli zloději?