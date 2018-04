Jak se počítá penze

Stěžujete si na nízkou penzi? Asi jste platil nízké pojistné, odpovídají mnohdy úřednice správy sociálního zabezpečení rozezleným klientům, kteří se ptají, proč dostávají od státu tak málo. Do základu pro výpočet důchodu se totiž zahrnují jen ty příjmy, z nichž bylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění (pokud byla povinnost toto pojistné z těchto příjmů odvádět). A právě ony spolu s délkou pojištění zásadně ovlivňují konečnou výši důchodu.

Počítají se příjmy za dlouhou řadu let

Konkrétně v roce 2004 mají na výši důchodu vliv příjmy dosažené od období 1986 do roku, předcházejícího tomu, kdy člověk začíná pobírat penzi. Penze se skládá ze dvou částí: z takzvané základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je stanovena pevnou částkou, která je pro všechny druhy dávek důchodového pojištění stejná a v současné době činí 1310 korun. Procentní výměra je závislá na výši takzvaného výpočtového základu a délce doby důchodového pojištění.

Za každý rok důchodového pojištění činí v případě starobního a plného invalidního důchodu procentní výměra 1,5 procenta výpočtového základu. Výpočtový základ je zase stanoven z takzvaného osobního vyměřovacího základu. Což je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů z kalendářních let od roku 1986. Roční vyměřovací základ se stanoví jako součin vyměřovacího základu a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu.

Jaké důchody se vyplácely ke 30. 9. 2004 Měsíční výše Muži Ženy Celkem do 2 799 Kč 5 060 14 298 19 358 2 800 - 2 999 Kč 774 1 955 2 729 3 000 - 4 999 Kč 82 963 142 516 225 479 5 000 - 6 999 Kč 159 625 691 380 851 005 7 000 - 8 999 Kč 546 195 658 155 1 204 350 9 000 - 11 999 Kč 167 813 85 761 253 574 12 000 Kč a více 4 940 1 979 6 919 průměrný důchod v Kč 7 712 6 870 7 188

Zdroj: ČSSZ

Přeloženo do srozumitelnější řeči: Za dobu do 31. 12. 1995 se za vyměřovací základ považuje hrubý výdělek, od 1. 1. 1996 je vyměřovací základ částka, ze které bylo placeno důchodové pojištění. V případě, že osobní vyměřovací základ nepřesahuje částku 7500 korun, je i výpočtovým základem pro výpočet důchodu. Převyšuje-li tuto částku, stanoví se tak, že se částka 7500 korun započte v plném rozsahu, od 7500 korun do 19 200 korun se započte 30 a z částky nad 19 200 korun 10 procent.

Předčasně do důchodu za méně peněz

Do předčasné penze může člověk odejít až tři roky před nárokem na řádnou penzi. Avšak důchod už mu nikdy nebude přepočítán a zůstane tedy trvale nižší. Ten, kdo se rozhodne této předčasné penze využít, nebude muset být předtím veden v evidenci nezaměstnaných, tak jako tomu bylo ještě v minulém roce. Počínaje rokem 2004 byla zrušena možnost odejít do předčasného starobního důchodu, pokud byl člověk nepřetržitě veden po dobu nejméně 180 kalendářních dnů v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.

Předčasná penze se krátí o 0,9 procenta za každých i započatých 90 kalendářních dní ode dne přiznání dávky do dovršení důchodového věku. Procentní výměra však nesmí poklesnout pod 770 korun za měsíc. Čím blíže k řádnému důchodovému věku dotyčný tedy má, tím nižší krácení ho čeká. Jestliže využije plného nároku, který mu zákon dává, a odejde dříve už tři roky před řádným důchodem, bude jeho penze výrazně nižší, než když odejde například jen rok před nárokem na standardní důchod.

Existuje i možnost odejít předčasně do důchodu s tím, že penze bude krácena jen dočasně. A to v souvislosti s plnou či částečnou invaliditou žadatele o důchod. Procentní výměra se v takovém případě snižuje o 1,3 procenta.

Pochybnosti končí i u soudu

Pokud se domníváte, že penze není spočtena správně, požádejte Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o takzvané sdělení podkladů. Dozvíte se tak, jak při výpočtu postupovala. Informace by vám podle zákona měla ČSSZ poskytnout do třiceti dnů. Obraťte se však v takovém případě na ČSSZ co nejdříve, jinak můžete propásnout lhůtu pro případný soudní spor.

Žalobu lze totiž podat do dvou měsíců ode dne následujícího po dni, kdy jste dostali rozhodnutí o výši důchodu. Žaloba musí v každém případě obsahovat označení rozhodnutí, se kterým člověk nesouhlasí, konkrétní námitky proti tomuto rozhodnutí - například nesouhlas s výší, zápočtem doby pojištění a podobně. Měly by k ní být připojeny také doklady, jimiž prokazujete svá tvrzení a písemné rozhodnutí, jehož se žaloba týká. V roce 2003 zaznamenala ČSSZ 3743 nových žalob. „Z nich naprostá většina - zhruba 82 procent - byly žaloby proti rozhodnutí o dávkách,“ doplňuje Alena Fraňková. Pro dokreslení, ČSSZ se „stará“ o více než 2,66 milionu důchodců.

