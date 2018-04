Jak se pojistit pro případ dlouhé choroby

1. Prozkoumejte nabídky pojišťoven

Některé ústavy s vámi sepíšou smlouvu, jen když si koupíte ještě jinou pojistku. Ceny se u jednotlivých ústavů liší, navíc všichni ceníky různě člení podle pohlaví podle věku klienta.

2. S rozhodnutím dlouho neotálejte

Starší lidé mají pojištění o dost dražší. A také čím víc let, tím víc nemocí, a pojišťovna pak může stanovit různé výjimky a přirážky.

3. Zjistěte délku karenční lhůty

Počítejte s tím, že pojišťovny stanovují na začátku smluvního vztahu takzvanou karenční lhůtu, její doba bývá i několik měsíců. Při léčbě nemocí v této době peníze

vyplácet nebudou.

4. Stanovte si dobře denní dávku

Pojišťovny určují denní limit podle výše klientových příjmů tak, aby komerční pojištění tak akorát dorovnalo státní nemocenskou do výše obvyklého příjmu. Pokud máte pocit, že při nemoci vám mnohé běžné výdaje odpadnou, můžete si samozřejmě určit dávku nižší.

5. Určete, odkdy peníze potřebujete

Vyberte si den, po kterém vám v případě pracovní neschopnosti, bude náležet sjednaná dávka. Pamatujte, že čím kratší lhůta, tím dražší pojistné. Rozhodně nemá cenu uvažovat o tom, že by pojišťovna přispívala na léčbu krátkodobých nemocí, třeba obyčejné chřipky.

6. Vyplňte správně zdravotní dotazník

Dotazník je součástí návrhu smlouvy. Vyplňte ho pravdivě. V případě zamlčení některých údajů by se mohlo stát, že pojišťovna by v pracovníneschopnosti, která by se týkala minulých chorob, odmítla vyplácet denní dávku.

7. Když jste nemocní, počítejte s kontrolami

Podobně jako správa sociálního zabezpečení, posílají za nemocnými kontroly i komerční pojišťovny.Pokud vás najdou místo v posteli třeba v bazénu, přestanou dávku vyplácet.