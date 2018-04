Jak se postupuje při financování bydlení (1. část)

Oba dva vydělávají. On má plat 17 200 Kč hrubého (tomu odpovídá čistý příjem asi 13 000 Kč). Její příjem je 10 200 Kč hrubého (8000 Kč čistého). Celkový příjem domácnosti je 21 000 Kč měsíčně. Přijatelnou výši splátky si určili asi tak do 8000 Kč měsíčně. Na ostatní výdaje jim tedy zbývá 13 000 Kč, což se jim zdá dostatečné.

Celkově mají naspořeno 580 000 Kč, které mohou pro koupi použít. Tyto peníze částečně ušetřili vlastními silami a částečně jim pomohli rodiče. Dále se účastnili obou vln kuponové privatizace. Dnes mají peníze uloženy na stavebním spoření a termínovaných vkladech, peníze z kuponové privatizace mají v investičních fondech.

Kromě těchto peněz má manžel založeno stavební spoření u Raiffeisen stavební spořitelny již od roku 1996, kam ukládal 1000 Kč měsíčně. Dnes je zde naspořeno asi 70 000 Kč (částku ze stavebního spoření nepočítáme do jeho vlastních prostředků. Celkově mají tedy 650 000 Kč).

Pro ručení je možno použít kupovaný byt a dále jednoho ručitele. Ani manželé, ani jejich rodiče nemají žádnou další nemovitost, kterou by mohli použít pro případ zástavy.

S rodiči jsou domluveni na tom, že by jim byli ochotni půjčit 100 000 Kč, kdyby to bylo potřeba.

S plánováním jsme teprve na začátku a již jsme udělali velký kus práce. Na první pohled to tak nevypadá, ale na počátku je potřeba si velmi pečlivě rozmyslet, z čeho vlastně můžeme vycházet, tedy přesně vědět, kolik máme naspořeno a kolik můžeme splácet. Je vždy nutné velmi pečlivě si projít rodinné finance a najít všechny použitelné zdroje. K tomu nám může pomoci postup uvedený zde.

Určení orientační ceny

Již víme, co budeme potřebovat a jaké jsou naše možnosti. Nyní můžeme přistoupit k tomu, abychom určili přibližnou cenu bytu, o kterém můžeme uvažovat.

K tomu použijeme tabulku pro určení přibližné výše ceny záměru. Víme, že máme k dispozici celkem 650 000 Kč vlastních (580 000 Kč naspořených a 70 000 Kč na stavebním spoření). Celková měsíční splátka by neměla přesáhnout námi stanovených 8000 Kč.

Pro tyto uvedené částky hledejme v tabulce cenu bytu, jakou si mohou manželé ­ dovolit. V tabulce není uvedena hodnota 650 000 Kč, ale nejblíže zde je 700000 Kč. Hledejme v tomto sloupci, ale pro orientaci se ještě podívejme do sousedního sloupce pro hodnotu 500 000 Kč.

Pro nový byt tak dostaneme výslednou cenu 1,8 mil. Kč pro vlastní prostředky 700 000 Kč a 1,5 mil. Kč pro vklad 500 000 Kč. Protože se jedná o nový byt, nemusí být celý hypoteční úvěr se státní podporou, ale můžeme narazit na limit 800 000 Kč na novou bytovou jednotku. Proto se ještě raději podívejme, na jakou maximální cenu bychom se mohli dostat, pokud bychom vůbec nepočítali se státní podporou. K tomu použijme tabulku pro starý byt. Při vlastních prostředcích 700 000 Kč se u starého bytu dostaneme až na cenu 1,69 mil. Kč.

Vždy je lepší ponechat si určitou rezervu pro případné navyšování ceny. Navíc rezerva se vždy hodí na zařizování nového bytu. Proto raději počítejme s cenou 1,5 mil. Kč. Bylo by možné dostat se i na cenu cca o 100 000 až 200 000 vyšší, ale raději počítejme s nižší.

Již víme, že si naši mladí manželé mohou pořídit nový byt v ceně přibližně 1,5 mil. Kč o velikosti kolem 60 m2. Nyní by si měli vybrat takový, který by se jim líbil. Měli by si zjistit podrobné podmínky prodeje bytu, a potom by měli přemýšlet, jak sestavit financování této částky. Pak se dá pokračovat ve finančním plánování.

Naši mladí manželé si vybrali byt 2 + kk o velikosti 60 m2, který bude dostavěn a předán přesně za rok, v ceně 1,5 mil. Kč. Ovšem tato cena je platná pouze v případě, že ji zaplatí do jednoho měsíce od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní. To pro ně není možné, protože nemají tolik peněz k dispozici a potřebují si půjčit. V tom případě jim prodávající nabízí druhou možnost. Nejprve zaplatí 10 % z kupní ceny jako zálohu. Dále mohou platit v libovolných termínech, ale cena se bude navyšovat o 1 % měsíčně z nezaplacené částky. Kdyby např. zaplatili 500 000 Kč ihned a zbývající 1 mil. Kč až za rok, cena by se navýšila o 120 000 Kč. (To je 12 % z milionu).

Také je možno použít hypoteční úvěr a ručit kupovaným bytem. Tato splátka bude zaplacena až po kolaudaci.

Máme mnoho požadavků, které potřebujeme splnit. Jak je skloubit s našimi možnostmi? O tom si povíme více příště.

