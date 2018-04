Jak se při investování nezruinovat

Bez diverzifikace jako v ruletě

I když to zní otřepaně a v našich článcích se o tom zmiňujeme takřka pořád, jedním z nejdůležitějších pravidel při investování je nutnost diverzifikace. Z každé strany nás denně bombardují zprávy o tom, co je momentálně nejvýhodnější k investování, které odvětví, nebo region vám určitě vydělají, případně která třída aktiv momentálně nabízí lepší zhodnocení v poměru k riziku. Investování do jednoho druhu aktiva, případě do jednoho odvětví (nakoupení jednoho, nebo několika titulů) vám však klidné spaní určitě nezaručí. Platí, že ať už má investor jakýkoli postoj k riziku, v jeho portfoliu se musí nacházet jak riziková aktiva, tak konzervativní cenné papíry (případně různé druhy podílových fondů).

Poznejte sami sebe

Ještě před tím, než se ale rozhodnete, do jakých cenných papírů vložíte největší část prostředků, si ujasněte, že jejich poměr bude vyhovovat vašim představám o poměru rizika a výnosu. Pro konzervativní investory je pozdě zjišťovat svou rizikovou toleranci v době, kdy jejich investice ztrácí přes deset procent a k panickému výprodeji se investor odhodlá v tu nejnevhodnější dobu. Zjistit si svůj „investiční profil“ tak bude určitě levnější řešení.

Panika není na místě

V každém případě, jestli už dojde k nějakému propadu, není třeba ihned panikařit. Je třeba si uvědomit, že v dobře sestaveném portfoliu se nachází různé investiční nástroje a není možné, aby byly všechny ve stejnou dobu beze ztráty. To, že část portfolia právě nevynáší, nebo ztrácí více, než jiná, ještě nemusí znamenat, že je něco špatně. Investici je nutné hodnotit jako celek a je potřeba se smířit s tím, že ztráty k investování patří (například různé druhy cenných papírů, případně cenné papíry z různých odvětví, reagují různě na fáze ekonomických cyklů apod.).

Na změny je třeba reagovat

V souvislosti s ekonomickými cykly a jejich dopadem na ekonomiku je důležité také přizpůsobování investiční strategie. Žádný trh nebo investiční nástroj se nechová konstantně po celou dobu naší investice a i když jsou unáhlené kroky velkým nepřítelem uváženého investora, na změny je třeba reagovat. Nutnost změny může souviset také s nesprávnými rozhodnutími v minulosti. Nikdo není dokonalý a v některých případech vyjde mnohem levněji to, že uznáme vlastní chybu, než to, že budeme čekat, až se vývoj obrátí v náš prospěch. V žádném případě si ale tyto taktické a strategické změny v portfoliu nelze mýlit s časováním trhu.

S předem stanoveným cílem nevyděláte jednodušeji

Každou změnu musíme dostatečně zvážit a vyhodnotit její dopad na portfolio. Změny ve složení portfolia v čase jsou sice žádoucí, ale vždy je nutné se řídit strategickými cíly, které si musíme stanovit ještě před tím, než nějakou korunu investujeme. Dodržování strategického cíle by pak mělo být jednou z priorit každého investora.

Dodržujte investiční horizont investičních nástrojů

Se změnami v portfoliu souvisí také skutečnost, že investoři velmi rádi nakupují krátkodobé (konzervativní) investice kvůli nízké míře rizika, pak je ale drží příliš dlouhou dobu v portfoliu. V případě, že tyto cenné papíry ztrácí (což se může stát i těm nejkonzervativnějším nástrojům), se pak zdráhají je prodat, protože očekávají, že se vývoj obrátí. U této skupiny nástrojů je podobné chování neefektivní a vzhledem k jejich povaze a očekávaným výnosům může být dohánění ztrát příliš dlouhé. Krátkodobé nástroje zkrátka nejsou určeny na dlouhé držení v portfoliu. Rovněž byste neměli jednat zbrkle v případě, že některý z nástrojů s dlouhým investičním horizontem v portfoliu za krátkou dobu hodně vydělá. Rychlý prodej v takové situaci není ideálním řešením a zbytečně narušuje dlouhodobou strategii.

Nebojte se prodělat

Možná to bude znít jako protiřečení k předcházejícím tvrzením, ale každý správný investor by měl počítat s tím, že za určitých podmínek se bude muset spokojit se ztrátou. Abychom ale eliminovali možnost příliš velkých ztrát (to platí především pro investory s velkou tolerancí k riziku, u nichž převládají rizikové nástroje), je nutné si předem určit maximální možnou ztrátu, kterou jsme schopni akceptovat (u spekulativních obchodníků se setkáváme s výrazem stop loss). V případě nepředvídaných situací, kdy na trzích dochází ke strmým a výrazným propadům, je pak stejně důležité tuto hranici stop loss-u dodržovat a nenamlouvat si, že vývoj se určitě obrátí v náš prospěch. Vyhneme se tak zbytečným výrazným ztrátám.

Nevěřte dobře míněným radám od „odborníků“

Velkou chybou, které se dopouští většina nezkušených začátečníků, ale stejně tak i někteří zkušenější investoři, je rozhodování se na základě různých pochybných doporučení, zaručených zpráv a dobře míněných rad „zkušenějších“ známých. Každý, kdo se při investování spoléhá na rady jiných, namísto toho, aby se řídil fakty, doloženými informacemi a střízlivým úsudkem, je předem odsouzen ke ztrátě. Je zkrátka mnohem jednodušší uvěřit tomu, co chceme slyšet, než tomu, co se nám v právě nehodí. Mnohdy tak máme dokonce tendenci k tomu, že místo toho, abychom si uznaly vlastní chybu, budeme fakta různě překrucovat, jen abychom se utvrdili v provedeném rozhodnutí.

Používejte zdravý rozum

Podobně dopadnou také ti, kteří se řídí tím, jak se momentálně chová většina investorů. Takoví investoři zkrátka nakupují v době, kdy nakupují všichni ostatní a prodávají v časech všeobecné paniky. To je také jeden ze způsobů, jak zaručeně dosáhnout zajímavé ztráty. V žádném případě byste se tedy neměli řídit tím, jak se chovají ostatní, ale řídit se vlastním úsudkem. Bohužel většina investorů se velmi ráda nechá unést davem a emocemi místo toho, aby použila zdravý rozum.

Média nejsou neomylná

Svou roli v rozhodování sehrávají také média, která mnohdy informují o bombastických výnosech a skvělé investiční příležitosti právě v době, kdy už je trh na vrcholu, nebo těsně před vrcholem. Často se tak stane, že z úžasné investiční příležitosti se v krátké době stane úžasný propadák, v němž se utopí úžasné množství peněz důvěřivých investorů. A i přesto, že se podobná situace v minulosti již několikrát opakovala (není nutné chodit daleko, stačí si vzpomenout na polovinu letošního roku a propad hlavního indexu pražské burzy), je téměř jisté, že v budoucnu se podobné scénáře budou opakovat. Investoři jsou totiž nepoučitelní a mnohem raději slyší, že něco bude strmě stoupat, než to, že budoucí vývoj není jistý. Pokud k nim tedy nechcete patřit, vězte že bombastická informace o zaručeném nekonečném růstu (který bude následovat po předešlém dlouhodobém lámání rekordů) je velmi dobrým znamením k prodeji.