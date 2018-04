Jak se připojit k internetu? Existuje pět možností

Jak získat přístup k internetu co nejvýhodněji, bez zbytečných pořizovacích nákladů a provozních poplatků? Nejlepší to bude prostřednictvím jedné z firem, která nabízí připojení zdarma přes pevný telefon, napadne nejspíš ihned zájemce-laika. Neměl by si ale představovat, že ho to nebude stát vůbec nic. Bezplatné připojení, o kterém společnosti, které službu poskytují, hovoří ve svých reklamách, je prakticky „pouze“ předání spojovacího telefonního čísla, návodu, jak správně nastavit počítač, zřízení e-mailové schránky a některých doplňkových služeb. Dříve je ovšem třeba koupit modem, jehož cena se v průměru pohybuje okolo dvou tisíc korun.

Za provoz se pak platí telefonní poplatky podle počtu minut připojení přes pevný telefon, a to buď v rámci jednoho z paušálů běžné analogové telefonní linky, nebo prostřednictvím speciální linky ISDN, která je rychlejší a umožňuje zároveň telefonovat a být připojen k síti. „Tento způsob se hodí díky nižším pořizovacím nákladům především pro začínající uživatele,“ míní Patrick Zandl ze společnosti Mobil.cz zabývající se problematikou internetu. Pro ty, kteří chtějí trávit na síti víc času, nemusí být internet přes telefon nejlevnější. Za hodinu surfování ve špičce (tedy během dopoledne a odpoledne) se totiž platí zhruba 50 až 80 korun, podle toho, který tarif Českého Telecomu klient využívá. Ve večerních hodinách a o víkendu je to 17 až 25,50 koruny. Nedá moc práce, aby se na měsíčním vyúčtování objevilo třeba tisíc korun - stačí pobýt na internetu třináct hodin ve špičce. Stejný počet hodin, ale mimo špičku, však může být zájemce připojen k internetu jen za 399 korun, pokud si zvolí telefonní tarif internet.

Tomu, kdo využívá internet hodně a nechce se omezovat jen na levnější večerní hodiny či víkend, se vyplatí připojení prostřednictvím kabelové televize. Za necelých Jaká jsou pro a proti jednotlivých druhů připojení? Jaká je nabídka na trhu a jaký poskytovatel je nejlepší? tisíc korun měsíčně totiž může být připojen celých 24 hodin. Základní pořizovací náklady činí v tomto případě asi patnáct set korun. Tuto službu zatím ale může využívat jen malá část obyvatel České republiky, a to zejména v Praze, části středních a severních Čech a Brně, tedy tam, kde je kabelová televize dostupná. Podle Patricka Zandla může být podobným řešením i bezdrátové pozemní připojení pomocí speciální antény umístěné na střeše. „Hodí se zejména pro malé firmy, ale může ho využít například několik obyvatel panelového domu, kteří se dohodnou, že budou společně hradit paušál, který se pohybuje okolo pěti tisíc korun měsíčně,“ říká. Potřebují ale získat souhlas vlastníka nemovitosti, že na ní smí instalovat anténu. Zároveň musí počítat s instalačním poplatkem v řádu několika tisíc korun. Za to mohou podobně jako v případě kabelového připojení trávit na internetu neomezenou dobu.

Na internet se lze dostat i přes mobilní telefon. Tento způsob je však většinou ve srovnání s uvedenými možnostmi podstatně pomalejší. Navíc uživatel potřebuje mobilní přístroj vyšší kategorie - technické i cenové. „Mobilní připojení u nás zatím není příliš rozšířené. Využívají ho především podnikatelé,“ doplňuje Patrick Zandl. Platí se buď za minutu připojení, nebo v rámci služby GPRS za objem přenesených dat.

Napojit se na internet je možné i přes satelit. Tato metoda - rychlá a všude dostupná, ale zatím drahá - je v České republice stále v plenkách. Tento druh spojení má podle Patricka Zandla jeden problém - satelity „umějí“ jen jednosměrný přenos dat. Ke koncovému uživateli data přicházejí, pokud je však chce odesílat, musí si pořídit dekodér satelitního signálu a modem. Objevila se i možnost obousměrného přenosu, ta se u nás však zatím ve velkém nenabízí.

Některé firmy nabízejí přímé připojení k internetu přes takzvanou pevnou linku. Tento způsob však je dražší (měsíční paušál často přesahuje deset a více tisíc korun), a proto se hodí zejména pro podnikatele.

Jaký potřebujete pro připojení k internetu počítač?

Pro příjemné „brouzdání“ po síti odborníci doporučují vlastnit počítač alespoň s procesorem Pentium a programovým vybavením Windows 95.

Podle čeho se rozhodnout pro konkrétní typ připojení?

Odborník na internet Patrick Zandl radí nejprve zvážit připojení přes kabelový modem, který umožňuje neomezený přístup za cenu měsíčního paušálu. Pokud to není možné, doporučuje zjistit možnosti spolupodílnictví, kdy se několik lidí v domě nebo v ulici složí na pevnou linku a její kapacitu si rozvedou klasickým síťovým ethernetem, případně se složí na bezdrátové připojení. Jestliže nepřichází v úvahu ani to, zbývá analogový modem nebo ISDN modem. Ostatní je pro běžné domácí uživatele příliš drahé.