Jak se připravit k přijímačkám na VŠ

K tomu mají studenti několik možností. Připravovat se samostatně, například za pomoci vypracovaných otázek z minulých let a dalších výukových materiálů. Dá se využít nabídky na přípravu od různých studentských a vzdělávacích organizací nebo najít internetové stránky zabývající se přípravou na zkoušky. Podle vysokoškolských pedagogů je užitečné zúčastnit se takzvaných přípravných kurzů, které pořádají některé fakulty vysokých škol. "Zájemci o studium se o přijímacích zkouškách dozvědí nejvíce na vysoké škole, na kterou se hlásí," domnívá se Vladimír Stejskal, prorektor pro pedagogickou činnost Českého vysokého učení technického v Praze.



Několik příkladů



České vysoké učení technické v Praze nabízí již několik let na všech fakultách systém přípravy zájemců o studium na přijímací zkoušku z matematiky (500 Kč) a fyziky (500 Kč). Od loňského roku existuje navíc pro uchazeče možnost vyzkoušet si zdarma prostřednictvím internetu přijímací zkoušku z matematiky nanečisto (http://web.cvut.cz/ctu/ education/info_pr.html). Na Západočeské univerzitě v Plzni jsou nejpopulárnější kurzy matematiky a fyziky v rozsahu 40 vyučovacích hodin. Kurzy probíhají od února do doby, než začnou maturity a přijímačky.

"Je to vlastně příprava na tyto dvě zkoušky," uvádí Jana Rašínová z Ústavu celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity. "Kurzy probíhají v odpoledních a večerních hodinách a každý předmět stojí 800 korun." Za stejnou cenu připravuje plzeňská univerzita šestidenní kurzy v červnu bezprostředně před přijímacími zkouškami. Vyučování bude celý den a studenti si mohou vyzkoušet i přijímací písemku. "Zájem o přípravu je dost veliký a studenti si to velice pochvalují. Osvěží si celou středoškolskou látku a získají představu, co je při přijímačkách čeká," vysvětluje Jana Rašínová.

Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se od ledna do konce května probírají okruhy z práva a společenských věd, dějin a logiky. "Chtěli jsme se vyhnout názvu Příprava na přijímací zkoušky, aby si někdo nemyslel, že se zde budou probírat konkrétní otázky. Jde o ucelené okruhy z jednotlivých předmětů. Ty můžou sloužit jako příprava na maturitu i přijímací zkoušky," sděluje Anna Dušíková vedoucí Vzdělávacího a edičního střediska Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V současné době se můžete ještě přihlásit na Vybrané otázky z logiky. Cena kurzu je 350 korun. "Každému studentovi říkáme, že je to jen součást přípravy," zdůrazňuje Anna Dušíková. Přípravné kurzy pořádá i Lékařská a Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Na všech školách jsou přípravné kurzy placené.



Informace na internetu



Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám najdete i na některých fakultách Univerzity Karlovy. "Většinou se přípravou zabývají fakulty, které nemají tolik zájemců," říká Tomáš Hájek, tiskový mluvčí Univerzity Karlovy. "Všechny potřebné údaje o termínech a cenách kurzů naleznou studenti na internetových stranách jednotlivých fakult." Kurzy na 1. lékařské fakultě jsou rozděleny na dva typy, jeden kurz probíhá každé pondělí a úterý od 17.00 do 18.45 (3800 korun) a druhý, vhodný zvláště pro mimopražské zájemce, je jednou měsíčně v sobotu od 8.30 do 14.00 (2900 korun). Přípravný kurz začíná v polovině října a končí v květnu.

Na programu jsou přednášky z biologie, chemie, fyziky a latiny. Od února do konce května je možné se zúčastnit přípravy na přijímací zkoušky na Matematickofyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Na kurzy je možné začít docházet i v průběhu. Kurzy matematiky (800 korun) jsou každou středu, fyzika (800 korun) každý čtvrtek. Účastníci dostanou k dispozici Sbírku řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky - vybrané příklady z přijímacího řízení na fakultu v minulých letech. V průběhu lekcí jsou řešeny příklady z příslušného tématu a příklady podle přání a zájmu studentů. V prvních dubnových dnech začíná příprava na přijímací zkoušky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Zájemci o studium na Fakultě sociálněekonomické mohou od 6. dubna do 1. června navštěvovat výuku angličtiny, němčiny, matematiky nebo sociální práce. Jednotlivé kurzy stojí 1500 korun. Fakulta životního prostředí připravila od 13. dubna do poloviny května kurzy biologie (800 korun) a chemie (1200 korun), oba dohromady za 1800 korun. Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty nabízí v dubnu a květnu dvouměsíční přípravu z češtiny za 650 korun. "Výuka bude probíhat vždy v sobotu dopoledne. Kurzy se snažíme koncipovat jako přípravu k přijímačkám a k snadnějšímu přechodu na vysokoškolský systém studia," líčí Jiří Uldrych z Univerzity J.E.Purkyně.



Kde se také dá najít příprava ke zkouškám na VŠ



* www.zkouskynanecisto.cz (příprava na přijímací zkoušky on-line nebo korespondenčně)

* www.scio.cz (příprava na přijímací zkoušky, národní srovnávací zkoušky)

* www.kampomaturite.cz (kompletně zpracované otázky k přijímacím zkouškám na různé školy)

* www.seminarky.cz (nabídka knížek k přijímačkám)

* www.maturita.cz (zpracované maturitní otázky)



Kde najít kontakty na VŠ



* www.vysokeskoly.cz (přehled všech vysokých škol v ČR)