Jdete na pohovor? Na co se připravit a jak, abyste působili skvěle

Práci vyměnila naposledy v roce 2005. Teď, po 11 letech, se rozhodla odejít z firmy a posunout se v kariéře někam dál. „Jenže přijímací řízení se za tu dobu úplně změnilo! Vůbec nevím, co mě čeká. Je mi jasné, že některé věci jsou stále stejné: musím se na to vyspat, musím přijít včas a slušně oblečená. Ale co se bude dít pak, na co se mám připravit?“ ptá se čtyřicetiletá Ivana z Prahy.

Odpověď je v podstatě jednoduchá: personalisté se budou snažit zjistit, proč přišla, co je vlastně zač a čím může firmě prospět. A na to je nutné se předem pečlivě připravit, protože „z voleje“ to zvládne málokdo, zvláště když poslední pracovní pohovor absolvoval před řadou let.

1. Berte to jako novou zkušenost

Když si v pracovních nabídkách vyberete svou vysněnou pozici, prohlédněte webové stránky personálních agentur, zda neobsahují seznam požadavků, které je třeba splnit. „Stejně tak na YouTube a HR serverech je k nalezení celá řada podnětných rozhovorů či doporučení, jak projít výběrovým řízením a na co se zaměřit,“ radí pracovní psycholožka Stanislava Klocová. „Zároveň byste se měli seznámit s firemní kulturou společnosti, kam se hlásíte, a v tomto duchu při setkání vystupovat.“

Každý pracovní pohovor je trochu jiný, mívají však společné body. „Nejprve uchazeče vyzveme, aby se představil nebo zrekapituloval svou kariéru. Vypadá to jako banální začátek, ale i na toto je dobré se připravit a s otázkami počítat. Je velmi nepříjemné tápat nebo třeba podávat jiné informace, než uvádíte ve svém CV,“ popisuje praxi Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti McROY Czech. ̈

Které otázky určitě zazní Co konkrétně vás zaujalo na této pozici?

Co vás v práci motivuje?

Co by o vás řekl váš bývalý šéf?

Jaké jsou vaše slabé stránky?

Co od nové práce očekáváte?

Kdy jste naposledy řešili nějakou krizovou situaci a jak jste ji vyřešili?

Jaký je váš styl vedení lidí? (u manažerských pozic)

Co bylo ve vašem životě zatím největší výzvou a jak jste se s ní vyrovnali?

Co považujete za svůj největší úspěch/neúspěch?

Proč měníte zaměstnání?

Kdybyste mohli něco změnit na současné pozici, co by to bylo?

Co vás na současné práci nejvíce baví a co ne?

Jak byste zhodnotili své minulé nadřízené a zaměstnavatele?

Proč by si společnost měla vybrat právě vás?

Zdroj: McROY Czech

Další takový moment připomíná David Petrů z personální firmy Hill International: „Připravte si dopředu otázky na personalisty: o společnosti, o pozici či firemní kultuře. Závěrečná část pohovoru totiž bývá vyhrazena pro dotazy kandidátů. A uchazeči ji často podceňují, nepřipraví se a na místě je pak nic nenapadne. Přitom právě v tom okamžiku si mohou svými otázkami ujasnit, zda by se jim práce líbila.“

2. Obraťte se na odborníka

Nemáte čas, vůli ani sílu připravovat se na přijímací řízení sami? Bojíte se, že to nezvládnete nebo vzdáte předčasně? Obraťte se na odborníka, který nic z toho nedopustí.

„Pomoci by mohl kariérní psychologický poradce – pracovní psycholog nebo agentury, které se přípravou na výběrová řízení zabývají,“ radí Stanislava Klocová. „Po prvotním zmapování, o jakou pozici se ucházíte a jaká bude náplň vaší práce, by měl psycholog určit, které oblasti budou ve výběrovém řízení sledovány jako klíčové. Takže si v interakci s ním vyzkoušíte konkrétní modelové situace. V rámci následného rozboru se dozvíte, kde jsou ještě vaše slabiny a které oblasti by bylo vhodné rozvíjet a posilovat,“ popisuje postup pracovní psycholožka.

Všechny výstupy od odborníků by měly být co nejkonkrétnější, nebojte se případně na další podrobnosti doptat. Však za tuto službu platíte. „Cena za konzultaci se pohybuje okolo 1 500 korun a jako u všeho, i tady platí, že příliš nízké sazby nemusí znamenat kvalitní pomoc,“ zdůrazňuje Stanislava Klocová.

3. Udělejte si doma generálku

Připadá-li vám, že už máte svou roli v malíku, vyzkoušejte si to. Poproste někoho, aby vám dělal „nadhazovače“, a zkuste si zahrát pracovní pohovor nanečisto. Pokud nikdo takový v okolí není, natočte si na chytrý telefon své několikaminutové vystoupení o tom, kdo jste, proč se o pozici ucházíte, co můžete společnosti nabídnout, čím vás práce láká. Pak se na ně podívejte kritickým okem. „Sledujte, jestli mluvíte srozumitelně, dostatečně hlasitě, zda je vaše řeč strukturovaná, jaké jsou vaše neverbální projevy: oční kontakt, úsměv, gestikulace, pohyb těla,“ doporučuje Stanislava Klocová.

Čím víckrát se uvidíte a vyzkoušíte si mluvit na kameru, což je ještě těžší než mluvit k druhému člověku, tím budete při pohovoru sebejistější.

4. Pracujte se svými pocity

Připravte se na to, že pokud jste dlouho (nebo dokonce nikdy) u pracovního pohovoru nebyli, budete večer předtím cítit nervozitu a trochu stresu. Je to přirozené a vlastně i správné, vybičuje vás to k lepšímu výkonu. Aby vás tyto nepříjemné pocity naopak neparalyzovaly, pracujte s nimi: „Lehněte si, nebo se pohodlně usaďte, zavřete oči a vnímejte pouze svůj dech. Představte si, jak přicházíte na pohovor, co máte na sobě, jak se pohybujete. Myslete na to, co budete říkat, na co se zaměříte, co o sobě prozradíte. Také přemýšlejte nad otázkami, které padnou, jak na ně odpovídáte, jak jste na ně připraveni. Představte si konec pohovoru, jak se loučíte a odcházíte. Poté otevřete oči. Vaše obavy ze setkání by měly být menší. Již jednou jste – třebaže pouze ve své mysli – obávanou schůzku absolvovali. Až se druhý den bude tato situace opakovat, měli byste se cítit sebejistější a méně nervózní,“ popisuje mentální rozcvičku David Petrů.